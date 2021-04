Trong đợt thi đua đặc biệt thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 3-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD); Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 1-7-2021 cấp tối thiểu 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên phạm vi cả nước. Ở tỉnh ta, qua rà soát, số công dân trong độ tuổi cấp CCCD thực tế cư trú khoảng hơn 1,4 triệu người; do đó Công an tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành cấp 1,1 triệu thẻ CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 15-6-2021.

Công an huyện Xuân Trường làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2021, Công an tỉnh đã xác định đây là công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cấp CCCD; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp... tích cực phối hợp, hỗ trợ thực hiện ở địa bàn cơ sở. Công an tỉnh phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc cấp CCCD trên Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; trên Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, các mạng xã hội; mở rộng in, treo pa-nô, khẩu hiệu, tờ gấp, thông báo, để nhân dân hiểu rõ về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của CCCD gắn chíp điện tử, thời gian, địa điểm, quy trình, lệ phí, các bước thực hiện... Công an tỉnh giao chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho Công an các huyện, thành phố, phát động thi đua giữa các đơn vị; kịp thời tháo gỡ, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương… Đồng thời điều động, trưng tập, tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an các huyện, thành phố. Hiện toàn tỉnh đang bố trí 383 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách việc thu nhận hồ sơ CCCD tại Công an 10 huyện, thành phố; đồng thời thành lập 33 tổ công tác cấp CCCD lưu động đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố, thôn, xóm, khu dân cư; thu nhận hồ sơ 4 ca mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ. Để bảo đảm khối lượng công việc đề ra, Công an tỉnh đã tăng cường thiết bị phục vụ công tác cấp CCCD, phối hợp với Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh mượn thêm 120 máy tính phục vụ quá trình làm việc, đảm bảo không để gián đoạn quá trình cấp CCCD. Phát động đợt thi đua đặc biệt “100 ngày, đêm, quyết liệt, thần tốc hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu CCCD gắn chíp điện tử, trước ngày 15-6-2021”; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay đã có 1 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen; 22 tập thể, 89 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen trong thực hiện cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Thượng tá Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Thẻ CCCD gắn chíp điện tử là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ thông tin lớn, cho phép tích hợp nhiều thông tin của công dân, liên thông với các thông tin khác về bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thuế... Do đó, khi công dân đi giải quyết các thủ tục hành chính, chỉ cần mang theo thẻ CCCD gắn chíp điện tử, không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ khác. Đồng thời, công dân cũng không còn tốn kém thời gian, chi phí đi công chứng, chứng thực giấy tờ do thẻ có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi với các dịch vụ công. Dữ liệu trên chíp có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chíp. Vì thế, sẽ giúp cho việc xác thực danh tính được thực hiện ngay, hạn chế tối đa việc giả mạo danh tính. Thẻ CCCD được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo quy định của Luật CCCD và pháp luật hiện hành, công dân vẫn được sử dụng 3 loại thẻ gồm chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số và CCCD mã vạch đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. Tuy nhiên với những ưu điểm và lợi ích của thẻ CCCD gắn chíp điện tử và để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch, Công an tỉnh khuyến khích công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đi làm thủ tục cấp mới hoặc đổi sang sử dụng thẻ gắn chíp điện tử…

Với cách làm sáng tạo, đồng bộ, Công an tỉnh đang trong tốp dẫn đầu đầu cả nước về tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử, vượt trước mục tiêu mà Bộ Công an, UBND tỉnh giao. Tính đến hết ngày 15-4-2021, Công an tỉnh đã thu nhận gần 600 nghìn hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, đạt hơn 50% chỉ tiêu đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu