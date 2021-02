Nam Trực quyết tâm tạo đột phá ngay từ đầu nhiệm kỳ

Với tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, phát huy mọi nguồn lực, năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng bộ huyện Nam Trực quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2030, 100% xã, thị trấn đạt NTM nâng cao và 50% xã, thị trấn đạt NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Quang cảnh nông thôn mới thị trấn Nam Giang.

Năm 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Đến tháng 2-2021, toàn huyện có 3 xã (Đồng Sơn, Nam Hùng, Nam Hồng) được công nhận xã NTM nâng cao; 8 xã (Điền Xá, Nam Thắng, Hồng Quang, Nam Hoa, Nam Dương, Nam Thái, Nam Lợi, Nam Tiến) xây dựng NTM nâng cao năm 2020 đã hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Để dồn lực cho mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Huyện ủy Nam Trực ban hành Nghị quyết số 03 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết chuyên đề về thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo thực hiện triển khai hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hiệu quả gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đến hết tháng 1-2021, các Đảng bộ, chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Gắn việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết với phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; nêu cao quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại xã Nam Mỹ, để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Đảng bộ tập trung kiện toàn các chức danh Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho xây dựng NTM nâng cao, tập trung vào các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi,… Về kinh tế, thúc đẩy phát triển làng nghề trồng hoa cây cảnh, quy hoạch 2 vùng sản xuất 3ha nuôi trồng thủy sản và 3ha trang trại hoặc trồng rau sạch. Tạo điều kiện thuận lợi để 7 doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển; Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha canh tác đạt từ 160 triệu đồng trở lên. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 105 triệu đồng. Sản lượng lương thực bình quân 20.900 tấn/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 1,5 tỷ đồng. Xã Nam Hùng là một trong 3 xã đầu tiên của huyện Nam Trực được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019; đến nay, kết cấu hạ tầng kỹ thuật của xã đồng bộ, khang trang, hệ thống đường giao thông của xã đều nhựa hóa, cứng hóa, trong đó đường trục xã 1,8km, đường trục thôn, liên thôn dài 12,4km và đường ngõ, xóm dài 18,7km. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, quy hoạch diện tích 220ha trồng khoai tây, hàng năm tổng sản lượng khoai thương phẩm đạt khoảng 3.500 tấn; 220ha diện tích lạc xuân, tổng sản lượng đạt 2.500 tấn mỗi năm. 100% lao động trong độ tuổi của xã có việc làm thường xuyên từ các nghề trồng lúa, chăn nuôi, nghề may công nghiệp, giầy da, thợ hàn, mộc, thợ xây... Thu nhập bình quân đầu người trong xã năm 2020 đạt trên 50 triệu đồng.

Xã Nam Dương đầu tư xây dựng đường thôn, xóm đạt chuẩn góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Kết quả bước đầu trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại Nam Trực thể hiện sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể trong huyện, sự tích cực ủng hộ nguồn lực của doanh nghiệp, người con xa quê, đặc biệt là sự chung tay của nhân dân toàn huyện. Phong trào thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa NTM tại 42 thôn, xóm của 19 xã, thị trấn trong huyện đã trở thành hoạt động sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Những người con xa quê có tinh thần trách nhiệm với quê hương đã đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đến nay, 100% các khu dân cư được tổ chức quy hoạch và có quy hoạch tổng thể, chi tiết các công trình văn hóa, thể thao, hệ thống giao thông, hệ thống chiếu sáng… 100% trục đường chính được cứng hóa, rộng từ 3m trở lên, có rãnh thoát nước dọc, trong đó có trên 70% đường giao thông được xây dựng mới, số còn lại được sửa chữa nâng cấp; 100% đường tỉnh trên địa bàn huyện, liên xã, liên thôn, đường dong ngõ xóm có điện chiếu sáng (trong đó có 65% hệ thống điện chiếu sáng hiện đại đảm bảo sáng hơn, an toàn hơn và đẹp hơn). 100% hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn NTM; 100% khu dân cư có nhà văn hóa. Các nhà văn hóa được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, có ban chủ nhiệm; 100% khu dân cư có sân thể thao, sân thể thao có mặt sân tốt, có hệ thống thoát nước, có hệ thống đèn chiếu sáng; 100% khu dân cư có tổ thu gom rác thải; 100% hộ gia đình được sử dụng nguồn nước sạch. Tỷ lệ hộ nghèo trong các khu dân cư đều dưới 1%. Tỷ lệ tham gia BHYT của các khu dân cư đều đạt từ 93,8% trở lên; 100% khu dân cư có câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ do Hội Phụ nữ thành lập; câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông do Đoàn Thanh niên thành lập; câu lạc bộ cờ tướng, dưỡng sinh do Hội Người cao tuổi thành lập.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Trực cho biết: Để thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, Đảng bộ huyện xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Trong đó, tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển bền vững. Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại theo hướng ưu tiên các nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và các cụm công nghiệp. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng sử dụng đất lãng phí; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về đất đai. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, điểm dân cư; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển công nghiệp, thu hút nguồn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Bài và ảnh: Việt Thắng