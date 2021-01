Du lịch nội lên ngôi

Tết là ngày lễ người dân có kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Do đó đây cũng là quãng thời gian lý tưởng để du khách lựa chọn những hành trình mới cho mùa du lịch Tết năm nay.

Du lịch nội địa tích cực khai thác sản phẩm mới

Khác với các năm trước đây, năm nay thị trường du lịch Tết chỉ còn du lịch trong nước. Do vắng bóng du khách nước ngoài nên nhu cầu dịch vụ trong nước sẽ tăng cao. Ghi nhận từ các công ty du lịch cho thấy, mùa du lịch Tết này, các điểm đến được lựa chọn nhiều gồm những nơi có cảnh sắc thiên nhiên đặc sắc như mùa hoa mận, hoa đào; nơi có nhiều lễ hội đầu năm như Hà Giang, Cao Bằng, Sapa, Mộc Châu; hay có nhiều sản phẩm mới như du thuyền, tắm onsen, bay thủy phi cơ ở Quảng Ninh, Hải Phòng; các điểm đến nắng ấm như Phú Quốc, Tây Nguyên... Khách có xu hướng lựa chọn các tour ngắn ngày với độ dài tour từ 3 đến 4 ngày, các ngày khởi hành đẹp (mồng 2, mồng 3 Tết) để vừa có thể được sum vầy cùng gia đình trong ngày đầu tiên của năm mới mà chuyến du xuân cũng nằm trọn vẹn trong kỳ nghỉ Tết. Nhiều công ty du lịch cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt tour hoặc combo dịp Tết Âm lịch khá khả quan với tỷ lệ bán tour Tết vào khoảng 60-65%.

Du khách quốc tế hào hứng gói bánh chưng và trải nghiệm không gian Tết Việt. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đối với các sản phẩm tour trong dịp Tết Âm lịch năm nay, ngoài các sản phẩm truyền thống, để tăng sức hấp dẫn cho khách hàng, các công ty cũng đưa ra những sản phẩm mới, điểm tham quan mới... Chẳng hạn, Flamingo Redtours đã làm mới các hành trình bằng cách lồng ghép thêm nhiều trải nghiệm như chào cờ, hát quốc ca tại các điểm linh thiêng như Cột cờ Lũng Pô, Mũi Cà Mau. Đại diện Công ty du lịch Vietravel cho biết, dự kiến mùa Tết năm nay, công ty sẽ phục vụ khoảng 35 nghìn lượt khách. Tăng 135% so với năm 2020. Tết này người dân có kỳ nghỉ dài nhất trong năm, do đó đây cũng là quãng thời gian lý tưởng để du khách lựa chọn một hành trình dài đi dọc Việt Nam với tour xuyên Việt. Tour ghép xuyên Việt được cho là “làn gió mới” cho mùa du lịch Tết năm nay.

Các điểm đến, khách sạn cả nước cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách. Tại Hà Nội, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức Chương trình Hello 2021 và mở cửa đón du khách từ chiều 13-2 (tức mồng 2 Tết) với nhiều trò chơi, chương trình hấp dẫn với Tổ hợp vui chơi trong nhà Kids Town-Thị trấn vui nhộn mới khai trương, thủy cung, tổ hợp safari, phố cổ, làng nghề... Chuỗi Azerai tại Huế, Cần Thơ, Bình Thuận, Khu nghỉ dưỡng Alma (Khánh Hòa), Sofitel Legend Metropole Hanoi (Hà Nội)... trong dịp này đều tổ chức các hoạt động dành cho đại gia đình đón Tết cổ truyền, cùng nhau gắn kết như ẩm thực quê, chợ đêm, trò chơi dân gian...

Xu hướng du lịch an toàn

Điểm rõ nhìn thấy trong mùa du lịch Tết năm nay là dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của du khách. Du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến an toàn, thuận tiện cho việc di chuyển, gần gũi với thiên nhiên, có nhiều hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh đó, do thị trường chỉ gói gọn trong tour nội địa thì các sản phẩm du lịch sẽ cạnh tranh nhiều hơn, khách hàng cũng sẽ trở nên khắt khe hơn khi tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm. Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Công ty Flamingo Redtours chia sẻ: “Là chuyến đi khởi đầu cho năm mới nên chất lượng dịch vụ được khách ưu tiên hàng đầu. Do vậy chất lượng dịch vụ luôn được Flamingo Redtours ưu tiên số 1: Dịch vụ tiêu chuẩn; hướng dẫn viên chuyên tuyến am hiểu thông thạo bản địa; sử dụng đường bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam...”.

Nhu cầu đi du lịch của du khách cũng đang dần thay đổi theo hướng cá nhân hóa. Du khách tự lựa chọn hành trình của mình, chủ động về thời gian di chuyển, nghỉ dưỡng... để đảm bảo yếu tố riêng tư và an toàn. Do đó, bên cạnh tour trọn gói bao gồm đầy đủ dịch vụ ăn ở, đi lại, hướng dẫn viên và tham quan theo lịch trình có sẵn, các đơn vị lữ hành mở bán thêm riêng vé máy bay hoặc gói vé máy bay và khách sạn cho du khách có nhu cầu du lịch tự túc. Các gói tour được chia theo dịch vụ cơ sở lưu trú ở nhiều hạng mức để khách hàng lựa chọn phù hợp với mức kinh phí du lịch khám phá hay nghỉ dưỡng, trải nghiệm khách sạn, resort. Chẳng hạn, Công ty Vietravel đồng thời gia tăng các dịch vụ đi kèm cho cá nhân, nhóm nhỏ như đưa, đón khách du lịch tại sân bay, hướng dẫn viên riêng hay thiết kế tour nửa ngày, một ngày theo yêu cầu, tour có trải nghiệm mới lạ...

Đối với du khách không thu xếp được thời gian, các công ty cũng giới thiệu dòng sản phẩm mới - du lịch tại chỗ ngay trong lòng các thành phố. Chẳng hạn, tại Hà Nội, tổ hợp Công viên nhỏ (địa chỉ 36 ngõ 76 đường An Dương, Tây Hồ) tổ chức các hoạt động truyền thống như gói, luộc bánh chưng, thưởng thức các ẩm thực ngày Tết cho du khách trải nghiệm không gian Tết Việt./.

Theo Báo QĐND