Trực Ninh tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Trực Ninh đang tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị các công việc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm diễn ra dân chủ và đúng các quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Trực Ninh được bầu 35 đại biểu HĐND huyện và 545 đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra theo đúng tiến độ và quy trình. Trong đó, đã hoàn thành Đề án dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã; thực hiện việc lập, tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử; hoàn thành các hội nghị hiệp thương ở cấp huyện, cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 60 người; những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 923 người. Những người ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba đều đảm bảo các tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định. Việc ấn định các đơn vị bầu cử, thành lập các ban bầu cử, khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử trong toàn huyện đã hoàn thành. Huyện đã ấn định và công bố 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 152 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Trong thời gian này, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bầu cử được tăng cường. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra lần 1 ở cả 21 xã, thị trấn; đồng thời Ban chỉ đạo bầu cử và các tổ phụ trách bầu cử của huyện tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện công tác bầu cử ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền; phát động phong trào thi đua hướng về ngày bầu cử; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác bầu cử và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; kinh phí hòm phiếu, con dấu bầu cử cũng được huyện tập trung tăng cường. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử, từ tháng 2-2021 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị theo từng thời điểm với những nội dung cụ thể, để mọi thông tin về cuộc bầu cử được nhanh chóng chuyển đến người dân

Ủy ban bầu cử xã Trực Chính kiểm tra bảng niêm yết danh sách cử tri tại điểm bầu cử trên địa bàn.

Những ngày này tại thị trấn Cổ Lễ, trên khắp các tuyến đường rực rỡ cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền hướng về ngày bầu cử. Đồng chí Dương Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn Cổ Lễ cho biết: “Là địa bàn trung tâm huyện, dân cư và lưu lượng người qua lại đông nên thị trấn tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt hội đoàn thể; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Đến nay, thị trấn Cổ Lễ đã lắp đặt 2 pa-nô lớn trên Quốc lộ 21 qua địa bàn và đường Hữu Nghị, treo trên 1.000 băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cở Tổ quốc, cờ trang trí dọc các tuyến quốc lộ và các trục đường chính của thị trấn, các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa, điểm bầu cử và khu vực công cộng... Đài truyền thanh thị trấn tuyên truyền về bầu cử thời lượng từ 3-5 phút với tần suất 2 lần/ngày để nhân dân nắm rõ được mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri, các quy trình của cuộc bầu cử... Ông Phạm Ngọc Thạch, tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ cho biết: “Ngày nào cũng vậy cứ vào 2 buổi sáng, chiều Đài truyền thanh thị trấn đều thông tin về cuộc bầu cử với những nội dung cụ thể, dễ hiểu, giúp cho người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền, trách nhiệm của cử tri trong bầu cử. Bên cạnh đó, ở các khu phố những ngày này đã trang hoàng cờ hoa, khẩu hiệu. Nhân dân thị trấn rất phấn khởi, háo hức mong đến ngày bầu cử để được thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở địa phương”.

Cùng với các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp huyện Trực Ninh đa dạng công tác thông tin, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử; phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng, hiệu quả cao lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Từ nay đến ngày bầu cử, huyện Trực Ninh tập trung cao độ công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử; chủ động xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát danh sách niêm yết cử tri; niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở các khu vực bỏ phiếu. Tổ chức các hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đối với các xã, thị trấn. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 23-5-2021 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Trực Ninh sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng