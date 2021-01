Xứng đáng với danh hiệu giáo viên trẻ tiêu biểu

Gắn bó với công tác Đoàn, Đội, trong ý nghĩ đồng nghiệp, thầy giáo Nguyễn Văn Hinh (SN 1993), Trường THCS Xuân Trường, thị trấn Xuân Trường là một giáo viên năng động, đa tài và đầy tâm huyết. Không chỉ là giáo viên Tổng phụ trách tiêu biểu, thầy Hinh còn là nhân tố tích cực góp phần đưa hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi của huyện Xuân Trường vươn lên, trở thành lá cờ đầu của tỉnh.

Học sinh Trường THCS Xuân Trường tham quan trải nghiệm tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Yêu nghề dạy học, lại có duyên với hoạt động Đội, nhiều năm học liền, thầy giáo Nguyễn Văn Hinh, Tổng phụ trách Liên đội Trường THCS Xuân Trường luôn nhiệt tình với công việc. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp khoa Sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy Hinh được về giảng dạy môn Sinh học, Trường THCS Xuân Trường, được bầu làm Phó Bí thư Đoàn trường, Tổng phụ trách Đội. Với lòng yêu nghề và sự năng động của tuổi trẻ, thầy chủ động tổ chức các hoạt động sôi nổi để thu hút học sinh tham gia như: Các trò chơi sinh hoạt tập thể, xây dựng các câu lạc bộ văn nghệ, tập hợp những hạt nhân nòng cốt, thường xuyên tham gia các chương trình, sự kiện của trường, huyện và ngành giáo dục. Với trách nhiệm được giao, thầy Hinh có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích cho học sinh như phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Cùng với việc hướng dẫn các em hình thành phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm sáng tạo; định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập thầy Hinh duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích đội viên thiếu niên tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội. Bên cạnh đó, thầy định hướng, khuyến khích học sinh tiếp cận với các bộ môn khoa học hiện đại và ứng dụng, hướng dẫn các em tìm hiểu những thành tựu của khoa học kỹ thuật, nghiên cứu các sản phẩm khoa học phù hợp. Tiêu biểu như đội viên Nguyễn Thị Ngọc Bích lớp 9A3 và Đỗ Cẩm Thúy, lớp 9A2 đoạt giải Ba cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh năm 2020 với đề tài “Tách chiết tinh dầu sả để phòng chống muỗi an toàn, hiệu quả”. Thầy Hinh cho biết: “Là Tổng phụ trách Đội, thời gian đầu, tôi gặp trở ngại khi phải dạy các em múa, hát, nhảy… nhưng dần dần, tôi đã vượt qua. Tôi luôn trăn trở làm sao để các em thấy được hoạt động Đội là sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy tính sáng tạo, từ đó giúp các em nhanh chóng hòa nhập với tập thể, tiếp thu được kiến thức. Tôi luôn biến nội dung tuyên truyền khô khan thành những điều dễ thuộc, dễ học bằng hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm sân khấu để truyền ngọn lửa đam mê, sáng tạo tới học sinh, giúp các em hoàn thiện cả “trí, đức, thể, mỹ”. Qua đó, thầy tham mưu với ban giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình “Vui trung thu 2020 - Trải nghiệm STEM”, tạo cho học sinh môi trường trải nghiệm vui tươi, sáng tạo với nhiều hoạt động: Thiết kế các sản phẩm STEM, lồng đèn, con vật từ vật liệu tái chế. Học sinh được trực tiếp trải nghiệm làm ra các sản phẩm phát huy khả năng sáng tạo và sự khéo léo, tinh thần đoàn kết; tổ chức các trò chơi nhảy bao bố, kéo co, nhảy dây cho học sinh… Phối hợp Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Sydney tổ chức chương trình “Rung chuông vàng”, với các câu hỏi bằng Tiếng Anh. Phát động cuộc thi “Hoa điểm tốt may mắn” giúp học sinh tích cực, hăng hái thi đua học tập. Đổi mới hình thức sinh hoạt chào cờ đầu tuần theo chủ điểm tháng, lấy học sinh làm trung tâm, học sinh tự thiết kế và tổ chức các hoạt động, trò chơi giúp học sinh hào hứng hơn với tiết sinh hoạt đầu tuần như: diễn tiểu phẩm về an toàn giao thông, tổ chức trò chơi phân loại rác thải và nhiều trò chơi vận động khác, các tiết mục văn nghệ, đoán tên bài hát, đố vui...; triển khai có hiệu quả các buổi sinh hoạt thể dục hàng tuần. Nhiều bạn đã đạt thành tích cao trong Hội khoẻ Phù Đổng các cấp ở các nội dung thi đấu: đá cầu, cờ vua, bóng bàn, cầu lông... Những năm qua, nhà trường và Liên Đội tổ chức có hiệu quả các lớp “Kỹ năng sống” cho các đội viên khối 6, 7, 8, giúp học sinh được vui chơi, trải nghiệm, qua đó thắt chặt tình đoàn kết trong lớp, giải tỏa căng thẳng do áp lực học tập, đồng thời rèn luyện cho đội viên các kỹ năng sống cần thiết… Nhiều chương trình hoạt động ngoại khóa, bổ ích, thú vị thường xuyên được thầy tổ chức như tham quan trải nghiệm tại khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông - Đảo Ngọc Xanh; khu di tích Bạch Đằng Giang; tham quan trải nghiệm tìm hiểu về chủ quyền biển đảo và nhiều địa danh khác, tổ chức các chương trình giáo dục ngoại khóa, qua đó giáo dục lòng tự hào, yêu quê hương đất nước Việt Nam. Ngoài ra, trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19, thầy Hinh cùng Liên đội và các Chi đội tổ chức và tiến hành các hoạt động ngoại khóa như: Cuộc thi “Dance online”, thiết kế, quay video tuyên truyền chống dịch. Trong năm học 2019-2020, có 72 lượt học sinh nhận học bổng và các phần quà trị giá 38 triệu đồng, 8 học sinh được nhận xe đạp và học bổng thường xuyên của các tổ chức xã hội khác. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ ở trường, việc tham mưu, trực tiếp hướng dẫn, tập huấn các hoạt động đội cho Hội đồng Đội huyện, các liên đội trường bạn cũng được thầy chỉ bảo tận tình với những bài dạy về kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, giờ ra chơi trải nghiệm, nghi thức đội…

Từ những hoạt động phong phú Liên đội Trường THCS Xuân Trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh, được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm 2020, thầy giáo Nguyễn Văn Hinh vinh dự được Tỉnh Đoàn tuyên dương danh hiệu giáo viên trẻ tiêu biểu toàn tỉnh./.

Văn Huỳnh