Tuổi trẻ với Luật An ninh mạng

Hiện nay, tội phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi về thủ đoạn, tính chất, mức độ nguy hiểm như: Lợi dụng mạng internet và các trang mạng xã hội để phát tán các tin, bài, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, kích động phân biệt dân tộc, tôn giáo... gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, bất mãn trong nhân dân; thu thập hình ảnh, clip riêng tư, nhạy cảm và tung các tin, bài, video clip thuộc về quyền riêng tư của cá nhân nhằm bịa đặt thông tin sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và nhân phẩm của người khác. Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Tỉnh Đoàn phối hợp với Công an tỉnh, Sở TT và TT, Sở GD và ĐT tổ chức hội nghị “Triển khai và ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch, phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”.

Đoàn viên, thanh niên thành phố Nam Định tìm hiểu về Luật An ninh mạng. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trên cơ sở đó, các huyện Đoàn, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai và ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị và xây dựng các mô hình điểm. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, báo cáo viên và câu lạc bộ lý luận trẻ của tỉnh các nội dung, kỹ năng nhằm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tổ chức học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập huấn “Nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội” và học tập 4 bài học lý luận chính trị để triển khai tới đoàn viên, thanh niên. Các thành viên của câu lạc bộ lý luận trẻ luôn tích cực trên mặt trận đấu tranh tuyên truyền, tham gia các trang, nhóm của tỉnh. Tỉnh Đoàn chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể để tạo sự thống nhất và sức mạnh trong công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái; tuyên truyền, chia sẻ những tin người tốt, việc tốt, những tấm gương cao đẹp trong cuộc sống, qua đó lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn phối hợp các Đoàn trường tổ chức các hội nghị tuyên truyền, nêu ra một số biện pháp phòng ngừa để học sinh chủ động phòng tránh loại tội phạm trên mạng, như: Giữ bí mật thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên internet… Không chia sẻ những hình ảnh, bài viết hay video clip của cá nhân người khác khi chưa được họ cho phép, không tung những hình ảnh, bài viết hay video clip của cá nhân người khác nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người đó. Không chia sẻ, bình luận những thông tin về lịch sử, chính trị của đất nước không đúng sự thật; cần tỉnh táo trước các thông tin bịa đặt sai sự thật bằng cách tích cực nghe, đọc các thông tin thời sự chính thống từ thời sự, các kênh ti vi hoặc các trang web báo chí của Đảng, Nhà nước. Không xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, hoặc kích động gây mâu thuẫn cho người khác dẫn đến phạm tội... Đặc biệt, mới đây, Bộ GD và ĐT đã ban hành Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT (có hiệu lực từ ngày 11-1-2021) quy định trong chương trình Giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng năm 2018 (gọi tắt là Luật An ninh mạng). Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT được áp dụng đối với các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT và tổ chức, cá nhân có liên quan. Một điểm mới của thông tư so với nội dung học tập trước đó là đưa Luật An ninh mạng trở thành một trong những nội dung học của môn Giáo dục quốc phòng an ninh nhằm bổ sung kiến thức pháp luật cũng như các kỹ năng cần thiết để học sinh tham gia môi trường mạng theo hướng tích cực, hữu ích. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm pháp luật trên internet chủ yếu do sự nhận thức vô tình hay cố ý không nhận biết được đúng sai hoặc “a dua” theo đám đông. Trước tình hình đó, việc tăng giáo dục kỹ năng cho người tham gia internet, đặc biệt là người trẻ tuổi, học sinh, sinh viên để điều chỉnh hành vi của mình trên không gian mạng, cũng như để bảo vệ mình trong môi trường học tập, giải trí trên internet là vô cùng cần thiết.

Việc tăng cường giáo dục Luật An ninh mạng cho đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức và tính chất, mức độ nguy hiểm của loại tội phạm mạng, từ đó, điều chỉnh hành vi, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng./.

Văn Huỳnh