Sức trẻ với mùa xuân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân - Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên nhìn lại chặng đường 90 mùa xuân “xung kích, đồng hành” cùng chặng đường lịch sử, phát triển của đất nước, “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các thế hệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Toàn tỉnh hiện có trên 448 nghìn đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm hơn 21% dân số và 24,91% lực lượng lao động. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh được triển khai hiệu quả và tạo được dấu ấn trong cộng đồng, xã hội. Triển khai thực hiện hai phong trào cách mạng của Đoàn: “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tuổi trẻ trong tỉnh đã ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Tuổi trẻ trong tỉnh đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào những ngành mũi nhọn, lĩnh vực mới; xung kích trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chương trình công tác, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của địa phương, đơn vị; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội… Cụ thể, các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên trong tỉnh đã tổ chức các đợt ra quân hưởng ứng các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”; thành lập 185 đội hình thanh niên tình nguyện, với sự tham gia của trên 2.800 đoàn viên, thanh niên mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các mô hình “Tuyến sông xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Vườn hoa thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên”, “Hàng cây thanh niên”, “Đường cờ thanh niên” được nhiều đơn vị duy trì hiệu quả. Điển hình như công trình “Rừng phòng hộ” trồng 10 nghìn cây xanh tại bãi biển sinh thái xã Phúc Thắng của Huyện Đoàn Nghĩa Hưng; công trình “Xây nhà tình nghĩa” của cụm Đoàn phía Bắc; công trình “Sân chơi thiếu nhi” của cụm Đoàn trực thuộc và công trình “Hàng cây thanh niên” với 1.500 cây trị giá 267 triệu đồng của Huyện Đoàn Hải Hậu... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực, đội hình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển như: Xây dựng mới và duy trì mô hình thắp sáng đường quê; xây dựng đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên; xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn; duy trì các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... Toàn tỉnh đã có hơn 37 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, thu gom hơn 22 tấn rác thải, làm sạch hơn 200km đường, nạo vét khơi thông 20km dòng chảy kênh mương; trồng mới trên 36 nghìn cây xanh; trồng 8km đường hoa tại các đường làng, ngõ xóm; phát 5.000 túi thay thế túi ni lông tại các chợ dân sinh; sửa chữa và làm mới 25km đường giao thông nông thôn; thắp sáng 4km tuyến đường giao thông nông thôn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng... Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo mỗi huyện, thành Đoàn thực hiện ít nhất một công trình thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Chú trọng duy trì, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, tuyên truyền lối sống văn minh trên địa bàn đô thị. Tăng cường đề xuất, đảm nhận thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, biến điểm chân rác thành vườn hoa, con đường bích họa... Trong năm 2020, hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tổ chức hoạt động tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh” tại các xã, phường, thị trấn với các hoạt động: Quét vôi trên 5.000 gốc cây, cột điện, xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; thu gom, phân loại rác thải trên các tuyến đường...; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về sử dụng vỉa hè, nếp sống văn hóa khu dân cư, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và đậu, đỗ phương tiện giao thông trái quy định gây mất trật tự, mỹ quan đô thị… Trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, các diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” gắn với ngày hội “Nét đẹp thầy trò” phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Qua đó giúp các em có cơ hội được trao đổi, chia sẻ, nói lên nguyện vọng của mình và trau dồi kỹ năng sống, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong các nhà trường.

Với những đóng góp ấn tượng, tuổi trẻ Nam Định tự hào là “cánh tay” đắc lực của Đảng, là lực lượng lao động xã hội quan trọng tiến bước trên con đường xây dựng và phát triển, là những người “thợ trẻ” dệt nên những “mùa xuân” khởi sắc cho quê hương. Chào đón năm 2021, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nguyện cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ, bầu nhiệt huyết, đem sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước; tiếp tục thực hiện các phong trào hành động cách mạng rộng lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh