Giao Thuỷ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Trong những năm qua, huyện Giao Thuỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, là cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Lực lượng DQTV huyện Giao Thủy huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, Ban CHQS huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ trong xây dựng, quản lý DQTV gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV nhằm tạo chuyển biến toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Ban CHQS huyện thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV; rà soát, củng cố, đề nghị điều chỉnh, bổ sung và kiện toàn lực lượng DQTV với số lượng đủ biên chế. Đến nay, lực lượng DQVT của huyện được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, thực hiện tốt phương châm lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính, bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, trên địa bàn huyện xây dựng được 39 đầu mối đơn vị DQTV, trong đó tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 22%. Lực lượng DQTV được biên chế thành các đơn vị cơ động và tại chỗ vừa tham gia lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), vừa xung kích cùng các lực lượng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra như: Bảo vệ sản xuất, phòng chống thiên tai, bảo vệ đê điều, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với việc tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, Ban CHQS huyện tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của lực lượng DQTV. Trước khi bước vào mùa huấn luyện lực lượng DQTV hàng năm, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tập huấn cán bộ, tiểu giáo viên, xác định đây là khâu then chốt nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; thống nhất phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, phương pháp huấn luyện chiến thuật, công tác dân vận... Ban CHQS huyện đã quán triệt chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên và xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình huấn luyện cụ thể cho lực lượng DQTV và tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện như: Củng cố thao trường bãi tập, tu sửa, làm mới các mô hình học cụ sát với nội dung yêu cầu luyện tập. Trong suốt giai đoạn huấn luyện, Ban CHQS huyện thường xuyên theo dõi tiến độ huấn luyện, cử cán bộ phụ trách xuống các đơn vị trực tiếp kiểm tra quân số và việc thực hiện các nội dung huấn luyện. Quá trình huấn luyện thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện với công tác dân vận; huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp coi trọng công tác huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; bảo đảm huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế địa bàn. Do tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiểu giáo viên và làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện nên chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV của huyện Giao Thủy không ngừng được nâng cao. Trong năm 2020, LLVT huyện đã tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân các xã, thị trấn, với quân số tham gia đạt 97,8%; tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ của 17 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn với quân số tham gia đạt 83,9%; kết quả kiểm tra đánh giá 100% đạt yêu cầu trong đó có trên 75% khá, giỏi; tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân binh chủng, quân số đạt 98,74%, kết quả kiểm tra đánh giá các nội dung đạt khá, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Thông qua công tác huấn luyện, lực lượng DQTV đã nâng cao khả năng chất lượng tổng hợp, trình độ kỹ chiến thuật và khả năng cơ động SSCĐ của lực lượng DQTV, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng NTM; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đến nay, DQTV huyện Giao Thủy đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Lực lượng DQTV thường xuyên duy trì các chế độ SSCĐ; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương… Thời gian tới, Ban CHQS huyện Giao Thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy các cấp, ngành và toàn dân về Luật DQTV. Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng DQTV đảm bảo đủ về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt vừa tham gia lao động sản xuất vừa xung kích trong tham gia giữ gìn ANTT, phòng chống thiên tai./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ