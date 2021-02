Khởi sắc ở Giao Hà

Ngay sau đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, UBND xã Giao Hà (Giao Thủy) đã tập trung lãnh đạo, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, ban đầu đã tạo bước chuyển mạnh mẽ của quê hương. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nền nếp, an ninh trật tự được duy trì ổn định.

Cảnh quan nông thôn mới xã Giao Hà (Giao Thủy).

Đồng chí Trần Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Hà cho biết: Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung công tác xây dựng cơ bản tạo đổi thay bộ mặt cảnh quan nông thôn. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí nhưng xã đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho xây dựng các công trình phúc lợi toàn dân như hoàn thiện nhà 2 tầng 8 phòng học trường tiểu học đưa vào sử dụng trong năm học 2019-2020; xây dựng Phòng hành chính “một cửa”, nâng cấp các công trình phụ trợ trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, khuôn viên tường bao và cây xanh khu xử lý rác thải tập trung với tổng mức đầu tư 7,9 tỷ đồng. Về cơ sở hạ tầng nông nghiệp, cuối tháng 11-2020, xã đã tổ chức khởi công đổ bê tông tuyến đường ra đồng; trong đó hỗ trợ các xóm đăng ký thực hiện 100% bê tông tươi bao gồm kê cốt pha và láng mặt trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Xóm 12 là đơn vị thi công hơn 800m trong tổng số 2.000m đường đổ bê tông lần này. Trước đó, xóm chỉ đạo cán bộ, nhân dân chủ động hạ cống qua đường, gia cố mặt bằng, tạo cốt nền để thuận lợi khi thi công nên tuyến đường ra đồng của xóm hoàn thiện rất khang trang. Bên cạnh việc xây dựng đường ra đồng, xã cũng tổ chức khởi công xây mới, nâng cấp 3 cống thuộc địa bàn xóm 2, xóm 4 và cống Giáo Xứ Hoành Nhị; “cứng hóa” đường đi của các nghĩa trang nhân dân; xây dựng trụ sở làm việc, cửa hàng dịch vụ vật tư nông nghiệp của HTX nông nghiệp Giao Hà; tổ chức đổ bê tông tuyến đường nội đồng sau UBND xã đi xã Bình Hòa với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Xã đã xây dựng quy hoạch khu dân cư tập trung 4,7ha thuộc địa bàn xóm 9 và xóm 10. Hệ thống đèn điện chiếu sáng ở các khu dân cư thường xuyên nâng cấp, sửa chữa. Trên tuyến đường trục chính xã dài 5km, UBND xã đang triển khai lắp đặt hệ thống gồm 16 camera giúp lực lượng Công an xã giám sát tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhắc nhở nhân dân chấp hành việc giữ gìn môi trường. Hoạt động xây dựng cơ bản của xã tiếp tục nhận được sự ủng hộ của con em xa quê. Trong năm 2020, anh Bùi Văn Phương ở xóm 5, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đồng tài trợ cho Trường THCS Giao Hà 80 bộ bàn ghế trị giá 150 triệu đồng. Hội đồng hương quê hương Giao Hà tại tỉnh Bình Dương đang vận động hội viên ủng hộ giúp xã xây dựng cầu qua sông trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo cấy của xã ổn định 323,4ha. Để thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xã tiếp tục duy trì vùng chuyển đổi 41,12ha và diện tích ven khu dân cư trồng lúa năng suất thấp sang trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản có giá trị kinh tế cao với sản lượng thủy sản ước tính 350 tấn. Công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được chỉ đạo và thực hiện kịp thời, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Các ngành nghề lao động của nhân dân như mộc, nề, cơ khí, máy may công nghiệp và các máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, vận tải, chở khách được mở rộng và phát triển. Trong xã hiện có hàng nghìn lao động đi làm ăn xa ngoài địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, làm tăng nguồn thu nhập cho gia đình và địa phương. Tổng nguồn vốn Ngân hàng NN và PTNT và Ngân hàng CSXH huyện đang cho các hộ dân xã vay vốn phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề, xóa đói giảm nghèo cuối năm 2020 trên 150 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 0,32%; thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm. Xã phát động các phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường vào chủ nhật đầu tiên của tháng và các ngày lễ lớn để khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, vớt rác trên sông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông... Các tuyến đường hoa được hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên chăm sóc. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hoá, cơ quan, trường học văn hoá được khơi dậy mạnh mẽ. Toàn xã hiện có 92,5% số gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa NTM”; đang triển khai lập hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận xã văn hóa NTM, 12/12 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa NTM. Tỷ lệ người dân trong xã có thẻ BHYT đạt 95,65%.

Giữa tháng 1-2021, xóm 11 khởi công xây dựng Nhà văn hóa với tổng diện tích 160m2, vốn đầu tư xây dựng khoảng 800 triệu đồng, dự tính đến tháng 12-2021 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Năm 2021, xóm 12 được UBND xã chọn làm “điểm” xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đưa xã từng bước vượt qua khó khăn, tạo đà phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Đức Thiện