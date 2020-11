Chủ động đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường

Từ đầu năm đến nay, các vi phạm pháp luật về môi trường ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hướng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Trong đó, nổi lên các hoạt động khai thác cát đen trái phép; tình trạng xả nước thải vượt quy chuẩn, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại ra môi trường và các cơ sở sản xuất, hộ gia đình chưa bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh...

Lực lượng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) xử lý vi phạm của tàu khai thác cát trái phép tại huyện Xuân Trường.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới về môi trường đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình, tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát Môi trường đã kiểm tra, phát hiện 92 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,3 tỷ đồng; trong đó có 7 vụ việc chuyển các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ; 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự chuyển cơ quan điều tra, giải quyết. Đầu quý II-2020 tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện Trực Ninh phát hiện, bắt quả tang Ngô Thị Xuyên (SN 1969), trú tại thôn 13, xã Trực Đạo (Trực Ninh) đang điều khiển xe máy chở 5 thùng giấy, bên trong có chứa 53 gói hạt nêm nhãn hiệu KNORR, tổng trọng lượng 53kg có dấu hiệu là hàng giả nhãn mác. Đấu tranh với đối tượng, Xuyên đã khai nhận và tự giao nộp các công cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả bao gồm hạt nêm nguyên liệu, máy ép nhiệt, cân đồng hồ, các loại vỏ bao bì nhãn hiệu AJINOMOTO, MIWON. Từ căn cứ xác định, ngày 28-4-2020, Công an huyện Trực Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Xuyên về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hồi 5 giờ 30 phút ngày 21-4-2020, tại khu vực bến đò số 6, xã Xuân Châu (Xuân Trường), Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Xuân Trường, Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 5 phát hiện, bắt quả tang 3 phương tiện thủy đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép từ lòng sông. Đó là phương tiện thủy số đăng kiểm S36-00181, trọng tải 300 tấn do ông Đoàn Văn Ái (SN 1986), trú tại xóm 1, xã Xuân Hồng (Xuân Trường) điều khiển; khối lượng cát đã khai thác khoảng 45m3. Phương tiện thủy số đăng kiểm VR-16040270, trọng tải 390 tấn do ông Nguyễn Văn Lương (SN 1998), trú tại xóm 1, xã Xuân Ninh (Xuân Trường) điều khiển; khối lượng cát đã khai thác khoảng 50m3. Phương tiện thủy số đăng kiểm VR-01012824, trọng tải 300 tấn do ông Nguyễn Công Mạnh (SN 1986), trú tại xóm 4, xã Xuân Hồng (Xuân Trường) điều khiển; khối lượng cát đã khai thác khoảng 40m3. Tại thời điểm kiểm tra, các ông Đoàn Văn Ái, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Công Mạnh đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp; vi phạm Điều 4, Nghị định số 33 ngày 3-4-2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Phòng Cảnh sát Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Văn Ái số tiền 155,4 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Lương 161,6 triệu đồng đều về hành vi không có giấy phép khai thác khoáng sản và vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Từ căn cứ của Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Mạnh về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hoạt động vi phạm pháp luật về môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp; đặc biệt là trên lĩnh vực vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất hàng giả, hàng cấm. Lực lượng Cảnh sát Môi trường tiếp tục ra quân mạnh mẽ, bám sát địa bàn dân cư, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh - trật tự./.

Bài và ảnh: Xuân Thu