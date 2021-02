Thành phố Nam Định nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ

Xác định rõ vai trò của lực lượng tự vệ trong công tác đảm bảo an toàn cho các hoạt động của đơn vị, từ nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định đã luôn quan tâm, củng cố lực lượng tự vệ theo hướng vững mạnh toàn diện. Hàng năm, Đảng uỷ Công ty đều ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) và công tác tự vệ; trong đó đơn vị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng tự vệ, thường xuyên giáo dục về ý thức nhiệm vụ công tác QP, QSĐP. Hiện nay, lực lượng tự vệ của Công ty được biên chế thành 1 trung đội, bố trí đồng đều ở các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc để vừa sản xuất, vừa bảo vệ sản xuất và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Hàng năm Công ty luôn dành kinh phí đầu tư cho các hoạt động quân sự đặc biệt là phục vụ cho các hoạt động của lực lượng tự vệ. Do đó, nhiều năm qua, lực lượng tự vệ của công ty luôn làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các biện pháp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Lực lượng tự vệ của Công ty cũng phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố Nam Định thường xuyên tuần tra canh gác giữ vững an ninh địa bàn, bảo đảm an toàn sản xuất kinh doanh.

Lực lượng tự vệ thành phố Nam Định luyện tập Điều lệnh đội ngũ.

Thành phố Nam Định hiện có 106 đầu mối đơn vị tự vệ. Những năm qua, hoạt động của lực lượng tự vệ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thường xuyên được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần đảm bảo an toàn cho sản xuất phát triển và đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP của LLVT thành phố Nam Định. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Nam Định tham mưu cho các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng tự vệ phù hợp với đặc điểm tình hình; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tự vệ. Quá trình tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng tự vệ đều được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chỉ tiêu, quân số theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ; hàng năm đều kết nạp thêm chiến sĩ mới và xuất ngũ cho chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ. Việc thực hiện nghĩa vụ luân phiên nhằm giúp cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị nâng cao nhận thức về nền quốc phòng toàn dân và những kiến thức cơ bản về kỹ năng quân sự. Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với lực lượng tự vệ, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã thành lập Ban CHQS. Đội ngũ cán bộ chuyên trách này được cơ quan quân sự các cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức, quản lý hoạt động của lực lượng tự vệ. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp chưa thành lập Ban CHQS thì lực lượng tự vệ được sự quản lý trực tiếp của Ban CHQS thành phố. Vì vậy lực lượng tự vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Nam Định thường xuyên được quan tâm xây dựng, ổn định về số lượng và hoạt động nền nếp, hiệu quả. Cùng với công tác xây dựng lực lượng, căn cứ nội dung, kế hoạch huấn luyện của Ban CHQS thành phố Nam Định, vào mùa huấn luyện hàng năm, các đơn vị đều bố trí, sắp xếp hợp lý công việc sản xuất kinh doanh, cử cán bộ phụ trách quân sự tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; trên cơ sở đó xây dựng chương trình kế hoạch, triển khai công tác huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng trong đơn vị. Trong hoạt động của lực lượng tự vệ, các đơn vị đều trích một phần kinh phí lập quỹ quốc phòng để đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện như: Tu sửa sân bãi tập, làm các mô hình học cụ… và bồi dưỡng, động viên các chiến sĩ tham gia huấn luyện. Do đó chất lượng huấn luyện của lực lượng luôn đạt kết quả cao với 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu; trong đó có trên 75% khá, giỏi. Trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và có thể huy động tham gia các nhiệm vụ đột xuất của địa phương như: phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy… Đặc biệt thực hiện Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, những năm qua, lực lượng tự vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba an toàn” về an ninh trật tự…; duy trì công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn nhà máy, xí nghiệp, bảo vệ sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị.

Việc thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ trong các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Nam Định đã góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn sản xuất của các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển./.

Bài và ảnh: Thu Thủy