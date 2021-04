Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm 2020 đến nay Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) (Công an tỉnh) đã tập trung tham mưu với các sở, ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác PCCC-CNCH.

Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại Khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định).

Trung tá Nguyễn Ngọc Khánh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cho biết: Cùng với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC từ năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã tham mưu Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục có giải pháp nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia, hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (4-10) và Tháng an toàn PCCC (tháng 10). Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; các quy định của pháp luật về PCCC-CNCH; hướng dẫn các kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC, kỹ năng thoát nạn; phân tích chỉ ra các nguyên nhân gây cháy, nổ và cảnh báo hậu quả do cháy, nổ gây ra. Cùng với tuyên truyền trên Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đơn vị đã phối hợp với hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở đăng phát 368 lượt tin, bài tuyên truyền về PCCC-CNCH; tuyên truyền nhắc nhở, cảnh báo cháy, nổ, phòng ngừa tai nạn, sự cố; hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ trong sử dụng điện, sắp xếp, bảo quản hàng hóa, quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Hướng dẫn, phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác an toàn PCCC cho hơn 200 tiểu thương chợ Cổ Lễ và cán bộ, nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh); hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an toàn PCCC trong hoạt động sử dụng chung hệ thống cột điện tại Công ty Điện lực Nam Định; hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC-CNCH cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và lực lượng dân phòng tại làng nghề truyền thống xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc). Phối hợp tổ chức 229 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 15.519 người là lực lượng dân phòng, Công an xã bán chuyên trách, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên các cấp học, đội viên đội PCCC cơ sở. Tổ chức 34 buổi tuyên truyền lưu động về PCCC tại các tuyến phố tập trung nhiều hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố Nam Định và các huyện Mỹ Lộc, Xuân Trường, Vụ Bản, Trực Ninh. Tham mưu, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp kiện toàn, củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 3.710 đội dân phòng, 3.942 đội PCCC cơ sở và các mô hình PCCC tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”, “Tổ dân phố an toàn PCCC”, “Khu, cụm công nghiệp an toàn PCCC”...

Bên cạnh công tác tuyên truyền đơn vị đã tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC. Từ năm 2020 đến nay, đã phối hợp thanh tra việc thực hiện các quy định PCCC tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Nam Định, các huyện Trực Ninh, Ý Yên, Vụ Bản và 12 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, năm 2020 đã thành lập các tổ công tác kiểm tra theo 6 chuyên đề gồm: Nhà cao tầng; các cơ sở thuộc khu, cụm công nghiệp; các cơ sở kinh doanh, các phương tiện vận chuyển xăng dầu, khí hóa lỏng; các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ; cơ sở hóa chất; tại các đơn vị Công an trong tỉnh và kiểm tra theo chế độ định kỳ về PCCC tại 3.015 lượt cơ sở, phương tiện. Phân công cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của Công an tỉnh, thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự tại địa bàn các huyện Giao Thủy, Hải Hậu Ý Yên; kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội trên địa bàn. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra công tác PCCC tại rừng phòng hộ ven biển thuộc các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy. Qua kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về PCCC-CNCH, phát hiện hướng dẫn khắc phục 3.398 tồn tại thiếu sót là nguy cơ gây cháy nổ, đồng thời lập biên bản vi phạm và xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 350 triệu đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức điều tra cơ bản các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; đồng thời tăng cường kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất trong khu, cụm công nghiệp, làng nghề; các khu dân cư tập trung, các hộ có nhà vừa để ở, vừa kinh doanh; các khu vực, địa điểm diễn ra lễ hội, chợ xuân, nơi vui chơi giải trí tập trung đông người… Kết quả, qua kiểm tra an toàn về PCCC đối với 369 lượt cơ sở đã trực tiếp hướng dẫn, thực hiện 525 biện pháp an toàn PCCC; xử lý vi phạm hành chính 31 trường hợp với tổng số tiền phạt là 37,9 triệu đồng.

Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an các cấp nên tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua đã được ngăn chặn, giảm đáng kể. Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ nổ và 17 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 1 người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 326 triệu đồng. Nguyên nhân của các vụ cháy bao gồm: Cháy do sự cố thiết bị hệ thống điện 13 vụ; do đốt 1 vụ; chưa rõ nguyên nhân 3 vụ; khu vực xảy ra cháy chủ yếu là tại nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, trạm biến áp điện. Vào 20 giờ 30 ngày 30-4-2020, nhận tin báo xảy ra cháy tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Minh Thạc, diện tích đám cháy khoảng 480m2, địa chỉ đường D4, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định), Phòng Cảnh sát PCCC đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe bơm cùng 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt; không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản là 261 triệu đồng. Nguyên nhân xác định do sự cố hệ thống thiết bị điện. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 23-1-2020, tại nhà ông Trần Văn Hùng, địa chỉ thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương (Ý Yên), làm anh Trần Hoàng Phúc (SN 2003) là con ông Hùng thiệt mạng. Nguyên nhân xác định do anh Phúc tự pha chế sản xuất thuốc pháo trái phép.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) tích cực triển khai thực hiện kế hoạch công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ nhân dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tuyên truyền về PCCC, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở. Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, nhận và xử lý tin báo cháy, yêu cầu CNCH theo quy định đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu