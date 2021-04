Chủ động phương án đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong năm 2021 do tác động của hiện tượng El Nino nên thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Với tinh thần không chủ quan xem nhẹ, cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bão và áp thấp nhiệt đới khi có hướng đổ bộ vào đất liền, đặc biệt đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) chủ động chuẩn bị các kế hoạch phương án phòng, chống thiên tai (PCTT).

Bến phà Đống Cao (Nghĩa Hưng) luôn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hiện nay hệ thống đường bộ toàn tỉnh gồm có tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), 5 tuyến Quốc lộ, 12 tuyến đường tỉnh và các tuyến đường huyện và hệ thống đường đô thị, đường giao thông nông thôn. Các tuyến quốc lộ đã được nâng cấp cải tạo, chất lượng tốt đảm bảo phục vụ tốt công tác PCTT; các tuyến đường tỉnh hầu hết đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp sửa chữa đảm bảo phục vụ tốt công tác phòng chống lụt bão; đường trục phát triển nối đường Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với KCN Rạng Đông, tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nam Định đang được tích cực triển khai thi công đảm bảo tiến độ của tỉnh; các dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 485B, 487B, 488B, 488C đã khởi công xây dựng cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Những năm gần đây, nhiều tuyến đường huyện được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo từ nguồn kinh phí của tỉnh đáp ứng nhu cầu PCTT. Ngoài hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống giao thông đường thủy nội địa gồm 4 sông lớn là: sông Hồng, sông Đào, sông Đáy và sông Ninh Cơ với tổng chiều dài 257km, cùng với hệ thống sông địa phương dài 279km, trên đó có rất nhiều cầu, cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông... là các điểm cần đặc biệt chú ý đảm bảo trong mùa mưa bão. Trước mùa mưa bão năm nay, Sở GTVT đã tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác PCTT năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; yêu cầu các đơn vị trong ngành củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT của đơn vị mình, phân công trách nhiệm; xây dựng kế hoạch PCTT của đơn vị gửi về Ban Chỉ huy PCTT ngành trong tháng 4-2021; yêu cầu thủ trưởng đơn vị phải làm trưởng ban PCTT của đơn vị mình. Đồng thời, Sở chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra, tổ chức duy tu bảo dưỡng theo kế hoạch quý, năm 2021 hệ thống cầu, đường do đơn vị mình quản lý, kiểm tra các cầu yếu, các cầu có nguy cơ bị đâm, va do lượng phương tiện thủy nội địa tăng nhanh để bổ sung kịp thời các biển báo hiệu, đèn tín hiệu, thiết bị chống đâm va, tăng cường công tác tuần đường để xử lý các sự cố, các vụ vi phạm hành lang an toàn đường bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ PCTT. Sở giao Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công, xây dựng phương án PCTT, đảm bảo an toàn vật tư, máy móc trên công trường. Tại các điểm vượt sông: Phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Đống Cao, phà Đại Nội, cầu phao Ninh Cường, yêu cầu các đơn vị có kế hoạch nạo vét âu dấu phà, nạo vét đầu bến; kiểm tra các biển báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa, hố thế, neo cáp, sửa chữa phao, phà, đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy theo quy định, bổ sung phao cứu sinh, cáp dự phòng ....; Tổ chức kiểm tra các bến khách ngang sông, kiên quyết đình chỉ hoạt động bến và phương tiện không đủ điều kiện an toàn. Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão đối với các bến vượt sông quan trọng. Lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh và UBND các địa phương tăng cường công tác kiểm tra xe quá tải, quá khổ, xử lý các phương tiện cố tình vi phạm gây mất an toàn giao thông. Xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông khi xảy ra tình huống như: cắt phà, cầu phao do lũ lớn không thể hoạt động được, xác định các tuyến đường dự phòng để phân luồng giao thông gồm các tỉnh lộ: 487, 488, 488C, 489C, 490C và đường huyện Chợ Lời - Đại Thắng (Vụ Bản). Phối hợp với UBND các huyện và thành phố Nam Định chỉ đạo kiểm tra và tổ chức duy tu, phát cây, khơi thông rãnh thoát nước để phục vụ cho công tác phân luồng giao thông. Tiến hành kiểm kê tổng hợp số lượng vật tư, phương tiện dự phòng cho PCTT, nhất là những vật tư, thiết bị chuyên dùng như dầm cầu, rọ thép, phao, phà…; sắp xếp, điều chỉnh lại vị trí tập kết cho phù hợp thực tế, sửa chữa những thiết bị hư hỏng, mua sắm bổ sung đủ số lượng cần thiết và luôn ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Hiện tại, Văn phòng Sở GTVT đã chuẩn bị đủ nhà bạt, phao bè, phao cứu sinh, xuồng cao tốc, đất thịt, đá, cáp, nhiên liệu đốt, cưa tại các bến vượt sông, các hạt quản lý đường để sẵn sàng huy động. Sở GTVT cũng lên phương án, giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng huy động cho các đơn vị thành viên, với tổng số 10 xe khách, 10 xe tải, 1 máy xúc, 1 ca nô lai phà, 1 phà tự hành 2 lưỡi. Các đơn vị có trách nhiệm điều động người và phương tiện đến địa điểm tập kết bàn giao cho đơn vị nhận khi có lệnh, trực tiếp kiểm tra đôn đốc, theo dõi quy trình hoạt động theo lệnh điều động. Mọi chi phí được thanh toán theo quy định hiện hành.

Để bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước, của nhân dân, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt khi có bão, lũ xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ngành GTVT đề nghị Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tiếp tục quan tâm ưu tiên kinh phí đầu tư xây mới các cầu vượt sông để thay thế các bến phà, cầu phao (bến Đống Cao/Quốc lộ 37B, bến Đại Nội/Quốc lộ 21B, bến Sa Cao - Thái Hạc/tỉnh lộ 489, cầu phao Ninh Cường/Quốc lộ 37B) trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, báo cáo Bộ GTVT bố trí kinh phí đóng mới ca nô, phà thay thế phương tiện hiện có do sử dụng lâu đã hư hỏng xuống cấp, quá niên hạn sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trang bị thiết bị đo tốc độ gió cho các bến vượt sông. Ban Chỉ huy PCTT ngành GTVT yêu cầu các đơn vị chủ động sáng tạo, sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến của bão, lũ, thiên tai, chống tư tưởng chủ quan xem nhẹ. Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể chi tiết và phối hợp các cấp, các ngành triển khai kế hoạch PCTT năm 2021 theo phương án đã đề ra đảm bảo giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, của nhân dân khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo giữ gìn hệ thống giao thông của tỉnh luôn an toàn, thông suốt, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Thành Trung