Tuổi trẻ xung kích trong thực hiện cải cách hành chính

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã khẳng định vai trò xung kích, phát huy sáng kiến, đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung nghiên cứu các văn bản mới về cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Nam Định về việc cử lực lượng hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phân công các chi đoàn cơ sở tham gia và duy trì lực lượng đảm bảo quân số và chất lượng công việc. Đồng chí Nguyễn Vũ Chiên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Với sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là khi người dân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ tư vấn, hướng dẫn cho người dân, tổ chức đến đúng bộ phận, đơn vị giải quyết, thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính để người dân, tổ chức chuẩn bị. Quá trình hướng dẫn, một số người người lớn tuổi do điều kiện chưa hiểu rõ các quyết định, luật thì đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cách viết tờ khai, phiếu yêu cầu, đảm bảo chính xác để công chức phụ trách không mất thời gian hướng dẫn thêm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính”. Ông Trần Văn Minh, phường Hạ Long (thành phố Nam Định) đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND thành phố Nam Định để kiểm tra hồ sơ mà ông định trích lục hộ tịch. Do tuổi cao, thị lực kém và không rành thuật ngữ nên ông Minh rất lo lắng về cách thức thực hiện các thủ tục, dù đã được một số người quen hướng dẫn. Rất may, khi vừa đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND thành phố, ông gặp hai thanh niên trong trang phục áo xanh tình nguyện tận tình hướng dẫn cách bấm số, viết phiếu yêu cầu để xem hồ sơ. Chỉ sau gần 15 phút, ông đã nhận được kết quả. Ông Minh cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các thành viên đội tình nguyện hướng dẫn thủ tục cho người dân mà hồ sơ của tôi được giải quyết sớm”. Đội tình nguyện viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Nam Định được thành lập từ tháng 9-2020 với 20 thành viên tình nguyện hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Sau 1 tháng tham gia tình nguyện, đội đã hỗ trợ người dân 2 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 14 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp tại Bộ phận một cửa thành phố Nam Định. Qua việc hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa thành phố Nam Định, lực lượng đoàn viên thanh niên đảm nhiệm phần lớn các vị trí công tác. Với đặc điểm là thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với người dân, đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị đã đề xuất nhiều mô hình hiệu quả để góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân thuận lợi hơn khi liên hệ làm thủ tục tại các cơ quan hành chính Nhà nước như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phong trào thi đua “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, bản thân và nhân dân); nâng cao chất lượng công tác tiếp dân tại cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua cải cách hành chính gắn với thi đua “Học tập và làm theo lời Bác”; phong trào tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đúng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính…

Việc phát huy sức trẻ tham gia công tác cải cách hành chính đã tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất. Mô hình này cần được nhân rộng trên địa bàn tỉnh để đoàn viên, thanh niên các sở, ban, ngành, đoàn thể giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, góp phần không nhỏ trong thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính./.

Văn Huỳnh