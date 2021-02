Góp phần đấu tranh phòng, chống các vi phạm về pháo nổ

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần cũng là thời điểm các hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp. Tính đến tháng 1-2021, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 40 vụ, 42 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép, thu 132,929kg pháo và 0,48kg thuốc pháo các loại. Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 5-10-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai kịp thời công tác điều tra, truy tố, đưa ra xét xử lưu động các vụ án liên quan đến pháo nổ.

Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh nghiên cứu hồ sơ vụ án về pháo nổ.

Đồng chí Trần Văn Kiểm, TUV, Chánh án TAND tỉnh cho biết: “Để chủ động phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm về pháo nổ, TAND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát cùng cấp nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm, trọng điểm liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trước Tết Nguyên đán để răn đe, giáo dục phòng ngừa; đồng thời phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”. TAND hai cấp luôn xác định rõ việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về pháo nổ là nhiệm vụ quan trọng, đưa các vụ án xét xử về pháo nổ vào kế hoạch công tác năm. Trong các phiên tòa xét xử hành vi vi phạm về pháo nổ năm nay, TAND hai cấp chú trọng việc lựa chọn địa điểm tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động phù hợp với đối tượng tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa các vi phạm về pháo nổ như: Tổ chức tại nơi đông dân cư, khu vực giáp ranh giữa các địa phương và trường học nên đã đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như: Chiều 21-1-2021 tại Trường THPT Quất Lâm, TAND huyện Giao Thủy tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về pháo nổ. Theo cáo trạng, đầu tháng 12-2020, Nguyễn Văn K thỏa thuận bán 4 dàn pháo nổ loại dàn 49 quả với giá 1,5 triệu đồng/1dàn và 60 quả pháo nổ dạng hình bóng đèn với giá 2 triệu đồng cho một người không biết tên, tuổi, địa chỉ có sử dụng tài khoản Zalo “Hà Nam” và hẹn giao pháo vào ngày 13-12-2020 tại khu vực phía sau ki-ốt 86 khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy). Khoảng 23 giờ ngày 13-12-2020 khi K và người thanh niên đang giao dịch mua bán pháo tại phía sau ki-ốt 86 thì bị tổ tuần tra Công an thị trấn Quất Lâm phát hiện bắt quả tang. Người thanh niên mua pháo chạy thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ của K 4 dàn pháo (loại dàn 49 quả) có tổng trọng lượng 7,037kg và 60 quả pháo nổ có tổng trọng lượng 2,225kg. Tại phiên tòa, căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn K 1 năm 9 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Phiên tòa đã thu hút gần 1.000 học sinh tham dự. Thông qua phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên truyền các văn bản quy định của Nhà nước, của tỉnh về việc nghiêm cấm các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán, sử dụng các loại pháo nổ; nhắc nhở các em học sinh không sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ. Qua đó, giúp các em học sinh nhận thức được việc sử dụng pháo là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, từ đó tuyên truyền đến người thân, gia đình, bạn bè không có các hành vi vi phạm. Cũng liên quan đến pháo nổ, ngày 12-1-2021 tại xã Nghĩa Trung, TAND huyện Nghĩa Hưng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự “Vận chuyển hàng cấm” đối với bị cáo Vũ Nhật N (SN 1989), thường trú tại đội 1, ngõ Trang, xã Liên Minh (Vụ Bản). Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 14-11-2020, N đang ngồi uống nước ở cổng làng Vị Dương, phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) thì gặp H là bạn quen biết. Tại đây, H nhờ N vận chuyển 4 hộp pháo xuống khu vực bến phà thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) để giao cho một người bạn của H. N không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, H bảo N cứ vận chuyển 4 hộp pháo đến khu vực bến phà thị trấn Quỹ Nhất thì có người ra đón. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đến bến phà thị trấn Quỹ nhất, N cầm túi pháo đi ra khỏi xe taxi thì bị Công an huyện Nghĩa Hưng bắt quả tang. Tại phiên tòa, sau khi xem xét, đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo N 9 tháng tù. Vụ án được đưa ra xét xử tại khu vực trung tâm huyện vào những ngày giáp Tết đã thu hút hàng trăm lượt người dân đến tham dự.

Từ tháng 1-2021 đến nay, TAND hai cấp trong tỉnh đã tổ chức 6 phiên tòa lưu động về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ. Hình phạt tù Tòa án áp dụng đối với những bị cáo từ 9 đến 21 tháng tù giam. Dự kiến đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, TAND hai cấp trong tỉnh sẽ tổ chức thêm 7 vụ án lưu động xét xử sơ thẩm các vụ án về pháo nổ. Thông qua các phiên tòa xét xử liên quan đến các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép, đã góp phần giáo dục, răn đe phòng ngừa trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp trước, trong và sau Tết./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng