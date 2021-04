"Dân vận khéo" góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển

Thực hiện các nghị quyết của Quân đội, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam về đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nội dung nhiệm vụ tham gia công tác giảm nghèo; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị trên địa bàn tuyến biên phòng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ngân hàng VietinBank chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và phao cứu sinh cho các ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tại Cảng Thịnh Long.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặc biệt coi trọng việc xây dựng, triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; thực hiện hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc giúp người dân tuyến biển phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, gắn với xây dựng, củng cố, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, an toàn. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các đơn vị, đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, công trình và hàng trăm phần việc giúp dân, được cấp ủy, chính quyền các huyện, xã tuyến biển ghi nhận. Trong đó, BĐBP tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân (HND) tỉnh duy trì chế độ thông tin, trao đổi tình hình, định kỳ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả chương trình phối hợp hàng năm; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày truyền thống BĐBP (3-3), Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Hội Nông dân (14-10); phối hợp tổ chức chúc tết thăm hỏi, tặng quà cán bộ và nhân dân địa phương nhân dịp các ngày lễ, tết. Hàng năm, BĐBP tỉnh phối hợp với HND tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; triển khai xây dựng điểm mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự gắn với giữ gìn bình yên tuyến biển” tại xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng). Phối hợp với HND huyện Nghĩa Hưng xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế. Phối hợp với Hội Phụ nữ triển khai xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Duy trì các câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, tổ chức chương trình “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản” và “Ngày hội Bánh chưng xanh” tại các đồn Biên phòng; tích cực hưởng ứng chương trình Quỹ học bổng Hoàng Ngân. Ngoài ra, BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực thực hiện các mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình văn hoá”..., tạo thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trên khu vực biên giới biển; phối hợp tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, các hoạt động hướng về quân dân khu vực biên giới biển. Tích cực vận động các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Phối hợp với Báo Nam Định chuyên trang tuyên truyền về hoạt động của lực lượng BĐBP; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Những tháng đầu năm 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và 100 phao cứu sinh cho các ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tại Cảng Thịnh Long. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, BĐBP tỉnh phối hợp trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 40 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Từ năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch cho nhân dân khu vực biên giới biển, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện từ vùng dịch về địa bàn nhất là các đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường biển… Các đồn Biên phòng đều thành lập các chốt kiểm dịch, đo kiểm tra thân nhiệt tại các trục đường vào khu vực biên phòng, các tổ tuyên truyền lưu động đến những nơi tập trung động người và từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn các công tác phòng chống dịch. Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh có nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại khu vực Cảng Thịnh Long (Hải Hậu) đã thành lập 1 trạm dã chiến để làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho các phương tiện và là chốt giám sát 24/24 giờ các thuyền viên từ vùng dịch về địa bàn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác thống kê, giám sát, phát hiện, cách ly các đối tượng đi từ vùng có dịch về địa bàn.

Đại tá Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: “Qua gần 5 năm triển khai thực hiện phong trào “dân vận khéo”, BĐBP tỉnh đã phối hợp xây dựng 11 mô hình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng có giá trị kinh tế cao; 7 mô hình “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” trị giá 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động, trao tặng 13 nhà “Đại đoàn kết”, 11 nhà “Mái ấm tình thương”, khám, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn với tổng trị giá hàng tỷ đồng... Những mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở tuyến biên giới biển, củng cố niềm tin giữa dân với Đảng, tạo nên thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tuyến biển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn