Bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”, qua đó góp phần bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên, đột xuất trong mọi tình huống và nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) tăng gia sản xuất, trồng rau xanh.

Để phong trào thi đua phát triển sâu rộng và đạt được hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo sâu sát, đồng thời quán triệt, triển khai chặt chẽ tới cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị với nhiều phong trào cụ thể gắn với phong trào thi đua quyết thắng nhằm thực hiện một cách đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch ứng với các cấp độ dịch bệnh COVID-19; rà soát, điều chỉnh và xây dựng bổ sung kế hoạch bảo đảm công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn… Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, bảo đảm cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Các đơn vị BĐBP tỉnh đẩy mạnh xây dựng chính quy công tác quân nhu, trọng tâm là chính quy nhà ăn, nhà bếp; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn định lượng cho bộ đội; tổ chức tốt việc khai thác tạo nguồn, kết hợp với đẩy mạnh tăng gia sản xuất tại chỗ, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tích cực cải tiến việc chế biến thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng bữa ăn của bộ đội và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đến nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã cung cấp đủ rau xanh ăn thường xuyên và một phần nguồn thực phẩm tại chỗ, đáp ứng nhu cầu ăn hàng ngày tại bếp, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội. Trong đó, các cơ quan, đơn vị duy trì bảo đảm định lượng, tiền ăn cho bộ đội theo Thông tư 78 của Bộ Quốc phòng và chế độ ăn thêm lễ, tết, Tết Nguyên đán với nhiệt lượng khẩu phần ăn đạt từ 3.300-3.400 kcal/người/ngày. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp giãn cách cự ly, mật độ trong tổ chức bếp ăn tập trung, không để xảy ra ngộ độc, dịch bệnh do ăn uống và phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong các đợt cao điểm phòng chống dịch. Trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã tiếp nhận, cấp phát hơn 400 suất quân trang sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cho hạ sĩ quan, binh sĩ; liên hệ may đo quân trang cho cấp tá, cấp úy và quân nhân nữ… Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tích cực chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị biên phòng chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, từng bước tái đàn lợn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất và làm dịch vụ đảm bảo chỉ tiêu quy định, chủ động tạo nguồn thực phẩm sạch tại chỗ cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Kết quả công tác tăng gia toàn đơn vị năm 2020 ước đạt 16,8 tấn rau củ, quả; gần 3 tấn gia súc; 2,5 tấn gia cầm; trên 4,5 tấn tôm, cá. Giá trị thu từ tăng gia sản xuất, làm kinh tế ước đạt 797,6 triệu đồng (bình quân 1,5 triệu đồng/người/năm), đưa thêm vào bữa ăn đạt 2.000 đồng/người/ngày và tổ chức ăn tất niên, ăn thêm các ngày lễ, tết cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài trồng các loại rau xanh, hàng năm, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh còn hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân với gần 300 cây ăn quả, hơn 1.200 cây lấy gỗ; tham gia với địa phương nơi đóng quân trồng hơn 2.500 cây các loại trên các trục đường giao thông. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất việc sử dụng túi nilon, sản phẩm bằng nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động hậu cần và trong sinh hoạt của đơn vị.

Trong công tác quản lý sức khỏe bộ đội, năm 2020 BĐBP tỉnh đã liên hệ Viện Quân y 5; khám sức khỏe định kỳ cho 483 cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm quân số khỏe đạt 98,2%. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị bệnh thông thường tại tuyến cơ sở cho 1.978 lượt và chuyển tuyến 92 lượt, không để xảy ra tai biến, quân số khỏe đạt 98,63% trở lên. Các đồn biên phòng trồng và chăm sóc vườn thuốc nam đảm bảo dược liệu hỗ trợ điều trị bằng y học cổ truyền; tổ chức 2 phòng khám quân dân y kết hợp cho 554 lượt người dân; khám cấp phát thuốc miễn phí cho 50 lượt người dân tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, trị giá cơ số thuốc 13 triệu đồng. Công tác doanh trại, xây dựng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nơi ở, doanh cụ, dụng cụ và điện, nước cho bộ đội. Công tác xăng dầu, vận tải đi vào nền nếp, bảo đảm các chuyến xe an toàn tuyệt đối, chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ và không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản đúng quy định, bảo đảm đầy đủ ngân sách cho các nhiệm vụ, quản lý, kiểm tra, giám sát chi tiêu chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Đơn vị thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, nhất là đội ngũ nuôi quân, tiếp phẩm, quân y, quản lý, lái xe các đơn vị. Làm tốt công tác chính sách, quan tâm động viên cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, sổ sách, bảng biểu, mẫu biểu thống kê công tác hậu cần - tài chính. Duy trì thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện hậu cần và “Tiêu chí công tác hậu cần - tài chính trong BĐBP tỉnh”.

Thượng tá Hoàng Khánh Dư, Chủ nhiệm Hậu cần (BĐBP tỉnh) cho biết: “Việc thực hiện các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” ở các đơn vị BĐBP tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, vững chắc. Các đơn vị đã tích cực, chủ động đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, đi vào nền nếp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tuyến biển”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn