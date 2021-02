Phường Thống Nhất triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) có 2.015 hộ dân, trên 7.600 khẩu ở 16 tổ dân phố, là địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh và thành phố đi qua đồng thời có nhiều cơ quan, đơn vị trọng yếu nên bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; trong đó nổi bật là phát động, triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Các ban, ngành, đoàn thể của phường Thống Nhất vận động nhân dân ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phường Thống Nhất cho biết: Hàng năm, Đảng ủy phường đều ban hành nghị quyết về công tác an ninh trật tự (ANTT). Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia, trong đó lực lượng Công an phường có vai trò nòng cốt giữ gìn ANTT trên địa bàn. Công an phường phối hợp với các tổ dân tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó tăng cường cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT. Trong năm 2020, nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho Công an phường trên 100 nguồn tin có giá trị, giúp Công an phường điều tra, xử lý 14 vụ phạm pháp hình sự; bắt 6 vụ với 6 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 6 vụ cờ bạc với 12 đối tượng để xử phạt hành chính; lập hồ sơ đưa 20 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc, giáo dục tại phường, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật… Đặc biệt, trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID, phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của cấp trên, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Nhiều cán bộ tổ dân phố, ban bảo vệ dân phố hoạt động tích cực trong việc giữ gìn ANTT tại cơ sở; tiêu biểu như ông Tống Tư Văn là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 7; ông Trần Hán Tường, phó bí thư chi bộ, tổ tưởng tổ dân phố số 5… Đồng chí Trung tá Vũ Thế Đảng, Trưởng Công an phường cho biết: Nét nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường Thống Nhất là đã xây dựng, triển khai hiệu quả các mô hình bảo đảm ANTT gắn với thực hiện quy định của UBND tỉnh, Bộ Công an về xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Trong đó, mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” phát triển đồng đều cả về bề rộng và chiều sâu đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương về ANTT; tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa Công an với MTTQ, các tổ chức đoàn thể của phường trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn. Mô hình “Ba an toàn” (gồm an toàn về địa bàn, an toàn về người, an toàn về tài sản) đã phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cơ sở tôn giáo an toàn về ANTT. Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, pháp luật, đã từng bước đảm bảo an toàn về người ở các khu dân cư, người lao động ở các doanh nghiệp, học sinh trong các trường học trên địa bàn; khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quản lý bảo vệ tài sản của cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, không để các đối tượng xấu lợi dụng làm thất thoát, chiếm đoạt, hủy hoại tài sản. Để chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, từ năm 2018 UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học triển khai xây dựng các camera an ninh trên các tuyến đường chính như: Nguyễn Đức Thuận, Trần Thánh Tông, Hoàng Văn Tuấn, Đào Duy Từ, Lê Quý Đôn; các cơ quan: Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dựng; các trường THCS: Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên… Đến nay, trên địa bàn phường có 340 camera an ninh giám sát các địa bàn. Các tuyến phố được lắp đặt nhiều camera như: Đường Trường Chinh, đoạn qua địa bàn có 15 camera, Chùa Hàn Sơn và Đình Thượng Lỗi lắp 22 camera, khu vực TAND thành phố Nam Định lắp 18 camera; trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường 10 camera… Với hệ thống camera được lắp đặt đã giúp lực lượng Công an đẩy nhanh quá trình điều tra, khám phá nhiều vụ án; trong đó có nhiều vụ trộm cắp, chuyển hồ sơ, đối tượng, vật chứng về Công an thành phố xử lý. Qua đó, Công an phường cũng xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm, bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hỗ trợ giải quyết các vụ việc tai nạn, va chạm giao thông, nâng cao ý thức người dân về trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Mô hình “Cổng trường an toàn xây dựng văn hóa giao thông” được Ban giám hiệu các Trường THCS Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thụ triển khai thực hiện tốt. Đội thanh niên tình nguyện các trường phối hợp với ban bảo vệ dân phố, Công an phường phân luồng hướng dẫn giao thông tại khu vực trước cổng trường vào giờ phụ huynh đón đưa con em đi học. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng phối hợp với các nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện về an toàn khi tham gia giao thông cho học sinh; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT, không điều khiển mô tô, xe máy điện khi chưa đủ tuổi quy định, tuân thủ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Mô hình “Phòng chống bạo lực học đường trên không gian mạng” được Công an phường phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai tại Trường THCS Phùng Chí Kiên thông qua các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa đã giúp học sinh hiểu biết rõ hơn về bạo lực học đường. Mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường” thu được nhiều kết quả khi đã liên kết gia đình, nhà trường, xã hội trong việc bảo vệ con trẻ trước những tệ nạn xã hội.

Với đa dạng các hình thức hoạt động trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, nhiều năm qua phường Thống Nhất đã phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giải quyết những bức xúc nổi lên về ANTT, từ đó bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Đức Thiện