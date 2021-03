Cát Thành - Miền quê trù phú

Được bao bọc bởi con sông Ninh Cơ hiền hòa, thơ mộng, nhộn nhịp trên bến dưới thuyền, trải qua hơn 500 năm hình thành, phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau như: Cát Chử, Hương Cát, Phú An, Thủy Cơ, Quần Lãng..., thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) ngày nay đã trở thành một vùng quê trù phú.

Xây dựng hệ thống kênh dẫn nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ở thị trấn Cát Thành.

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường bê tông, đường nhựa rộng rãi, phẳng lỳ, đồng chí Vũ Văn Chín, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cát Thành cho biết: Thị trấn hiện có diện tích đất tự nhiên 826ha, dân số 14.211 người, 4.379 hộ, 26 tổ dân phố; đảng bộ gồm 617 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy thị trấn luôn nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ đảng, tổ trưởng dân phố, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, kinh tế thị trấn có tốc độ phát triển khá nhanh; trong đó năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 40,8%; ngành dịch vụ chiếm 47,4%; ngành nông nghiệp giảm xuống chỉ còn 11,8%. Đối với sản xuất nông nghiệp, thị trấn hiện có 2 HTX đều hoạt động hiệu quả theo luật định, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế ở địa phương. Trong đó HTX Nông nghiệp Trực Cát thực hiện được 7 dịch vụ: Vệ sinh môi trường, thủy nông, thủy lợi nội đồng, bảo vệ cây trồng, cho thuê máy gặt đập, vật tư nông nghiệp, cung ứng xăng dầu với doanh thu hàng năm đạt khoảng 1,4 tỷ đồng. HTX Nông nghiệp Trực Thành thực hiện được 5 dịch vụ: Làm đất, thủy nông, thủy lợi nội đồng, bảo vệ cây trồng, cung ứng vật tư nông nghiệp với doanh thu hàng năm khoảng 600 triệu đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Ban Nông nghiệp thị trấn và 2 HTX đều chủ động liên kết với các doanh nghiệp từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các cánh đồng lớn diện tích từ 30ha trở lên, hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, chuyển trọng tâm từ coi trọng số lượng sang chất lượng. Địa phương hiện có sản phẩm dầu lạc của cơ sở Lâm Hiền đã tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 đạt hạng 3 sao. Giá trị sản phẩm bình quân mỗi ha đất canh tác ở Cát Thành hiện đạt hơn 120 triệu đồng. Cùng với trồng lúa, thị trấn luôn duy trì hiệu quả nghề nuôi thủy sản theo hình thức quảng canh cải tiến, bán thâm canh với sản phẩm chủ lực gồm các loại cá trắm, chép, mè, trôi... thương phẩm. Chăn nuôi triển khai theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô trang trại, gia trại vừa và nhỏ bảo đảm an toàn dịch bệnh. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản của thị trấn đạt hơn 135 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc đưa nông nghiệp thị trấn phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác. Thu nhập bình quân đầu người ở thị trấn năm 2020 đạt gần 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,65%.

Trên nền tảng kinh tế phát triển, thị trấn Cát Thành đã tạo ra nguồn lực dồi dào cho ngân sách địa phương và thu hút sự đóng góp của người dân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Năm 2015, thị trấn Cát Thành được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó đến nay, thị trấn Cát Thành tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đến hết năm 2020, cả 19 tiêu chí theo quy định đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số tiêu chí có kết quả thực hiện vượt trội so với yêu cầu như ở tiêu chí số 1, toàn bộ hệ thống thủy lợi đều đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu ứng phó hiệu quả với thiên tai cấp độ 3; các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ở tiêu chí số 11 liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao, thị trấn Cát Thành thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là trong dịp lễ, tết, tạo không gian sinh hoạt bổ ích, thiết thực cho nhân dân. Năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa của thị trấn đạt 92%; tỷ lệ gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 87%; có 100% thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, trong đó 61,5% số đơn vị đạt liên tục từ 5 năm trở lên. Đối với tiêu chí số 12, hiện thị trấn có 100% hộ dân được cung ứng nước sạch từ hệ thống nhà máy nước tập trung; cảnh quan môi trường nông thôn thường xuyên sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, thị trấn có 17 tuyến đường có dải cây xanh, 67 tuyến đường có điện chiếu sáng, 9 tuyến đường được trồng hoa bên lề đều do các tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận chăm sóc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao giờ đây thị trấn Cát Thành đã thay đổi rõ rệt. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; an ninh, trật tự được bảo đảm. Thị trấn Cát Thành ngày càng trở lên trù phú hơn trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo./.

Bài và ảnh: Xuân Thu