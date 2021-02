"Điểm tựa" cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), giai đoạn 2011-2020”, những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã tổ chức xây dựng, quản lý điều hành Quỹ đạt được những kết quả quan trọng. Từ đó, nhiều hội viên đã được hỗ trợ về nguồn vốn để phát triển sản xuất, có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Mô hình nuôi cá lóc bông của thành viên Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Hàng năm, HND tỉnh chỉ đạo HND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc phát huy hiệu quả vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt Hội, trực tiếp tại cơ sở có thực hiện dự án Quỹ HTND. Bên cạnh đó, các cấp HND trong tỉnh chủ động xây dựng các chương trình, dự án gắn với nguồn vốn Quỹ HTND để phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống nông dân. Sau 10 năm thực hiện Đề án, Quỹ HTND đã có sự tăng trưởng cả về quy mô tổ chức, số lượng, chất lượng và số hộ vay vốn. Đến nay, 200/209 cơ sở Hội có Ban vận động xây dựng Quỹ; 8/10 huyện, thành phố có 100% số xã đã thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đang quản lý đạt 26 tỷ 199,3 triệu đồng cho 1.219 hộ vay. Trong đó, nguồn ủy thác từ Trung ương HND Việt Nam 14,9 tỷ đồng, Quỹ cấp tỉnh 1,9 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện trên 2,8 tỷ đồng; nguồn vốn do HND xã vận động trên 6,5 tỷ đồng. 6 huyện có nguồn Quỹ (gồm cả huyện và xã vận động) đạt trên 1 tỷ đồng. Trong 10 năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ 5.573 lượt hộ vay với tổng số vốn 112 tỷ 490 triệu đồng thông qua 1.442 dự án. Các dự án cho vay ưu tiên tập trung vào các tổ hợp tác, HTX, chi, tổ hội nghề nghiệp đã góp phần đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế tập thể. Đặc biệt, từ năm 2013 trở lại đây, hoạt động cho vay vốn gắn liền với việc xây dựng các mô hình sản xuất. Đến nay, các cấp HND trong tỉnh đã thành lập 99 tổ hợp tác, 2 HTX, 33 tổ hội nghề nghiệp, 37 câu lạc bộ và trên 60 tổ, nhóm khác; trong đó có 61 tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, 1 HTX đang được vay vốn Quỹ HTND; bình quân mỗi mô hình được vay 500 triệu đồng. Nhiều mô hình vay, sử dụng vốn hiệu quả cao như: Tổ hợp tác nuôi cá lóc bông tại xã Nghĩa Lợi, tổ hợp tác nuôi cá bống bớp tại thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng); tổ hợp tác nuôi cá diêu hồng tại xã Hải Châu (Hải Hậu); tổ hợp tác nuôi cá trắm đen tại xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc); phát triển nghề mộc tại xã Xuân Phương (Xuân Trường), thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh), xã Yên Ninh (Ý Yên); trồng cây cảnh tại xã Điền Xá (Nam Trực); tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản tại xã Bạch Long (Giao Thủy)… Các mô hình kinh tế phát triển đã giải quyết việc làm cho trên 10 nghìn lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên nông dân, góp phần phát triển kinh tế tập thể ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh của nông dân xã Điền Xá được thành lập tháng 10-2019 với 19 thành viên, nòng cốt là các doanh nghiệp, nhà vườn tiêu biểu. Tổ hợp tác đã xây dựng hợp đồng hợp tác, quy chế và gây dựng quỹ để hoạt động. Hiện nay, Tổ hợp tác đang tiếp tục vận động, mở rộng kết nạp tăng số lượng thành viên. Nhiều thành viên hoạt động tích cực, tiêu biểu như hộ ông Duy ở thôn Hạ, ông Thủy ở thôn Trung chuyên các sản phẩm hoa, cây cảnh, cây bóng mát; ông Thành ở đường S6 chuyên các sản phẩm cây cảnh truyền thống; các tổ viên khác đa dạng các sản phẩm hoa, cây cảnh... Bên cạnh việc được hỗ trợ vay nguồn vốn từ Quỹ HTND Trung ương, Tổ hợp tác còn được tiếp cận 2 kênh hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ hợp tác sản xuất hoa, cây cảnh của HND xã Điền Xá đã thúc đẩy kinh tế hộ phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, giúp hội viên nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần khẳng định giá trị làng nghề truyền thống.

Ngoài các dự án ưu tiên cho các mô hình kinh tế tập thể, đối với các hội viên được hỗ trợ vay vốn, HND các cấp cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát để đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, nhất là lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Để giúp các hộ hội viên phát huy hiệu quả vốn vay, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, những năm qua, các cấp HND trong tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân; cung ứng giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ hội viên mua vật tư nông nghiệp, phân bón trả chậm, tiêu thụ sản phẩm... Từ năm 2010 đến nay, HND tỉnh đã tổ chức 315 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 32.340 lượt hội viên; cấp huyện và cơ sở tổ chức được 2.100 lớp tập huấn cho 252 nghìn lượt hội viên. Hàng năm, các cấp Hội còn phối hợp đào tạo trên 60 lớp sơ cấp nghề cho 2.000 lao động nông thôn. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, HND tỉnh còn tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, điều hành Quỹ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Trong 10 năm qua, HND tỉnh phối hợp với Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương và trực tiếp tổ chức 60 lớp tập huấn cho trên 7.000 lượt cán bộ; cấp huyện tổ chức 450 lớp cho 50 nghìn lượt cán bộ về nghiệp vụ quản lý, cập nhật sổ sách theo dõi, chính sách tín dụng… Hiệu quả của nguồn Quỹ HTND đã trở thành “điểm tựa” giúp hội viên nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; đồng thời tạo thêm nguồn lực để thu hút, tập hợp hội viên vào Hội.

Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục xây dựng Quỹ HTND phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Hội. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030, có 95% cán bộ, hội viên được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Quỹ; huy động tăng trưởng nguồn vốn đạt 10%/năm so với nguồn vốn hiện có. 100% cơ sở Hội thành lập các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác gắn với sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, trong đó 90% tổ hợp tác, HTX do Hội thành lập được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp./.

Bài và ảnh: Lam Hồng