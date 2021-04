Công an tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn xác định các nội dung công việc cụ thể cần tập trung chỉ đạo để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân. Đồng thời, gắn việc thực hiện toàn diện các nội dung trong Chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an nhân dân.

Công an tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại" Xuân Tân Sửu.

Hàng năm Công an tỉnh đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhằm tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong toàn lực lượng học tập chuyên đề toàn khóa: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề hàng năm bằng nhiều hình thức; tiến hành in, sao nội dung các chuyên đề thành hàng trăm đĩa DVD để tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ học tập tại đơn vị. Qua đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đơn vị, đoàn thể quần chúng. Bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Yêu cầu bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tu dưỡng của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cán bộ, đảng viên chiến sĩ viết bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả tu dưỡng, phấn đấu, phân loại thi đua. Bên cạnh đó Công an tỉnh thường xuyên mở các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên dưới nhiều hình thức. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã mời Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo về nói chuyện với cán bộ, đoàn viên chuyên đề “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; mời Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân nói chuyện chủ đề “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Công an tỉnh tổ chức lễ phát động và ký giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” giữa các đơn vị. Tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn về “Xây dựng phong cách người Công an tỉnh Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm làm rõ lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực này. Hàng năm, Công an tỉnh đều tổ chức tuyên dương thanh niên, phụ nữ Công an tiêu biểu gắn với giao lưu điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Qua đó, đã động viên, cổ vũ khích lệ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, hiệu quả. Mỗi năm Công an tỉnh cấp phát hơn 3.000 cuốn sổ ghi “Nhật ký công tác” để theo dõi, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện công việc của cán bộ, chiến sĩ; hàng ngày, hàng tuần cập nhật nhận xét, đánh giá cụ thể của lãnh đạo, chỉ huy phụ trách. Thực hiện nghiêm túc việc bình xét, phân loại thi đua cán bộ hàng tháng; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, trọng tâm là: Tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, quy trình, quy chế công tác, chế độ trực ban, thường trực chiến đấu; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; việc ghi sổ nhật ký công tác; chú trọng kiểm tra số cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện sai phạm để chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Đặc biệt ngay từ những năm đầu thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 136-QĐ/TW của Đảng ủy Công an Trung ương và Quy định số 01-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm: Cấp trên phải làm gương cho cấp dưới; trong cấp ủy trước, chi bộ, đảng bộ sau; trong đó cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị cần đề cao vai trò gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cấp dưới noi theo. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; kết hợp giữa “xây” với “chống”; nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nam Định vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác để tạo điểm nhấn, sức lan tỏa trong toàn lực lượng. Cụ thể, trên lĩnh vực an ninh với phương châm: “An ninh chủ động”; “Giữ vững bên trong, củng cố bên ngoài”. Trên lĩnh vực quản lý hành chính thực hiện tốt khẩu hiệu: “Tiếp dân như tiếp khách quý”. Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật với phương châm khẩu hiệu: “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”; “Hết việc chứ không hết giờ”; “Nói những vấn đề cụ thể, làm những việc cụ thể và có kết quả cụ thể”; “Kỷ luật là sức mạnh của lực lượng vũ trang”…

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Công an tỉnh luôn chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu