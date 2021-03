Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3)

Mang hạnh phúc đến với hộ nghèo

Năm 2012, Liên hợp quốc chọn ngày 20-3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc bởi đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, thời gian ngày và đêm bằng nhau, biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Do đó, Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp “cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc”. Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc và luôn phát huy truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc là sự nhân hậu, giàu lòng yêu thương “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Đối với tỉnh ta, những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội; khuyến khích các cá nhân, tổ chức chung tay giúp đỡ những người yếu thế, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên cải thiện đời sống, thoát nghèo vững chắc.

Đoàn viên thanh niên Báo Nam Định tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Nam Định.

Chăm lo, trợ giúp hộ nghèo

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương thực hiện hiệu quả 8 chính sách giảm nghèo, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như: hỗ trợ về y tế, giáo dục và đào tạo, học nghề, hỗ trợ về việc làm, nhà ở, chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền điện sinh hoạt, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ người nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có trên 1.000 lao động nông thôn thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956. Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 32.401 lượt hộ với số tiền 1.078,2 tỷ đồng. Trong đó, cho 1.459 hộ vay các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm với số tiền 110,5 tỷ đồng (bình quân 76 triệu đồng/hộ). Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh các hộ đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, trong đó đã có 2.130 hộ thoát nghèo, 3.763 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 1.188 lao động, 3.060 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục đi học; xây dựng 38.911 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn, 33 căn nhà cho hộ nghèo, 75 căn nhà cho người có thu nhập thấp.

Bằng các biện pháp đồng bộ, kịp thời, đến nay số hộ có thu nhập ngoài nông nghiệp ở nông thôn trên địa bàn tỉnh nâng lên trên 80%. Hết năm 2020, tỉnh ta còn 5.337 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,86%, giảm 0,67% so với cuối năm 2019). Nhiều địa phương trong tỉnh có cách làm hiệu quả khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như các huyện: Trực Ninh, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng... Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Trực Ninh đẩy mạnh liên kết “4 nhà” (nhà quản lý, nhà trường, nhà nông và nhà doanh nghiệp) trong công tác dạy nghề và phát triển ngành nghề nông thôn. Hàng năm, huyện mở 13-15 lớp dạy nghề may công nghiệp, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm cho trên 600 lao động. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở NN và PTNT) và các trường nghề trong tỉnh tổ chức hàng trăm lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hàng nghìn hội viên và nông dân địa phương. Nhờ các cách làm hiệu quả, tính đến tháng 12-2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 0,81% (giảm 0,92% so với năm 2019); trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc diện bảo trợ xã hội chỉ còn 0,03% (giảm 0,46% so với năm 2019). Huyện Giao Thuỷ triển khai tốt nội dung “giảm nghèo về thông tin”. Hiện nay, toàn bộ 22 xã, thị trấn, 332 xóm, thôn đều được trang bị đầy đủ hệ thống truyền thanh cơ sở, nhà văn hóa, điểm truy cập internet… Huyện chỉ đạo cán bộ văn hóa, tư pháp đến tận tàu thuyền để cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật theo từng chủ đề cho ngư dân thường xuyên đi biển giúp họ nắm bắt các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, chủ động tìm hiểu phương pháp sản xuất để áp dụng nhằm thoát nghèo, thay đổi chất lượng cuộc sống. Việc triển khai nội dung “giảm nghèo về thông tin” đã tạo điều kiện cho mọi người dân, đặc biệt là các hộ nghèo ở huyện Giao Thủy có thể tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, tạo phong trào thi đua trong công tác giảm nghèo. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn khoảng 1%.

Lan toả những tấm lòng nhân ái

Bên cạnh thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng yếu thế; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm thường xuyên quan tâm tặng quà những hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện chương trình “Tết cho người nghèo”, hàng năm hàng nghìn suất quà với tổng trị giá hàng tỷ đồng do Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động đã được trao đến tận tay người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Trong 5 năm qua, tổng số Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thu được 36,974 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ đã hỗ trợ xây mới 763 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 15,598 tỷ đồng, sửa chữa 367 ngôi nhà với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất 329,5 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo 687 triệu đồng. Các cấp Hội Phụ nữ có nhiều hoạt động chung tay vì người nghèo. Các hội viên Hội Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống như: xây dựng nhà ở; hỗ trợ vốn, kiến thức để sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hoạn nạn… Năm 2020, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã thăm, tặng 3.631 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp trên 1 tỷ đồng để giúp đỡ phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19; xây dựng mới và sửa chữa 18 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 495 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên Đán 2021, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo đã tài trợ tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh… Hưởng ứng chương trình “Xuân tình nguyện” do Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động, nhiều năm qua, Chi đoàn Thanh niên Báo Nam Định tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo… Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Chi đoàn Thanh niên Báo Nam Định đã phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất và đã trao 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng góp phần động viên 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố an vui đón Tết. Nhiều Hội từ thiện cộng đồng như: Hội từ thiện Chùa Vọng Cung, Hội từ thiện Công Bao, nhóm Thiện Tâm Nam Định, nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi… có các hoạt động thiết thực giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học, người nghèo.

Với các biện pháp hỗ trợ đồng bộ, toàn diện, công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững; động viên các tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ chăm lo người nghèo, góp phần giúp họ vươn lên, hạnh phúc hơn trong cuộc sống./.

Bài và ảnh: Viết Dư