Thành phố Nam Định chỉnh trang đô thị mừng Đảng, mừng Xuân

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, UBND thành phố Nam Định đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường để phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường của thành phố Nam Định, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định đang khẩn trương hoàn thành việc chỉnh trang đô thị để đón Xuân Tân Sửu 2021. Các đảo giao thông lớn đều được trồng các loại hoa xuân rực rỡ sắc màu. Dọc các tuyến phố chính, hệ thống đèn chiếu sáng, biểu ngữ, đèn led điện tử kết hoa khiến thành phố Nam Định càng trở nên rực rỡ hơn về đêm.

Công nhân Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định trồng hoa trang trí dải phân cách trên đường Võ Nguyên Giáp.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nên thành phố Nam Định thu hút đông người dân trong và ngoài tỉnh đến mua sắm trong dịp Tết. Vì vậy, từ đầu tháng 1 đến nay, các hoạt động trang trí đường phố được UBND thành phố tích cực thực hiện nhằm tạo các điểm nhấn cảnh quan khu vực trung tâm, các cửa ngõ và các tuyến đường, phố. Các công trình trang trí, chỉnh trang đô thị ở các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố đang được gấp rút thi công. Để thực hiện tốt công tác trang trí, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021, UBND thành phố yêu cầu các phường, xã phát động các tổ chức đoàn thể và nhân dân xuống đường tổng vệ sinh, quét dọn sạch sẽ đường phố; tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. Cùng với đó, thành phố vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 24-1 đến hết ngày 17-2-2021. UBND các phường, xã tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tập kết vật liệu xây dựng trái quy định làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị; Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định, Phòng Văn hóa - Thông tin đôn đốc các đơn vị thực hiện tuyên truyền trang trí cổ động trực quan tại khu vực trung tâm, các cửa ngõ vào thành phố như: Đường Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thiên Trường, Quốc lộ 10, tuyến đường cầu Tân Đệ. Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định đã tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức dọn vệ sinh các tuyến phố, thảm cỏ, hàng rào đường viền đảm bảo công viên, vườn hoa, đảo giao thông luôn xanh - sạch - đẹp. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, duy trì vệ sinh môi trường tại địa bàn các công viên, vườn hoa, dải phân cách; cắt tỉa cây hàng rào đường viền, cây cảnh tạo hình, cây cảnh trên chậu đảm bảo kỹ, mỹ thuật; gắn vá đường dạo công viên. Tại khu vực tượng đài Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Công ty bố trí 2 chậu cây đào đường kính tán 3-4m, chiều cao 3,5-4m đặt tại hai bên tượng Trần Hưng Đạo và trưng bày 100 chậu cây trạng nguyên xếp tại bậc tam cấp và chân cột cây nến khu vực tượng đài. Tuyến đường Nguyễn Du tràn ngập không khí xuân với hệ thống băng rôn, pa-nô, bảng điện tử trang trí và 24 chậu hoa rủ ôm thân cột đèn chùm, trên dải phân cách giữa đường được trang trí bằng thảm hoa tươi. Tại khu vực này còn được trang trí, duy trì 50 chậu hoa tươi tại hè đường Nguyễn Du (Công viên Vỵ Xuyên), hè đường Vỵ Hoàng (khu vực trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh). Các tuyến đường khác như Vỵ Hoàng, Võ Nguyên Giáp đều được trang trí, duy trì hoa tươi tại bồn hoa hè đường, thảm hoa dải phân cách giữa đường. Ngoài ra, trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thiên Trường, dải phân cách đường Phù Nghĩa, Công ty bố trí 214 bộ giá cờ treo thân cột điện chiếu sáng. Ngoài các tuyến đường, phố trọng điểm, Công ty bố trí trên 200 chậu hoa tươi tại các tuyến đường; trang trí thảm hoa tươi dải phân cách giữa đường Trường Chinh (đoạn từ Mạc Thị Bưởi - Đặng Xuân Thiều), hè đường Vỵ Hoàng, hè đường Trần Đăng Ninh và ba đảo giao thông (Đặng Xuân Bảng - Vũ Hữu Lợi, Phạm Ngũ Lão - Giải Phóng, Thái Bình - Hàn Thuyên). Trang trí khung giàn, cắm chữ hoa lụa theo nội dung tuyên truyền tại các địa điểm: Tượng đài Trần Hưng Đạo, Công viên Vỵ Xuyên mở rộng, ngã tư Phù Nghĩa - Trường Chinh (hè Trung tâm Điện ảnh sinh viên), đường Võ Nguyên Giáp giao Quốc lộ 10, đường Đặng Xuân Bảng giao đường Vũ Hữu Lợi (hè Bưu điện Đò Quan), Đài phun nước Đông A, hè Đài Tưởng niệm liệt sĩ - công viên Điện Biên; lắp đặt 65 bộ giàn cờ trang trí tại các vị trí trung tâm cửa ngõ ra vào thành phố. Bên cạnh đó, Công ty tiến hành duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, vận hành đóng cắt điện theo quy định. Duy trì ổn định các cổng chào điện tử, thay đổi nội dung tuyên truyền; đảm bảo các cụm đèn tín hiệu giao thông hoạt động ổn định; hệ thống đài phun nước vận hành theo chế độ ngày lễ, tết.

Với sự chỉ đạo của UBND thành phố Nam Định, sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, chắc chắn Tết Tân Sửu 2021 nhân dân Thành Nam sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về bộ mặt đô thị của thành phố loại I hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Bài và ảnh: Thành Trung