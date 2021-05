Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Xác định an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường quản lý công tác ATVSLĐ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người lao động và doanh nghiệp.

Cơ sở may Ngọc Huyền, xã Yên Thọ (Ý Yên) thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

Những chuyển biến tích cực

Hàng năm, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh được kiện toàn. Các ngành thành viên trong Ban chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Sở LĐ-TB và XH với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông như Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh thường xuyên tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, nhất là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã soạn thảo, in và phát 11.500 tờ gấp và nhiều băng rôn, phướn, khẩu hiệu tuyên truyền các nội dung ATVSLĐ. Sở LĐ-TB và XH đã tổ chức 5 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho 320 người sử dụng lao động, cán bộ ATLĐ của 150 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, tư vấn cho 15 doanh nghiệp triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý ATVSLĐ, trong đó hỗ trợ 10 doanh nghiệp chọn làm điểm triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ. Tổ chức 2 lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho 110 người làm công tác ATVSLĐ của trên 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 9 lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho 542 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại 7 doanh nghiệp. Tổ chức 1 buổi nói chuyện chuyên đề về công tác ATVSLĐ cho 70 người lao động tại 1 doanh nghiệp. Phối hợp với Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB và XH), tư vấn xây dựng mô hình ATVSLĐ khu vực phi kết cấu tại các làng nghề (xã Yên Ninh, xã Yên Tiến, thị trấn Lâm huyện Ý Yên); hỗ trợ thí điểm phòng, chống tai nạn lao động (TNLĐ) khi sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong khu vực phi kết cấu trên địa bàn huyện Xuân Trường. Ở các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ hoạt động hiệu quả với nhiều kết quả tích cực. Trên địa bàn huyện Trực Ninh có hơn 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ, HTX phi nông nghiệp. Để nâng cao nhận thức của người lao động và chủ lao động, huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, Ban Chỉ đạo ATVSLĐ huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động. Phòng LĐ-TB và XH huyện cử cán bộ hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự tiến hành kiểm tra ATVSLĐ, kịp thời xử lý, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Huyện Hải Hậu hiện nay có gần 400 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Hàng năm, Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với Công an huyện, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự kiểm tra công tác ATVSLĐ, kịp thời xử lý, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Nhờ sự phối hợp thực hiện đồng bộ, các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có yêu cầu cao về ATVSLĐ đều nhận thức tốt về công tác ATVSLĐ, quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, phòng chống cháy nổ, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động. Các doanh nghiệp đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo nội quy; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động…; thu hút người lao động tham gia tích cực, tự giác trong việc phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Tập trung kiểm soát rủi ro ATVSLĐ

Qua thực tế, các hoạt động tuyên truyền đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là đối với người sử dụng lao động và người lao động để họ ý thức hơn về quyền lợi, nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định ATVSLĐ. Nhờ đó đã góp phần hạn chế nguy cơ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, công tác ATVSLĐ vẫn còn một số hạn chế: Một số chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa quan tâm đến công tác ATVSLĐ; nhận thức của người lao động về công tác ATVSLĐ chưa cao… Để tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ, ngày 11-3-2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Ban Chỉ đạo ATVSLĐ tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên, triển khai kế hoạch đến các địa phương theo ngành dọc và theo dõi, đôn đốc thực hiện. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về pháp luật, chính sách ATVSLĐ; về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước về ATVSLĐ. Thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động; nâng cao kỹ năng quan sát, nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc cho người lao động và người sử dụng lao động để chủ động phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc. Các hoạt động trong Tháng hành động gồm: Tuyên truyền phát động chủ đề, hưởng ứng Tháng hành động; tăng cường các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của người lao động; Sở LĐ-TB và XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch Tháng hành động, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra công tác ATVSLĐ. Sở Y tế phối hợp với Sở LĐ-TB và XH biên tập, cung cấp cho các ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp nội dung tài liệu tuyên truyền chính sách của Nhà nước về ATVSLĐ; nội dung công tác ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động, chính sách bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và các quy định về huấn luyện VSATLĐ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng lao động. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý hưởng ứng Tháng hành động; thực hiện kiểm tra công tác ATVSLĐ, hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc địa bàn các khu công nghiệp của tỉnh… Các sở, ngành của tỉnh triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc thực hiện kế hoạch, hưởng ứng Tháng hành động. UBND các huyện, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 của địa phương. Phân công trách nhiệm cụ thể cho ngành, đoàn thể triển khai, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, các cụm công nghiệp của địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn do địa phương quản lý,... quán triệt đầy đủ các nội dung kế hoạch đã triển khai, bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức, thực hiện ở các đơn vị, cơ sở thuộc phạm vi quản lý./.

Bài và ảnh: Viết Dư