Nghĩa Hưng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

Trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng hiện có 26 trường mầm non với trên 370 nhóm lớp. Những năm qua, được sự quan tâm chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Với cơ sở vật chất khang trang, rộng 3.960m2, quy mô 10 phòng học, 6 phòng chức năng và hệ thống bếp ăn một chiều cùng các công trình phụ trợ, Trường Mầm non Nghĩa Đồng luôn thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà trường hiện có 3 nhóm trẻ và 7 lớp mẫu giáo với trên 250 trẻ mầm non đến trường, đạt tỷ lệ 53,17% trẻ trong độ tuổi ở nhà trẻ và 100% trẻ trong độ tuổi ở mẫu giáo của xã; 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ bằng biểu đồ tăng trưởng và thực hiện chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đúng quy định. Với 25 cán bộ, giáo viên, đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, nhà trường tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn với nhiều hình thức như: Thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ theo định kỳ, đột xuất và dự giờ chéo để kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy; tạo điều kiện khuyến khích giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc học tập thêm để đạt trình độ trên chuẩn; phát động các phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi, sáng tạo đồ dùng dạy học, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy và học. Hàng năm, nhà trường đều có các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến cấp cơ sở, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao. Nhiều năm liền Trường Mầm non Nghĩa Đồng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Cô và trò Trường Mầm non Nghĩa Trung trong một giờ học.

Năm học 2020-2021, Trường Mầm non Nghĩa Châu có trên 500 học sinh ở 4 nhóm lớp. Để nâng cao chất lượng giáo dục, ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ để kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, đồng thời đổi mới cách thức quản lý, áp dụng những phương pháp mới vào giảng dạy như: lấy trẻ làm trung tâm, phát huy năng lực của trẻ; tổ chức các buổi học ngoại khóa ngoài trời để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, học tập... Nhờ đó trong các năm học, số trẻ đạt về ngôn ngữ và nhận thức luôn ở mức gần 100%, giúp các em tự tin khi bước vào lớp 1. Ngoài ra, nhà trường luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn nghỉ tại trường của các cháu, để đảm bảo dinh dưỡng, sức khoẻ cho trẻ. Bếp ăn của trường tổ chức cho trẻ ăn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, thường xuyên thay đổi thực đơn, cân bằng các chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu chọn mua, chế biến thực phẩm phù hợp với khẩu vị của trẻ. Năm học 2019-2020, các cháu đến trường đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tăng cân; 100% trẻ được cân đo, theo dõi qua biểu đồ, được khám sức khỏe định kỳ. Số trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao đạt trên 95%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm so với đầu năm học.

Những năm qua ngành học mầm non huyện Nghĩa Hưng đã nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Trong đó tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Các cơ sở giáo dục mầm non luôn chú trọng các nội dung về môi trường vật chất trong lớp học như: tạo lập các góc hoạt động mang tính mở, khuyến khích trẻ lựa chọn, trải nghiệm và hoạt động theo nhiều cách khác nhau, trang trí lớp học thân thiện, linh hoạt, đa dạng các loại đồ dùng, đồ chơi cho trẻ chơi và hoạt động sáng tạo. Đến nay, hầu hết các trường mầm non của huyện có môi trường giáo dục về cơ bản đạt yêu cầu, tạo cơ hội cho trẻ thực hành, trải nghiệm rèn luyện các kỹ năng sống, giáo dục về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Toàn huyện đã xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hàng trăm phòng học kiên cố, bếp ăn, công trình vệ sinh, công trình nước sạch, phòng chức năng, sân chơi, vườn trường, bổ sung trang thiết bị cho trên 370 nhóm lớp... Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng và các điều kiện an toàn cho trẻ, đặc biệt quan tâm thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phòng tai nạn, thương tích, ngộ độc thực phẩm. 100% cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. Các trường tích cực phối hợp với y tế địa phương thực hiện khám bệnh định kỳ, đánh giá sự phát triển về cân nặng, chiều cao của trẻ theo quy định. Năm học 2020-2021, 100% trường mầm non trong huyện tổ chức nuôi ăn bán trú cho trẻ, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi được nuôi ăn bán trú đạt 100%. Các nhà trường đều thực hiện tốt việc lưu mẫu thức ăn, mua thực phẩm sạch theo cam kết, tổ chức tăng gia trồng rau tại trường để tạo nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, các trường mầm non trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đang phấn đấu thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ ở từng độ tuổi, giúp các em phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội./.

Bài và ảnh: Hồng Minh