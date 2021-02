Phụ nữ xã Hải Hà làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ nhiều năm nay, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hải Hà (Hải Hậu).

Tuyến đường hoa do hội viên phụ nữ xã Hải Hà trồng và chăm sóc, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Bám sát các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm, Hội Phụ nữ xã Hải Hà triển khai bằng những hành động cụ thể, thiết thực, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội và của địa phương như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu... Trong đó Hội Phụ nữ xã thường xuyên phát động cán bộ, hội viên “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và giúp nhau mua thẻ BHYT”; phát động mỗi cán bộ, hội viên tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm do các cấp Hội phát động. Đến nay, Hội Phụ nữ xã duy trì hoạt động 62 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khoẻ gia đình với 744 thành viên; trong năm 2020 đã vận động mua được 850 thẻ BHYT nâng mức bao phủ BHYT toàn xã lên 92,44%. Hàng năm, Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội khảo sát nắm đời sống kinh tế của hội viên nghèo để có kế hoạch giúp đỡ. Toàn xã có 27 hộ nghèo, 23 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch giúp 27 hộ nghèo, trong đó 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp về kiến thức để thoát nghèo bền vững; giới thiệu hội viên phụ nữ vào các công ty may làm việc với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Thông qua các hoạt động của Hội Phụ nữ đã giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định cuộc sống gia đình. Hội Phụ nữ xã đang quản lý và điều hành nguồn vốn vay gần 6 tỷ đồng cho 198 hộ vay ở 6 tổ vay vốn duy trì việc giao ban hàng tháng, hướng dẫn quản lý, ghi chép hồ sơ, tổ chức kiểm tra tại 6 tổ tiết kiệm vay vốn để phát triển tốt nguồn vốn vay. Các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, không có nợ quá hạn và tham gia tiết kiệm hàng tháng. Đến nay có 198 thành viên tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền trên 207 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các chi hội duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường định kỳ vào một ngày trong tháng; chăm sóc và trồng dặm tỉa các tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2,5km; duy trì, chăm sóc 2 tuyến đường kiểu mẫu đã được công nhận; duy trì hoạt động mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng NTM bền vững và phát triển”. Trong năm qua, các chi hội đã trồng thêm 2km bồn hoa, trồng thêm 490 chậu hoa đồng thời vận động hội viên thực hiện xây dựng khuôn viên gia đình NTM kiểu mẫu, mỗi chi hội xây dựng 5 gia đình hội viên kiểu mẫu. Hội Phụ nữ xã cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông, phòng chống rác thải nhựa, không xả rác thải ra sông và nơi công cộng; vận động mỗi gia đình có 2 thùng rác phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ. Trong năm Hội Phụ nữ xã vận động 12/12 chi hội phát động 100% gia đình hội viên có 2 thùng phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ. Đến nay có 1430/1810 gia đình hội viên (đạt 79%) có 2 thùng phân loại rác thải đồng thời nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn cho 12/12 chi hội với 707 gia đình hội viên có vườn đăng ký tham gia.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn phức tạp, Hội Phụ nữ xã đã tích cực chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật dụng phòng chống dịch tặng cho hội viên phụ nữ và trẻ em. Qua đó đã phát 1.500 khẩu trang; phối hợp với Đoàn thanh niên xã tặng nước rửa tay sát khuẩn cho 3 trường mầm non, tiểu học, THCS xã, với tổng trị giá trên 12 triệu đồng; hướng dẫn các hộ dân đi về từ vùng dịch thực hiện cách ly theo đúng quy định tại gia đình. Đồng thời các chi hội tổ chức tổng vệ sinh môi trường đường dong, ngõ xóm, phối hợp với trạm y tế phun thuốc khử trùng tại nơi tập trung đông người như chợ, trường học, UBND xã....; xuống cơ sở hướng dẫn các gia đình chỉnh trang khuôn viên gia đình, vệ sinh nhà cửa để phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh; phối hợp với đài truyền thanh phát tin bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã về dịch COVID-19 và các khuyến cáo của ngành Y tế phòng, chống dịch bệnh; in và phát 640 tờ rơi đến các hộ gia đình nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trong cộng đồng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội Phụ nữ xã Hải Hà đã được cụ thể hóa bằng những việc làm và hành động thiết thực; từ đó đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm của cán bộ, hội viên góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy