Những "Cựu chiến binh vì dân" ở thành phố Nam Định

Thời gian qua, các cấp Hội CCB thành phố Nam Định luôn quan tâm chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó, việc tổ chức và nhân rộng các tổ “CCB vì dân” đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng chức năng gồm công an, bảo vệ dân phố, CCB, y tế phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn.

Gần 2 năm nay, ngôi nhà của ông Trần Xuân Hùng, tổ trưởng dân phố số 12, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) là nơi sinh hoạt thường xuyên của tổ “CCB vì dân” khu dân cư Thượng Lỗi 1 và Thượng Lỗi 2. Tổ “CCB vì dân” gồm 5 thành viên, đều là những CCB gương mẫu, nhiệt tình các phong trào ở khu dân cư. Bác Nguyễn Văn Định, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, sau khi về hưu đã tham gia công tác Hội CCB cơ sở, được bầu làm tổ trưởng. Mặc dù không có bất kỳ một phụ cấp nào nhưng các thành viên của tổ đều năng nổ, trách nhiệm với công việc. 2 năm qua, các thành viên đã phát huy vai trò, bản lĩnh của “người lính Cụ Hồ”, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân ở 2 khu dân cư Thượng Lỗi 1 và Thượng Lỗi 2 nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm, tham gia truy bắt các đối tượng phạm pháp, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Để thuận tiện cho việc giữ gìn ANTT trên địa bàn, chi Hội CCB tổ dân phố số 12 đã tự nguyện bỏ kinh phí, lắp hệ thống camera an ninh được kết nối với điện thoại của các thành viên tổ “CCB vì dân”. Khi xảy ra các vụ việc mâu thuẫn gây mất ANTT, an toàn giao thông (ATGT) trên khu vực tổ quản lý, tổ sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố cùng cấp ủy, chính quyền khu dân cư đến giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp. Tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm ATGT, tổ đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương khu vực chợ đầu cầu Sắt tự nguyện tháo bỏ các mái hiên che khuất tầm nhìn giao thông, không ngồi ở dưới lòng đường. Đồng chí Trần Thiện Hùng, Chủ tịch Hội CCB phường Lộc Vượng cho biết: Phường hiện có 6 tổ “CCB vì dân” với 26 thành viên. Qua quá trình hoạt động, các tổ “CCB vì dân” đều hoạt động tích cực, đóng góp cho phong trào khu dân cư, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trọng tâm là phong trào 3 an toàn theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, ATGT có sự tham gia, có tiếng nói của các CCB cùng với các lực lượng chức năng được giải quyết nhanh chóng được cán bộ, nhân dân đánh giá cao.

Phường Mỹ Xá mới được thành lập, có diện tích đất tự nhiên rộng, dân cư đông đúc với gần 4.200 hộ, khoảng 19 nghìn người. Do giáp ranh với nhiều địa bàn phức tạp nên trước kia tình hình ANTT trên địa bàn khá phức tạp. Hội CCB phường đã thành lập 13 tổ “CCB vì dân” với 39 thành viên hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra và truy bắt những đối tượng phạm tội, tham gia giữ gìn ANTT. Tại các điểm nút giao thông hay xảy ra tai nạn, tổ “CCB vì dân” luôn có mặt, để phối hợp với quần chúng nhân dân đưa người bị nạn đi cấp cứu, làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản. Nhiều tổ “CCB vì dân” hoạt động hiệu quả như tổ dân phố số 1 Mỹ Trọng, tổ dân phố Phúc Trọng, tổ dân phố Vị Dương… Ông Trần Quốc Long, tổ trưởng tổ dân phố số 1 Mỹ Trọng cho biết, là tổ dân có đông dân cư với 780 hộ, trên 3.000 khẩu lại nằm xen kẽ “răng lược” với 6 tổ dân phố của phường Trường Thi nên tình hình ANTT khá phức tạp. Bám sát sự chỉ đạo của chi ủy, tổ trưởng dân phố, chi Hội CCB đã tích cực tham gia tuần tra canh gác, vận động các thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật, tích cực cùng lực lượng Công an đấu tranh, xử lý các tụ điểm cờ bạc, mua bán ma túy... Trên địa bàn tổ dân phố có chợ dân sinh Mỹ Trọng thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; nhiều trường hợp hộ dân tranh chấp nhau nơi buôn bán dẫn tới xích mích. Các thành viên tổ “CCB vì dân” cũng tham gia tổ trật tự của khu dân cư thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hộ dân kinh doanh buôn bán ở mặt đường thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, trả lại lòng đường, vỉa hè thông thoáng. Ở phường Thống Nhất, trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội CCB đã tổ chức cho các tổ “CCB vì dân” cùng với các lực lượng của phường tham gia tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, ký cam kết không hoạt động, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu để bảm bảo an toàn. Tại phường Phan Đình Phùng, khi có dịch COVID, các tổ “CCB vì dân” đã chia lực lượng cùng cán bộ y tế phường đo thân nhiệt người dân khi vào chợ Hoàng Ngân… đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình cũng như quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiết, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Nam Định cho biết, đến nay, tất cả 25 phường, xã của thành phố đã thành lập 189 tổ “CCB vì dân” với 921 hội viên. Tùy theo tình hình thực tế, 1 khu dân cư thành lập 1 tổ “CCB vì dân”, nhưng cũng có 2-3 khu dân cư thành lập 1 tổ. Ngoài lực lượng CCB là chính, các tổ “CCB vì dân” có sự tham gia của cảnh sát khu vực để đảm bảo sự phối hợp hoạt động hiệu quả. Thực tế hoạt động của các tổ “CCB vì dân” rất hiệu quả. Các tổ trên đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, hội viên và nhân dân đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng, chống tội phạm”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của địa phương. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động của tổ “CCB vì dân”, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của “người lính Cụ Hồ” vận động cán bộ, nhân dân ở các khu dân cư chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của địa phương; tích cực giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Đức Thiện