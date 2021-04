Gắn kết tình quân dân tuyến biển

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) thường xuyên tổ chức các hoạt động góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Với những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, những người lính mang quân hàm xanh nơi đây đang từng ngày nỗ lực để xây dựng địa bàn Biên phòng ngày càng vững mạnh và phát triển.

Cán bộ Đảng ủy xã Hải Chính và Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) tham quan, kiểm tra tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Thượng tá Đỗ Văn Tuyến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Văn Lý cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 681 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Việt Nam về việc phân công đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai rà soát, thống kê số lượng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có công với cách mạng, gia đình có mối quan hệ chính trị - xã hội… để hỗ trợ, giúp đỡ. Cán bộ, chiến sĩ được phân công phụ trách hộ gia đình đã tích cực bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương để người dân nâng cao nhận thức trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư... Các đảng viên phụ trách đã kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm làm nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà, động viên các hộ gia đình có công với cách mạng; vận động, hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật để phát triển sản xuất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm cải thiện đời sống; tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Cán bộ, đảng viên phụ trách địa bàn thường xuyên đến tận nhà các gia đình có các mối quan hệ chính trị - xã hội, tìm hiểu nguồn gốc những bức xúc, tâm tư, vướng mắc để từ đó có nội dung, giải pháp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ phù hợp, hiệu quả. Việc làm này đã góp phần thắt chặt tình quân dân, nhân dân tin tưởng, sát cánh cùng lực lượng biên phòng bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới khu vực tuyến biển.

Cùng với việc phân công cán bộ phụ trách địa bàn, đơn vị đã vận động từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong đó, đơn vị nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Hàng năm, Đồn Biên phòng Văn Lý còn nhận kèm cặp, giúp đỡ 4-5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn giúp các em vươn lên học tập tốt và định hướng việc làm để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng mô hình “Tuyến biển bình yên” trên địa bàn các xã Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều; qua đó đã gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Với cách làm hiệu quả, thiết thực, mô hình “Tuyến biển bình yên” đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, thực hiện tốt mục tiêu “3 giữ, 3 giảm” (giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển, giữ vững an ninh, trật tự, giữ gìn và phát huy văn hóa văn minh đô thị; giảm tội phạm,vi phạm pháp luật, giảm tệ nạn xã hội và giảm vi phạm trật tự an toàn giao thông).

Ngoài các mô hình trên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý còn là lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Năm 2020, thời tiết khu vực tuyến biển mưa bão diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Văn Lý đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về phương tiện, trang thiết bị cứu sinh lực lượng ứng trực luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ; tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp các cơ sở trường học và nhà dân trên địa bàn chằng chống nhà cửa; vận động, giúp đỡ gần 500 hộ dân ở nơi xung yếu sơ tán đến vị trí tránh trú an toàn; phối hợp với lực lượng chức năng di chuyển các thuyền, mảng, mủng của ngư dân lên bờ tập kết ở nơi an toàn. Ngay sau khi cơn bão đi qua, đơn vị chủ động triển khai lực lượng di dời các cây xanh ngã đổ để thông tuyến đê không để ách tắc, gây nguy hiểm cho người dân. Năm 2020, trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Văn Lý đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đơn vị đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay phòng chống dịch và đã đứng ra tổ chức phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền vận động người dân, các chức sắc, chức việc tôn giáo làm tốt công tác phòng, chống dịch... Quán triệt thực hiện các nội dung “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Văn Lý phối hợp với Đảng ủy, UBND xã tuyến biển nơi đơn vị đứng chân thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới biển. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh của địa phương về các hoạt động, chủ trương của Đảng, Nhà nước và BĐBP về các phong trào tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân về Luật biên giới quốc gia, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Hiệp định nghề cá Việt Nam - Trung Quốc, Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, tuyên truyền đối với hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam. Hàng năm, đơn vị phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng trăm lượt ngư dân là thuyền trưởng, thuyền viên làm nghề khai thác thủy sản và thành viên hiệp hội nghề cá để ngư dân nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn việc khai thác với tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, tài nguyên môi trường biển của Việt Nam; tổ chức ký kết tham gia đăng ký tự quản với các tập thể; thành lập các tổ tàu thuyền an toàn, khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển; thành lập các tổ tự quản bến neo đậu tàu thuyền, mủng mảng trên khu vực của biển; vận động hàng chục cá nhân là chủ các doanh nghiệp, cửa hàng, chủ phương tiện đăng ký tham gia thực hiện phong trào.

Những người lính biên phòng Văn Lý đã ghi dấu ấn bằng những việc làm thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn. Các anh chính là động lực, chỗ dựa vững chắc để củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn kết tình quân dân tuyến biển./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn