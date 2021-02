Tăng cường công tác giáo dục thể chất học đường

Với tổng số 512 trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó có 57 trường trung học phổ thông (THPT), 228 trường trung học cơ sở (THCS), 227 trường tiểu học với tổng số 323.134 học sinh, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao học đường.

Học sinh thi đấu bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng Trường THPT Trần Văn Bảo năm học 2020-2021.

Thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10-5-2017 của Bộ GD và ĐT về triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao học đường giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17-6-2016, hàng năm, Sở GD và ĐT đã phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình, xã hội đối với phát triển GDTC và thể thao trường học. Ngày 1-6-2017 Sở VH, TT và DL và Sở GD và ĐT đã ký kết Chương trình phối hợp số 417/CTrPH -SVHTTDL-SGDĐT để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2021. Trên cơ sở khung chương trình phối hợp hai ngành đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên toàn tỉnh đẩy mạnh phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chương trình phối hợp hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT cho học sinh. Các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh tích cực tham gia các hoạt động thể thao trong trường học. Tăng cường công tác xã hội hóa, tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội nhằm phát triển phong trào thể thao trường học. Đến nay, toàn tỉnh có 39/45 trường THPT công lập có nhà đa năng và các thiết bị dạy học như: sân cỏ nhân tạo, sân bóng rổ, sân cầu lông, bàn bóng bàn, cột nhảy cao, đệm nhảy cao...; 80 trường tiểu học và 35 trường THCS có nhà đa năng với diện tích từ 600m2 trở lên; hơn 140 trường tiểu học và THCS có nhà tập thể thao đơn môn. Diện tích sân chơi, bãi tập cơ bản đáp ứng phục vụ cho việc dạy học môn thể dục và tổ chức các hoạt động thể thao trong các nhà trường. Các nhà trường, cơ sở giáo dục trong tỉnh tận dụng tối đa điều kiện cơ sở vật chất để duy trì, tổ chức hiệu quả thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ. Đối với các trường có diện tích sân chơi hẹp thì sử dụng phòng học, hành lang, sân trường để tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh; tiếp tục triển khai dạy các bài võ cổ truyền cho học sinh. Các loại hình câu lạc bộ (CLB) TDTT trong trường học được nhân rộng; nhiều môn thể thao như: bơi lội, bóng đá, bóng chuyền… được đưa vào các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian được các trường lồng ghép vào phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Theo thống kê, giai đoạn 2016-2020, 100% các trường thực hiện đầy đủ chương trình GDTC chính khóa và đảm bảo thường xuyên hoạt động tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ cho học sinh; 100% học sinh thực hiện chương trình GDTC chính khóa; 100% học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; 100% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định; 30% trường học có hoạt động thể thao ngoại khóa thường xuyên; 50% học sinh, sinh viên tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa; 80% các trường, cơ sở giáo dục thành lập các CLB môn học, TDTT, tổ chức các hoạt động TDTT dưới nhiều hình thức, thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong môn học như: võ thuật, võ cổ truyển, võ nhạc, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, dân vũ, aerobic, bóng đá… Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh biết cách chơi thể thao và tham gia một hoặc nhiều môn thể thao theo định hướng phát triển năng lực, sở trường của các em. Tổ chức cho học sinh được luyện tập thể thao ngoại khóa thường xuyên có sự hướng dẫn của giáo viên. Đối với các hoạt động ngoại khóa, nhiều trường đã thành lập các CLB thể thao thu hút đông đảo học sinh tham gia, nhất là trong dịp hè. Từ các CLB trên đã phát hiện, tuyển chọn được lực lượng nòng cốt tham gia Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh và khu vực. Những năm qua, Sở GD và ĐT phối hợp với Sở VH, TT và DL từng bước đưa bộ môn bơi lội vào hoạt động ngoại khóa ở tất cả các cấp học, cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm thông tin về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, qua đó vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và để phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Trung bình hàng năm có trên 40% học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh được dạy bơi, được trang bị kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn trong môi trường nước. Ngoài ra, ngành GD và ĐT đã triển khai tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn Thể dục trong tỉnh; mở 3 lớp với 471 giáo viên thể dục tham gia. Công tác GDTC và thể thao trong các nhà trường được triển khai đồng bộ và đạt nhiều thành tích nổi bật. HKPĐ toàn tỉnh được tổ chức 4 năm/lần, cùng với hàng chục giải thể thao của học sinh, sinh viên đã thu hút hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên tham gia, góp phần tạo nguồn tài năng trẻ cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Hàng năm, 100% trường, cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức tốt HKPĐ cấp trường (hoặc Giải thể thao cấp trường); HKPĐ, Giải thể thao cấp tỉnh thu hút hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia mỗi năm. Năm 2016, tỉnh ta tổ chức thành công HKPĐ toàn quốc lần thứ IX khu vực 2, gồm 12 tỉnh tham dự; tổ chức thành công HKPĐ tỉnh lần thứ IX-2016, thành lập đội tuyển tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ IX-2016 tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Năm 2019, Sở GD và ĐT đã phối hợp với Vụ GDTC (Bộ GD và ĐT) đăng cai tổ chức thành công Giải Điền kinh học sinh toàn quốc tại sân vận động Thiên Trường. Năm nay tỉnh ta là chủ nhà đăng cai tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021…

Thời gian tới, Sở GD và ĐT tiếp tục phát triển GDTC theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng thể dục thể thao trong các giờ học nội, ngoại khóa. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị học, thi đấu thể dục thể thao, phát triển các loại hình CLB, các nhóm thể thao học sinh trong các nhà trường với mục tiêu mỗi học sinh tập luyện thành thạo một môn thể thao. Sở GD và ĐT tăng cường phối hợp với Sở VH, TT và DL phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao; làm tốt công tác dạy bơi phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; phát triển các môn thể thao trong từng cấp học…; đưa công tác GDTC và hoạt động thể thao học đường ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh