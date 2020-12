Những điển hình nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông, đường nội đồng, chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình kết cấu hạ tầng NTM.

Hội viên nông dân xã Hải Nam (Hải Hậu) tham gia dọn vệ sinh thôn xóm.

Ông Tống Hồng Quý, ở xóm 3, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) luôn được hội viên chi HND tín nhiệm về tinh thần trách nhiệm với công việc chung. Ông luôn đồng hành, sát cánh cùng BCH chi HND xóm 3 động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM. Trong 5 năm qua, cùng với BCH chi hội, ông đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, ao vườn, chuồng trại chăn nuôi; đóng góp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, đường hoa cây cảnh, kiên cố rãnh thoát nước trong khu dân cư; bảo đảm vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; duy trì và quản lý tốt mô hình “Vườn kiểu mẫu”, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình… Ông còn tích cực vận động nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2020 xóm đã có 25 hộ đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay khu dân cư xóm 3 không còn hộ nghèo. Hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, giao thông thủy lợi và các thiết chế văn hóa phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất cũng như sinh hoạt của nhân dân. Tại xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc), bà Trần Thị An, hội viên nông dân chi hội Nguyễn Huệ cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong chi hội xây dựng NTM. Gia đình bà đã đóng góp 65 triệu đồng làm đường giao thông thôn xóm; tự kè gạch, đổ bê tông đoạn đường trong thôn dài 100m với kinh phí 170 triệu đồng; thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Ngoài ra, nhiều cá nhân điển hình trong xây dựng NTM như: Ông Trần Văn Tiến, hội viên nông dân chi hội Nguyễn My, xã Hải Thanh (Hải Hậu) vận động cán bộ, hội viên đóng góp 3,5 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi như nhà bia tưởng niệm, đường điện chiếu sáng, mở rộng đường xóm, xây cổng làng…, trong đó gia đình ông ủng hộ 120 triệu đồng, hiến 150m2 đất, 290 ngày công lao động. Ông Trần Văn Vinh, hội viên chi hội 10, xã Trực Tuấn (Trực Ninh) góp 8 sào đất nông nghiệp. Ông Vũ Văn Điển chi hội 9, xã Trực Mỹ (Trực Ninh) hiến 362m2 đất. Ông Đặng Văn Đông, chi hội Tân Thanh, xã Giao Thanh (Giao Thủy) hiến 385m2 đất. Ông Nguyễn Văn Kha, tổ dân phố 14, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) hiến 350m2 đất vườn. Ông Phạm Quang Chiến, xóm 15, xã Hải Quang (Hải Hậu) ủng hộ 7 tỷ đồng làm đường giao thông. Ông Phạm Văn Ngọ, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) ủng hộ hơn 9 tỷ đồng để xây dựng công trình phúc lợi của xã. Ông Vũ Viết Bình, xã Lộc An (thành phố Nam Định) đóng góp cải tạo trên 300m đường giao thông thôn xóm. Bà Phạm Thị Tâm, hội viên nông dân xóm Đông Châu, xã Hải Đông (Hải Hậu) đã vận động gia đình tự nguyện tháo dỡ 96m2 tường bao sau nhà, hiến trên 100m2 đất có giá trị để xóm mở rộng đường; trực tiếp ủng hộ 3,2 triệu đồng, đóng góp trên 70 ngày công lao động cùng nhân dân trong xóm dọn dẹp vệ sinh môi trường…

Bên cạnh các cá nhân tiêu biểu là những tập thể điển hình trong xây dựng NTM. Trong đó, HND huyện Hải Hậu chủ trì, vận động nông dân đóng góp xây dựng đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng; chỉnh trang khuôn viên gia đình; thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng và xử lý rác thải mềm tại hộ gia đình; xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”. Đến nay, mô hình phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón đã được nhân rộng tại 34/34 xã, thị trấn và đang tổ chức thực hiện có hiệu quả; trên 1.500 hộ gia đình đăng ký xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”. HND các xã, thị trấn vận động nông dân đào trên 13 nghìn hố xử lý rác mềm tại hộ gia đình; xây mới và khôi phục gần 1.000 bể, thống thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài các xứ đồng; hỗ trợ 42,6 triệu đồng cho hội viên khó khăn tham gia mua BHYT; vận động gần 4.000 hội viên mua thẻ thông qua tổ chức Hội. HND huyện Giao Thủy tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM. Qua đó, nông dân trong huyện đã hiến 392ha đất để xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông; đóng góp hơn 400 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương; xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp được 1.400km đường giao thông nông thôn. Các hộ dân tham gia dồn điền, đổi thửa bình quân từ 2,25 thửa/hộ xuống còn 1,54 thửa/hộ. 100% các chi hội đăng ký một việc làm cụ thể trong xây dựng NTM như: xây dựng bể chứa và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đảm nhận các tuyến đường, dòng sông đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tại huyện Xuân Trường, nhiều gia đình hội viên nông dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng NTM, bình quân mỗi hộ hiến 25-30m2/sào ruộng và có trên 30 hộ hiến từ 150-500m2 đất thổ cư, thổ canh. HND các xã, thị trấn đăng ký việc làm cụ thể trong xây dựng NTM nâng cao như: HND các xã Xuân Ninh, Xuân Bắc, Thọ Nghiệp nhận thu, gom rác thải; HND các xã Xuân Thượng, Xuân Phú, Xuân Tân, Xuân Trung đảm nhận con đường nông dân tự quản; HND các xã Xuân Thành, Xuân Hòa, Xuân Châu nhận thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; HND các xã Xuân Thượng, Xuân Tân đảm nhận trồng, chăm sóc hoa hai bên đường; HND các xã Xuân Phong, Xuân Thủy, Xuân Trung đảm nhận chăm sóc hàng cây nông dân... HND huyện Vụ Bản chỉ đạo 223 chi hội thành lập 223 tổ tự quản “Vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư” với tổng số 1.561 thành viên tham gia, đảm nhận 313 tuyến đường liên thôn, liên xã. HND huyện Nam Trực chỉ đạo 100% các xã, thị trấn đảm nhận việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch. HND huyện Ý Yên thành lập 189 tổ thu gom rác thải và vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm…

Những điển hình tiêu biểu của cán bộ, hội viên HND các cấp đã góp phần quan trọng để Nam Định là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh NTM và đang tiếp tục nỗ lực, chủ động, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng