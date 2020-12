Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khu vực ven biển

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở các xã, thị trấn khu vực ven biển của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền pháp luật cho người dân xóm 2, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL ở các xã, thị trấn khu vực ven biển, BĐBP tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo”. Theo đó, BĐBP tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở của các xã, thị trấn biên giới biển và cán bộ của các đồn biên phòng, các đơn vị LLVT tỉnh và lực lượng Công an đứng chân trên địa bàn tuyến biển của tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở cơ sở tích cực tham gia vào hoạt động của các tổ hoà giải ở các khu dân cư, thực hiện công tác hoà giải kết hợp với tư vấn, phổ biến pháp luật. Công tác tuyên truyền PBGDPL được đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả như: Tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị; tuyên truyền lưu động; phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật; thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp, qua hoạt động của các mô hình câu lạc bộ trong chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể tại các khu vực bến bãi, nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân; tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa, xây dựng các tiết mục văn nghệ sân khấu hóa để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hoặc qua hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển.

Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL, các đồn biên phòng đã xây dựng các tủ sách pháp luật ở đơn vị và phối hợp xây dựng tủ sách pháp luật tại các địa phương tuyến biên phòng phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và tìm hiểu pháp luật của nhân dân trên địa bàn; xây dựng các túi sách pháp luật lưu động để phục vụ công tác tuyên truyền cho ngư dân khi sản xuất trên biển và khu vực nuôi trồng thủy sản. Đồng thời tham mưu cho các địa phương củng cố, duy trì hoạt động một số “Câu lạc bộ pháp luật”, “Tổ hoà giải và tổ chức các cụm loa tuyên truyền pháp luật ở các khu vực tập trung như bến neo đậu tàu thuyền, trạm quân dân y... Theo đó, các đơn vị biên phòng đã phối hợp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới... Cụ thể, các đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác biên phòng; xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới; các văn bản về công tác quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới, cảng biển, quy chế khu vực biên giới. Đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, các đơn vị BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền, phát tờ rơi cho người dân khu vực biên giới biển và ngư dân lao động trên biển về nguyên nhân, diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế... Trong năm 2020, đội ngũ báo cáo viên pháp luật đã phối hợp với địa phương trực tiếp tuyên truyền pháp luật về biển đảo tại 5 hội nghị cho 780 cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và 3 buổi cho 915 cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng 4 Công an tỉnh và cán bộ chủ chốt của các địa phương trên địa bàn tuyến biển ; các đơn vị BĐBP tỉnh đã tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền lồng ghép 272 lượt/15.015 lượt người; treo 92 khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền cổ động trực quan tại các trục đường dân sinh; in trên 10 nghìn tờ gấp pháp luật cung cấp cho các đơn vị cơ sở phục vụ công tác PBGDPL. Đội tuyên truyền văn hóa của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức 7 buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền pháp luật ở các xã, thị trấn ven biển; tuyên truyền PBGDPL 580 giờ trên hệ thống truyền thanh của địa phương; củng cố, kiện toàn 5 tủ sách pháp luật và phối hợp duy trì hoạt động 20 tổ báo cáo viên pháp luật. Hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020”, các đồn biên phòng phối hợp với các xã địa bàn tổ chức 5 điểm tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân, cán bộ cơ sở các xã, thị trấn tuyến biển. Thông qua đó đã nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, giảm số vụ việc vi phạm pháp luật của bà con ngư dân cũng như nhân dân khu vực biên giới biển. Chính vì vậy tình hình chấp hành pháp luật, an ninh nông thôn ở các xã, thị trấn tuyến biên giới biển tiếp tục ổn định, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh đã được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng ở khu vực biên giới biển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Thu Thủy