Hiệu quả mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển"

Thời gian qua, mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh và đã được chỉ đạo nhân rộng ra toàn tuyến biên phòng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động ngư dân xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển.

Đã trở thành việc làm thường xuyên khi triển khai thực hiện mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”, bất kể thời tiết nắng mưa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm luôn đồng hành với các hội viên nông dân, ngư dân xã Phúc Thắng làm ăn dài ngày trên biển. Ngoài việc thăm hỏi tình hình trước khi đi biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn nhắc nhở chủ các phương tiện tàu cá chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan, kiểm tra chất lượng hệ thống bộ đàm, thiết bị định vị, bảo đảm an toàn khi đi trên biển. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng cần thiết khi đi đánh bắt thủy hải sản phải thường xuyên thông báo tình hình trên biển bằng hệ thống thông tin liên lạc trên tàu với đồn biên phòng; phối hợp cùng nhau bảo vệ tài sản, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tuân thủ nghiêm luật đánh bắt thủy sản của Việt Nam và quốc tế. Khi về bến neo đậu, đơn vị phân công lực lượng tổ chức trông coi bảo vệ tài sản kết hợp chặt chẽ với các trạm kiểm soát biên phòng và dân quân tự vệ của địa phương tuần tra, bảo vệ khu vực cửa sông, bến đậu. Khi có thiên tai, bão lũ xảy ra phải thực hiện theo đúng sự kêu gọi, hướng dẫn của lực lượng Bộ đội Biên phòng về việc tránh trú bão. Mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” được Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo xây dựng mô hình điểm tại xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng). Ngay sau khi kế hoạch xây dựng mô hình được ký kết, Hội Nông dân xã và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã đề ra những tiêu chí và quy chế hoạt động của mô hình như: Triển khai các văn bản chỉ đạo, nội dung mô hình; xây dựng biểu mẫu, tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung tới từng gia đình cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho hội viên nông dân, ngư dân về công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tình hình biển, đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chủ quyền biển, đảo; trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc…

Để mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn chủ quyền an ninh vùng biển trên địa bàn, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm thường xuyên giao ban trao đổi thông báo tình hình với Hội Nông dân xã Phúc Thắng về hoạt động của mô hình từ đó đề ra những biện pháp phối hợp thiết thực, định hướng những nội dung phương pháp để mô hình hoạt động có chiều sâu và hiệu quả. Cụ thể, trong năm qua Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền 10 buổi cho hội viên nông dân về Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 71/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, chủ quyền biên giới trên biển và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Hội Nông dân xã Phúc Thắng thường xuyên họp với các hội viên trong mô hình để hướng dẫn các hộ gia đình hội viên, nông dân ký cam kết, nhắc nhở con em thực hiện các nội dung của mô hình theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; thường xuyên nhắc nhở nhân dân thực hiện quy định về nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường và không vi phạm pháp luật; xây dựng các mô hình ở chi hội, tổ hội như: Tổ tuần tra nông dân, tiếng kẻng an ninh, tổ hội nghề nghiệp khai thác thủy sản gắn với tổ an ninh tự quản tàu thuyền, bến bãi… phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư. Tuyên truyền Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Từ việc phối hợp vận động hội viên nông dân và ngư dân xã Phúc Thắng tham gia mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm còn phối hợp với Hội Nông dân xã Phúc Thắng vận động, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đưa con giống, cây trồng giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế hỗ trợ kinh phí và phân bón cho 10 hộ nông dân trồng mô hình cây bưởi diễn trị giá hàng chục triệu đồng.

Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình phối hợp “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” giữa Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Hội Nông dân xã Phúc Thắng đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hội viên nông dân, nhân dân với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, xây dựng củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển. Từ hiệu quả thiết thực đó, mô hình đã được chỉ đạo nhân rộng ra toàn tuyến biên phòng, góp phần giữ gìn và bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực ven biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy