Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Thời gian qua đoàn viên, thanh niên Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích trong các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ, phong trào thanh niên tình nguyện đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị.

Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ Đoàn Khối chú trọng phát triển quy mô, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, đảm bảo tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, bền vững. Trong đó, đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ, theo khối đối tượng hoặc gắn với lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc trong xã hội. Tiêu biểu như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, tham gia chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, tổ chức liên hoan văn nghệ, tặng quà cho thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn... Ban Thường vụ Đoàn Khối còn tổ chức chương trình “Tết yêu thương cho người nghèo”; tặng 37 suất quà cho trẻ khuyết tật, người già không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại giáo xứ Phong Lộc, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) với tổng trị giá 15,5 triệu đồng; tặng quà nhân dịp lễ, tết cho 5 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,5 triệu đồng; khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng chị Lê Thị Thanh Hương, công nhân Công ty CP May Nam Hà, phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định) có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 153,5 triệu đồng; tặng quà 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khối, trị giá 21 triệu đồng. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Đoàn Khối phối hợp Đoàn Thanh niên Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh tặng 30 suất quà cho 30 thương binh ở phường Lộc Hạ (thành phố Nam Định), mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; trao tặng 8 thẻ BHYT và quà trị giá gần 18 triệu đồng tặng học sinh nghèo vươn lên học giỏi, 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng thương binh; tặng 1 máy in cho Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy). Ngoài ra, Đoàn Khối còn tổ chức hoạt động “Vui Tết Trung thu năm 2020”, tặng 34 suất quà cho con cán bộ, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất 300 nghìn đồng; 3 suất quà cho con cán bộ, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng; trao tặng 2 công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tổng trị giá 20 triệu đồng tại xã Liêm Hải (Trực Ninh) và xã Xuân Thủy (Xuân Trường); tổ chức “Ngày hội những giọt máu hồng” thu hút trên 60 tổ chức cơ sở đoàn và 1.000 người tham dự, 900 người đăng ký hiến máu, đã tiếp nhận 630 đơn vị máu toàn phần, đạt 157,5% so với kế hoạch.

Cùng với hoạt động tình nguyện, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Các cơ sở Đoàn đã động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia tích cực huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, đồng thời duy trì hoạt động thanh niên xung kích nhằm tham gia tích cực vào các hoạt động diễn tập và các hoạt động phòng, chống cháy nổ, bảo vệ hàng hoá, kho tàng, bến bãi trong mùa mưa bão; tham gia bảo vệ an ninh cơ quan, phòng chống tai, tệ nạn xã hội; định kỳ tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… Nhiều cơ sở Đoàn đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nếp sống văn minh công sở, dọn vệ sinh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên cơ quan, tình nguyện làm thêm giờ, thêm ngày, tình nguyện giải quyết các hồ sơ, tài liệu tồn đọng ở các lĩnh vực hành chính, hướng dẫn người dân đến liên hệ công tác. Các hoạt động bảo vệ môi trường, chung tay lao động dọn vệ sinh vì môi trường xanh - sạch - đẹp tại cơ quan, đơn vị, trường học được tổ chức định kỳ hàng tháng. Các cơ sở Đoàn trong Khối đã đảm nhận trồng hơn 150 cây bóng mát và cây ăn quả, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, sơn sửa nhà xe, sân cầu, tường bao tại cơ quan, đơn vị; trồng hơn 1.000 cây phi lao chắn sóng tại khu công nghiệp (KCN) Rạng Đông; phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương dọn vệ sinh, thu gom rác thải, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về BHYT, BHXH; bảo vệ môi trường trong các hoạt động tình nguyện. Đoàn Thanh niên Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh kết hợp cùng Tỉnh Đoàn xây dựng 2 nhà tình nghĩa, trị giá 150 triệu đồng cho 2 cựu thanh niên xung phong tại huyện Giao Thủy; trồng 300 cây xanh tại huyện Xuân Trường. Đoàn Thanh niên Ban quản lý các KCN gắn 338 lọ hoa trên các phần mộ, trị giá 15 triệu đồng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiển Khánh (Vụ Bản). Năm 2020, Đoàn Khối tổ chức 3 đợt trồng cây trên các tuyến đường với 1.800 cây tại KCN Hòa Xá (thành phố Nam Định). Đoàn Thanh niên Ngân hàng CSXH tỉnh đóng góp 5 ngày lương ủng hộ cho các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt; tổ chức “Tết vì người nghèo” tặng 83 suất quà, trong đó 80 suất cho các gia đình hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn tại 2 huyện Mỹ Lộc và Nghĩa Hưng, 2 suất cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn và 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Đoàn Thanh niên các trường học tập trung các nội dung tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường xanh - sạch - thân thiện; vận động được hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự; tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng.

Với những hoạt động sôi nổi, thiết thực, đoàn viên, thanh niên Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định bản lĩnh, nhiệt huyết tuổi trẻ. Các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển ở các cơ quan, doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh