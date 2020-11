Nhân rộng những điển hình nông dân tiêu biểu

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo cho các cấp Hội, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến.

Mô hình trồng cây đinh lăng dược liệu của ông Bùi Văn Sớm, xã Hải Quang (Hải Hậu) tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp HND trong tỉnh chú trọng triển khai. Để hỗ trợ nông dân thực hiện phong trào hiệu quả, HND tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn đạt 25,7 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ, HND tỉnh đã đầu tư xây dựng 249 mô hình phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay của quỹ. Cùng với đó, HND các cấp đứng ra tín chấp với Ngân hàng NN và PTNT, đến nay, tổng dư nợ 9.752 tỷ đồng cho 46.991 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác với tổng dư nợ 1.201 tỷ đồng cho 39.826 hộ vay. Trong 5 năm, HND tỉnh đã tổ chức 89 lớp đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho hội viên. Bên cạnh đó, các cấp HND trong tỉnh đã vận động hội viên tham gia 286 mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung; khuyến khích nông dân thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 4 hợp tác xã, 92 tổ hợp tác với 1.328 thành viên tham gia, 31 tổ Hội nghề nghiệp với 661 thành viên tham gia. Nhiều hộ nông dân liên kết với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa theo chuỗi sản phẩm an toàn có thương hiệu uy tín trên thị trường. Điển hình là mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu gạo Nam Định giữa Công ty TNHH Toản Xuân với trên 1.000 hộ nông dân, trên diện tích gần 2.000ha; chuỗi liên kết sản xuất, chế biến nông sản của Công ty Minh Dương; mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá bống bớp với quy mô trên 200ha ở huyện Nghĩa Hưng… Từ phong trào. đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của nông dân. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có quy mô lớn với số vốn hàng tỷ đồng, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng trở lên, tạo việc làm tại chỗ cho hàng chục lao động. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Công, xóm Đức Thuận, xã Hải Xuân (Hải Hậu) phát triển trang trại VAC; hiện có khoảng 50 nghìn con gà đẻ, 5.000 con vịt đẻ; 3 sản phẩm đạt OCOP gồm trứng gà quê Công Phượng, trứng vịt quê Công Phượng, trứng gà cao cấp Công Phượng; tổng doanh thu hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng. Ông Triệu Đình Hợi, thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) phát triển mô hình nuôi thỏ giống New Zealand, thu lãi mỗi năm khoảng 1,4 tỷ đồng; hiện tại, gia đình ông sở hữu trang trại nuôi thỏ rộng 2ha, tổng đàn ổn định 800 con sinh sản, hơn 7.000 con thương phẩm. Ông Bùi Văn Sớm, xóm 12, xã Hải Quang (Hải Hậu) với mô hình trồng, thu mua, sấy cây đinh lăng dược liệu kết hợp nuôi cá, quy mô 4ha, thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên; trực tiếp đứng ra bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định, tạo mối liên kết trong sản xuất theo chuỗi. Ông Hoàng Duy Thắng, thôn Hạ, xã Yên Khánh (Ý Yên) xây dựng mô hình VAC kết hợp chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm, nuôi cá, ba ba và trồng rau màu; lợi nhuận thu được hàng năm trên 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Sơn, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) xây dựng thương hiệu cá bống bớp Sơn Nguyệt; thu mua, bao tiêu sản phẩm cho 29 hộ tại thị trấn Rạng Đông; được Trung ương HND Việt Nam trao tặng Cúp tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015, 2016, 2017 và biểu dương tấm lòng vàng vì nông dân Việt Nam. Ông Trần Văn Quyên, xóm Nội, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) với mô hình nuôi cá trắm đen, cá Koi, tôm thẻ chân trắng… lợi nhuận đạt 1,52 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 18 lao động. Ông còn đứng ra tuyên truyền, vận động các hộ cùng sản xuất, kinh doanh trong xã thành lập Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản Tiền Phong với 14 thành viên, giải quyết việc làm cho 107 lao động địa phương…

Phong trào cũng đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại, gia trại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới mang lại thu nhập cao, các hình thức hợp tác mới trong nông nghiệp, nông thôn được hình thành, thúc đẩy phát triển sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi lợn sạch bằng thảo dược theo quy trình VietGap kết hợp trồng trọt của ông Nguyễn Văn Thục, xóm 4 xã Trực Thái (Trực Ninh) với quy mô trên 250 con, mỗi năm tiêu thụ 70-80 tấn thịt lợn thương phẩm; thành lập Hợp tác xã chăn nuôi đa dạng sinh học Trực Thái; xây dựng cửa hàng nông sản Trực Thái để giới thiệu sản phẩm nông sản sạch VietGap, OCOP. Các mô hình hiệu quả khác như: Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh hoa cây cảnh Điền Xá (Nam Trực); Tổ hợp tác trồng cây dược liệu đinh lăng, xóm 3 xã Hải An (Hải Hậu); HTX nuôi trồng thủy sản Huy Bình, thôn An Duyên, xã Đại An (Vụ Bản); Tổ hợp tác dịch vụ vật tư nông nghiệp xã Giao Phong (Giao Thủy) … Bên cạnh đó, trong 5 năm qua có 5 hội viên nông dân tiêu biểu của tỉnh được bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc” toàn quốc là bà Mai Thị Nhung, xã Xuân Kiên (Xuân Trường); các ông: Lê Huy Điệp, xã Giao Tiến (Giao Thủy); Nguyễn Văn Sơn, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng); Nguyễn Văn Công, xã Hải Xuân (Hải Hậu); Trần Văn Quyên, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc); 3 sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được chọn là “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu xuất sắc” (Cá bống bớp Sơn Nguyệt, gạo sạch Toản Xuân, nước mắm Ninh Cơ).

Phong trào đã giúp nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và nội lực gia đình; sử dụng lao động, nguồn vốn hợp lý, hiệu quả; sáng tạo trong vận dụng những tiến bộ KHKT mới vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Mỗi năm, phong trào đã thu hút trên 150 nghìn hộ nông dân đăng ký tham gia và có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 81.706 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, bằng 21,6% so với hộ nông dân. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 12.500 lượt hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ về mô hình sản xuất, giống, vốn; tạo việc làm cho 157 nghìn lao động; giúp trên 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo động lực để cán bộ, hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Bài và ảnh: Lam Hồng