Người cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết với phong trào chung

Trên 10 năm nhiệt tình gắn bó với công tác Hội, chị Nguyễn Thị Hoa, Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ thôn Chiều, xã Minh Tân (Vụ Bản) luôn được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương tin yêu, quý trọng bởi sự gương mẫu, nhiệt huyết trong công tác Hội.

Phụ nữ thôn Chiều, xã Minh Tân (Vụ Bản) chăm sóc tuyến đường hoa kiểu mẫu.

Học xong THPT, chị Nguyễn Thị Hoa xây dựng cuộc sống gia đình, gắn bó với mảnh đất quê hương. Bận rộn quanh năm với cây lúa, củ khoai, những lúc rảnh rỗi, chị tranh thủ đi may, đan móc sợi tăng thêm thu nhập. Từ khi xây dựng gia đình riêng, chị Hoa tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Phụ nữ ở địa phương. Bất cứ khi nào chi hội yêu cầu đi dọn vệ sinh, tham gia các sinh hoạt vì cộng đồng, văn hóa văn nghệ…, chị đều thu xếp việc nhà để có mặt kịp thời. Năm 2011, chị Hoa được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng phụ nữ, sau đó đảm nhận vị trí chi hội phó rồi chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ thôn Chiều. Thời kỳ đó, công tác Hội của thôn còn gặp nhiều khó khăn vì nhận thức của chị em về vị trí, vai trò của Hội Phụ nữ chưa cao, đa phần hội viên trong thôn làm nông nghiệp, không có nhiều điều kiện tham gia sinh hoạt. Để chi hội hoạt động hiệu quả, chị Hoa thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên, từ đó vận động tham gia sinh hoạt Hội. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, chị Hoa đã giúp nhiều hội viên phụ nữ và bà con nhân dân trong thôn hiểu rõ và ngày càng tích cực tham gia các phong trào do Hội Phụ nữ phát động. Chị không ngừng học hỏi kinh nghiệm tổ chức, sinh hoạt Hội để điều chỉnh nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với thực tế của thôn, tạo điều kiện để nhiều chị em tham gia. Trong công tác Hội, chị luôn suy nghĩ, tìm tòi, tạo ra nhiều hoạt động mới, thiết thực, có lợi cho hội viên; từ đó, giúp chị em có điều kiện gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng chi hội vững mạnh. Chị vận động hội viên đóng góp để có nguồn kinh phí thăm hỏi, giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Năm 2020, chi hội đã thăm, tặng quà cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm hỗ trợ hội viên, nhất là hội viên nghèo có vốn phát triển kinh tế, chị Hoa kêu gọi chị em tích cực tham gia hoạt động tương trợ góp vốn quỹ hội với mức đóng góp 100 nghìn đồng/hội viên/năm. Đến nay, quỹ của chi hội đạt 40 triệu đồng, cho 3-4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi. Nguồn vốn từ Quỹ An ninh thực phẩm của chi hội đạt 11 triệu đồng, cho 3 thành viên vay. Thông qua hoạt động triển khai các nguồn vốn vay, đã khích lệ nhiều hội viên phụ nữ của thôn tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt khó vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, chị còn phát động hội viên tích cực thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, mở thêm các nghề phụ như làm tóc, mây tre đan xuất khẩu với mức thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Đa dạng hóa ngành nghề cho thu nhập cao, đến nay, tỷ lệ hội viên nghèo trong chi hội giảm, tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ khá, giàu tăng lên.

Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Minh Tân chung sức xây dựng NTM”, chị Hoa động viên hội viên trong chi hội tham gia bằng các hoạt động thiết thực như: bảo vệ môi trường, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh do phụ nữ tự quản; tham gia ngày công xây dựng các công trình văn hóa của thôn, xóm; vận động hội viên, nhân dân thực hành tiết kiệm mua thẻ BHYT; thực hiện nếp sống văn hóa… Định kỳ hàng tháng, chi Hội Phụ nữ thôn Chiều thường xuyên duy trì việc quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng mới, chăm sóc các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Đến nay, chi hội có 500m đường hoa kiểu mẫu, tuyến đường cây xanh trồng các loại cây bóng mát tùng, sấu, ban… dài 2km. Chi hội còn phối hợp với chi Hội Nông dân hướng dẫn, tuyên truyền hội viên và nhân dân thực hiện mô hình: “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình”. Để thực hiện được mô hình, chị Hoa và một số hội viên xung phong làm điểm trước. Chị đã khử khuẩn, khử mùi hôi, đào hố, dùng phân vi sinh xử lý rác chuồng nuôi gia cầm của gia đình… Sau một thời gian thực hiện, tình trạng bốc mùi hôi ở chuồng chăn nuôi gia cầm của gia đình chị đã được cải thiện và còn tận dụng được nguồn rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng. Mô hình thực tế tại gia đình chị thành công đã “kích thích” hội viên học tập, nhân rộng. Đến nay, thôn Chiều có khoảng 350 hộ đang áp dụng mô hình, đạt tỷ lệ 87%. “Điểm nhấn” trong các hoạt động của chi Hội Phụ nữ thôn Chiều trong xây dựng NTM là cùng các đoàn thể trong thôn vận động các nguồn lực từ gia đình hội viên, nhân dân địa phương, bà con xa quê tham gia đóng góp trên 500 triệu đồng để xây dựng các công trình nhà văn hóa, cổng làng, khu thể thao, hệ thống đường điện thắp sáng, bê tông hóa đường làng, xây dựng hố ga… Quá trình thi công, chị Hoa cùng với hội viên phụ nữ trong thôn tham gia đóng góp hàng trăm ngày công lao động để giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chị đã cùng các đoàn thể trong thôn tuyên truyền, vận động hội viên đi ăn cỗ không phong bì… Nhiệt huyết với công tác Hội, hàng ngày giữa bộn bề việc nhà, việc đồng áng, chị Hoa vẫn dành quỹ thời gian cho các hoạt động phong trào. Mặc dù phụ cấp đối với người làm công tác đoàn thể khu dân cư rất thấp, chỉ bằng vài ngày công lao động trong tháng nhưng chưa bao giờ chị Hoa thoái thác công việc chung. Vì chị xác định, đã làm là phải nhiệt tình, phải tâm huyết và “chịu” bỏ công sức, thời gian. “Làm công tác phong trào mà tính toán thiệt hơn sẽ không bao giờ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với tôi, niềm vui, sự động viên lớn nhất khi tham gia hoạt động Hội Phụ nữ là được hội viên tín nhiệm, tin tưởng” - chị Hoa chia sẻ chân thành.

Nhiệt huyết, hết mình trong công tác Hội, chị Nguyễn Thị Hoa đã tạo được niềm tin trong hội viên, đưa phong trào phụ nữ thôn Chiều có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều năm liền, thôn Chiều được công nhận chi Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc, cá nhân chị được xã khen thưởng có nhiều thành tích trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên