Lan tỏa tinh thần ngày hội "Chủ nhật đỏ"

Hưởng ứng ngày hội “Chủ nhật đỏ” năm 2021, tuổi trẻ trong tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, góp phần tạo nguồn máu dự trữ, cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia hiến máu ngày hội “Chủ nhật đỏ” năm 2021.

Mặc dù thời tiết khá rét nhưng từ sáng sớm tại Trung tâm văn hóa thể thao, thanh thiếu niên tỉnh đã nhộn nhịp tiếng cười nói của nhân viên chữ thập đỏ và các tình nguyện viên phục vụ cho ngày hội hiến máu tình nguyện. Họ là những cán bộ, chiến sĩ, công an, giáo viên, đoàn viên, thanh niên từ khắp các địa phương trong tỉnh đến với ngày hội hiến máu. Chúng tôi gặp anh Phạm Văn Tình, Bí thư Đoàn Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Hải Hậu) là Bí thư Đoàn tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện. Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia ngày hội “Chủ nhật đỏ” năm nay, anh Tình cho biết: “Tôi đã tham gia hiến máu nhiều lần và luôn thấy vui vì đây là nghĩa cử cao đẹp”. Mặc dù ở cách xa trung tâm tỉnh nhưng không quản ngại thời tiết mưa rét, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Giao Thủy đã có mặt từ rất sớm để làm thủ tục được hiến máu. Đồng chí Phùng Thị Quỳnh, Bí thư Huyện Đoàn Giao Thủy, là người trực tiếp đưa đoàn viên, thanh niên đi tham gia ngày hội “Chủ nhật đỏ” cho biết: “Hoạt động thiện nguyện luôn được Huyện Đoàn tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên nên các bạn trẻ rất nhiệt tình tham gia. Trong đó có nhiều người tham gia đến lần thứ 6, thứ 7”. Tham gia hiến máu lần đầu, anh Nguyễn Văn Đoàn, sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định cho biết: “Qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu đang ở mức báo động. Sau lần hiến máu này, tôi sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tích cực hiến máu tình nguyện và vận động người khác cùng tham gia”.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, Ngày hội “Chủ nhật đỏ” là sự kiện do Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố tổ chức từ năm 2009 nhằm vận động các tầng lớp nhân dân; nhất là thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân dịp tết Nguyên đán. Năm 2021, ngày hội “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII được tổ chức tại 43 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây thực sự là một việc làm thiện nguyện đầu xuân rất ý nghĩa. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, phong trào hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên tỉnh liên tục được triển khai hiệu quả, góp phần cùng toàn xã hội chung sức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến tham gia hiến máu trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức đã bố trí các điểm tiếp nhận máu ở nơi rộng rãi, thoáng mát; đảm bảo khoảng cách, phân chia thời gian tiếp nhận máu để tránh tụ tập đông người. Các tình nguyện viên khi đến hiến máu đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế giúp sàng lọc người có yếu tố dịch tễ và tiền sử đi, đến từ vùng có dịch... Ngày hội “Chủ nhật đỏ” năm 2021 được tổ chức trên địa bàn tỉnh với 4 điểm: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trụ sở Tỉnh Đoàn đã thu được 1.739 đơn vị máu.

Ngày hội “Chủ nhật đỏ” là hoạt động khởi đầu cho phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021 nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu cứu người. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục vận động, tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh