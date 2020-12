Thi đua Quyết thắng trong lực lượng Biên phòng tỉnh

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong từng đơn vị và cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 (BĐBP tỉnh) huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Để phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều phát động sâu rộng phong trào trong toàn lực lượng với các nội dung thi đua cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện các khâu đột phá. Năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, BĐBP tỉnh đã tổ chức 6 đợt thi đua cao điểm và đột kích, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Nội dung thi đua hướng vào thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá (đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện và đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự) và các khâu yếu, việc khó của đơn vị. Thông qua phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện đồng thời tạo động lực làm chuyển biến các mặt công tác. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh; các đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ quản lý bảo vệ biên giới; rà soát bổ sung, củng cố các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác nhằm quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh trong mọi tình huống. Với tinh thần “an ninh chủ động”, các đơn vị BĐBP tỉnh luôn nắm chắc tình hình địa bàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đứng chân xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở các xã, thị trấn biên phòng; tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở để đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Các đơn vị BĐBP tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng các mô hình “tự quản” về an ninh trật tự ở các thôn, xóm, khu dân cư và mô hình tự quản của các tàu thuyền đánh cá trên biển và khu vực đầm bãi. Đến nay, trên tuyến biên phòng của tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 31 tổ tàu thuyền an toàn; 18 tổ an ninh tự quản khu vực bến neo, đậu tàu thuyền; 19 Câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự bình yên và phát triển tuyến biển”. BĐBP tỉnh đã phối hợp Hội Nông dân và Công an tỉnh thành lập điểm 2 câu lạc bộ “Nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự”; phối hợp xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” tại xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng); phối hợp, tham gia giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH ở khu vực tuyến biển của tỉnh và tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng. Năm 2020, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra 1.247 lượt/2.160 người/2.806km; kiểm tra, kiểm soát 11.200 phương tiện/21.030 người; phát hiện 1 vụ/20 tàu cá nước ngoài xâm phạm vào vùng biển của tỉnh; đấu tranh thành công chuyên án NĐ420B, thu 4.000 viên ma tuý tổng hợp; thực hiện 26 kế hoạch nghiệp vụ, bắt, khởi tố 14 vụ/19 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý; bắt 2 vụ/2 đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 30 vụ/73 đối tượng, với tổng số tiền trên 720 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng, các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19; phối hợp tham gia xây dựng 2 nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà cho 1 gia đình; tiếp tục thực hiện tốt các mô hình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Chiến dịch hãy làm sạch biển”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; đã thông báo, kêu gọi 2.172 phương tiện/6.283 người, 1.019 lều, chòi/1.228 lao động vào tránh trú cơn bão an toàn...

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác nắm tình hình; tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển; thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương của địa phương về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn./.

Bài và ảnh: Thu Thủy