Sôi nổi phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" ở Trực Ninh

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Trực Ninh luôn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương… Những hoạt động đó đã tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định vai trò gương mẫu của Hội CCB huyện trong xây dựng quê hương.

Hội viên Trần Văn Toản, chi Hội CCB Việt Tiến, xã Trực Tuấn thành công với mô hình HTX sản xuất giỏ hoa xuất khẩu tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Nét nổi bật trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” thời gian qua của Hội CCB huyện Trực Ninh là gắn kết phong trào với Cuộc vận động “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị thông minh”... Các cấp Hội CCB huyện đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, sát với điều kiện thực tế ở từng địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của cán bộ, hội viên. Các nội dung, mục tiêu cụ thể của phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, duy trì việc phát động và ký giao ước thi đua, chú trọng công tác tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến nên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Hội đã quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay để hỗ trợ hội viên làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống. Ðến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn huy động của Hội CCB huyện đạt gần 16 tỷ đồng. Trong đó, Hội đã nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH gần 11,4 tỷ đồng cho 5 Hội cơ sở với 15 tổ vay vốn tiết kiệm cho 405 hội viên vay, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động là CCB và con CCB. Nhiều hội viên đã tận dụng nguồn vốn vay để phát triển triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ðến nay, Hội CCB huyện chỉ còn 43 hộ nghèo bằng 0,43%, 223 hộ cận nghèo bằng 2,2%, đời sống đa số hội viên đều ổn định. Bên cạnh phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tỉnh lộ 488B; cùng với nhân dân xây dựng 42 tuyến đường với 1.476 cột điện chiếu sáng đạt tiêu chuẩn trên các tuyến đường giao thông thôn xóm; tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tất cả 100 hội cơ sở đều tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào “3 an toàn về ANTT”. Trong năm 2020, Hội CCB huyện đã kiện toàn củng cố 327 tổ hòa giải và ATGT, tham gia hòa giải thành công 35/40 vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở. Hội CCB huyện cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thành lập 326 “tổ CCB vì dân” với 1.568 cán bộ, hội viên tham gia toàn diện các hoạt động trên địa bàn các khu dân cư. Xác định công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ chính trị đồng thời là trách nhiệm và tình cảm của CCB đối với thế hệ trẻ, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp với các cơ quan quân sự tổ chức 21 buổi giao lưu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tặng quà trị giá 27 triệu đồng cho thanh niên nhập ngũ… Ðặc biệt, từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, Hội đã chủ động phối hợp với y tế cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và nhân dân; phát động hội viên ủng hộ 23,5 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Phong trào “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện Trực Ninh đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Nhiều xã, thị trấn có phong trào “CCB gương mẫu” sôi nổi, hiệu quả. Hội CCB xã Trực Nội hiện có 334 hội viên đang sinh hoạt ở 17 chi hội. Năm 2020, trên địa bàn xã có tỉnh lộ 488B đi qua được nâng cấp với chiều dài 2,1km có liên quan đến 230 hộ dân. Qua tuyên truyền, vận động, toàn xã có 83 hộ tự nguyện hiến đất, mở rộng đường, trong đó có 33 hội viên và con hội viên CCB. Tiêu biểu như gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Trung ở chi hội số 4, hội viên CCB Vũ Bá Tạc, hội viên CCB Nguyễn Ðức Thông ở chi hội số 7 đã tự nguyện hiến hàng chục m2 đất để tuyến đường đường tỉnh lộ rộng rãi, khang trang. Xã Trực Tuấn là vùng quê thuần nông với gần 500 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội. Ðồng chí Vũ Ðình Hòa, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Những năm qua, Hội CCB xã đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Ðến nay, phong trào sản xuất kinh doanh của cán bộ, hội viên trong xã có nhiều mô hình hay, cách làm phong phú như sản xuất mây tre đan, giỏ hoa xuất khẩu, kinh doanh bàn, bát đĩa, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp… từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên CCB và gia đình hội viên. Ðến nay, Hội CCB xã có 98% hộ hội viên có đời sống khá giả, giàu có, không có hội viên nghèo, 2% là hộ cận nghèo. Nhiều hội viên đạt danh hiệu CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện. Trong đó tiêu biểu là hội viên Trần Văn Toản, chi hội CCB Việt Tiến đã thành lập mô hình HTX sản xuất giỏ lẵng hoa xuất khẩu. Thời cao điểm, anh có khoảng 70 lao động tại chỗ và 30 lao động vệ tinh. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, HTX của anh vẫn duy trì sản xuất ổn định cho khoảng 20-30 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4,5-5,5 triệu đồng/tháng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021 Hội CCB huyện tiếp tục phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Phong trào thi đua được tổ chức thành 4 đợt, huy động đông đảo cán bộ, hội viên tham gia qua đó phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Ðức Thiện