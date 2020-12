Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông dịp cuối năm

Theo tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, trong 11 tháng năm 2020 (từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-11-2020) công tác đảm bảo trật tự ATGT, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông, làm 50 người chết, 89 người bị thương; giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2019.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Trực Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường bộ.

Trong năm Sở GTVT đã triển khai thi công 19 công trình, hoàn thành 13 công trình, bàn giao 11 công trình đưa vào sử dụng; tổ chức các đoàn kiểm tra kết hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tại 27 bến khách ngang sông nhằm tăng cường đảm bảo ATGT trong mùa bão lũ; đặc biệt chú ý kiểm tra việc chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai bất thường tại một số bến vượt sông quan trọng: cầu phao Ninh Cường, bến phà Đống Cao, Sa Cao, Đại Nội, Cồn Nhất… Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phân công lực lượng triển khai kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường trong tỉnh; phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ I.7 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe. Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường thực hiện kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn. Trong tháng 10-2020, Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức 4 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, phát 600 cuốn cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT cũng được các lực lượng chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông. Trong tháng 10-2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý xe tự chế tham gia giao thông; giao Công an các huyện, thành phố thực hiện rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá nhân tham gia sản xuất, lắp ráp, sử dụng xe tự chế 3, 4 bánh; xe xích lô gắn động cơ, máy kéo trên địa bàn. Trong tháng 11-2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Thanh tra Giao thông qua tuần tra, kiểm soát đã xử lý 2.373 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền gần 1,8 tỷ đồng, tước 191 giấy phép lái xe, tạm giữ 5 ô tô, 424 mô tô, 291 phương tiện khác; xử lý 36 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt, phạt vi phạm hành chính 37,4 triệu đồng; xử lý 89 trường hợp vi phạm ATGT đường thủy, phạt tiền trên 225,2 triệu đồng.

Những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 do nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa phục vụ các dịp tết cổ truyền, lễ hội tăng cao, hoạt động giao thông phức tạp, nhiều nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh đôn đốc các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp đồng bộ hướng tới mục tiêu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chặt chất lượng thi công các dự án đầu tư, xây dựng công trình giao thông; tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên các tuyến trọng điểm; tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ... Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo giao thông, trật tự ATGT dịp cao điểm cuối năm, nhất là tại các bến vượt sông; phối hợp với các Phòng: Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tổ chức kiểm tra, yêu cầu các chủ cảng, bến thuỷ nội địa lắp đặt báo hiệu ATGT đường thủy theo quy chuẩn. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và thực hiện lịch phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ I.7 để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, xử lý vi phạm ATGT đường sắt tại đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt, hành lang ATGT đường sắt; xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu (đặc biệt là phương án bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong dịp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng). Ban ATGT tỉnh giao UBND các huyện, thành phố Nam Định tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban ATGT các huyện, thành phố; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ; thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ tại vị trí giao cắt giữa đường nhánh ra các đường chính và điểm giao cắt với đường sắt trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý; tổng kết Năm ATGT 2020 và xây dựng kế hoạch Năm ATGT 2021./.

Bài và ảnh: Thành Trung