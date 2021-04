Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát biên phòng

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát biên phòng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh kiểm tra, kiểm soát tàu của ngư dân trước khi ra khơi.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác quản lý, kiểm soát biên phòng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, BĐBP tỉnh đã củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát biên phòng ở các trạm, các đội kiểm soát của các đồn Biên phòng. Hàng năm, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm công tác kiểm soát biên phòng ở các đơn vị biên phòng được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của BĐBP tỉnh và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của Bộ Tư lệnh BĐBP nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ kiểm soát biên phòng, nắm vững quy trình, quy định đối với công tác kiểm soát hành chính của các đồn Biên phòng trong khu vực biên giới; hướng dẫn CBCS các đồn Biên phòng nắm vững chức trách, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ kiểm soát người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng làm công tác kiểm soát ở các đồn và các trạm kiểm soát biên phòng thường xuyên duy trì nền nếp công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tàu thuyền ra vào hoạt động trên biển và trên các cửa sông, bãi ngang. Đồng thời xây dựng phương án hiệu quả, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình trên biển và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự duy trì công tác tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cùng với tuần tra kiểm soát, các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện các chỉ thị, nghị định của Chính phủ, của Bộ Tư lệnh BĐBP và của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của tàu, thuyền trên biển; đồng thời vận động xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, tổ tàu thuyền an toàn trong quá trình khai thác hải sản tham gia đấu tranh với những hành vi vi phạm chủ quyền an ninh biên giới biển.

Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, công tác kiểm soát biên phòng của BĐBP tỉnh đã có chuyển biến tích cực, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng. Các đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm quy trình công tác kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các phương tiện; phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động ra, vào khu vực đơn vị quản lý, nhất là các phương tiện hoạt động dài ngày trên biển. Trong năm 2020 các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra 1.110 lượt tổ/2.427 lượt CBCS/1.882km; kiểm soát 17.821 lượt phương tiện tàu cá/43.107 lao động; Hải đội 2 tổ chức 7 biên đội/14 tàu, 7 cano/133 lượt CBCS/5.475 hải lý tuần tra dài ngày bảo vệ chủ quyền vùng biển, kết hợp giám sát hoạt động nghề cá Vịnh Bắc Bộ. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật: đã phát hiện, bắt xử lý và tham mưu xử lý vi phạm hành chính 27 vụ/60 phương tiện với tổng số tiền trên 610 triệu đồng với các hành vi tàng trữ công cụ kích điện để khai thác hải sản, khai thác cát trái phép; phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ, không chấp hành lệnh kiểm tra, kiểm soát; không viết sổ đăng ký tàu cá theo quy định; kinh doanh xăng dầu trái phép. Các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát xuất nhập cảnh; thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử theo cơ chế một cửa quốc gia tại Cửa khẩu cảng Hải Thịnh. Trong năm qua, các đơn vị đã phối hợp làm thủ tục xuất cảnh 101 tàu với 1.162 thuyền viên, nhập cảnh 103 tàu với 1.212 thuyền viên; chuyển cảng đến 3 tàu với 37 thuyền viên, chuyển cảng đi 4 tàu với 43 thuyền viên; kiểm tra giám sát 52 tàu với 449 thuyền viên... Khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, CBCS các Trạm kiểm soát biên phòng và Cửa khẩu cảng Hải Thịnh thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát các tàu thuyền nước ngoài ra vào làm thủ tục xuất nhập cảnh, nâng cao ý thức phòng dịch và thực hiện tốt công tác kiểm soát biên phòng, kịp thời phát hiện và hướng dẫn cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế, giám sát tốt các trường hợp cách ly xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và các cửa khẩu khác trên địa bàn biên phòng...; dựng lều bạt thực hiện công tác cách ly, khử khuẩn tại trạm kiểm soát để làm thủ tục kiểm soát phương tiện về từ vùng dịch, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn... Những kết quả trong công tác kiểm soát biên phòng của các đơn vị BĐBP tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, cửa sông, bến bãi, giám sát hoạt động nghề cá; quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh chặt chẽ tại Cửa khẩu cảng Hải Thịnh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp trong khai báo thủ tục Biên phòng điện tử tại Cửa khẩu cảng Hải Thịnh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật; phối hợp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Tăng cường tổ chức các đội tuần tra, kiểm soát cơ động tại các bến đậu, khu vực trọng điểm, thời gian trọng điểm; chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

