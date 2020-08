Nhân lên các hoạt động nhân đạo từ thiện

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Hải Hậu đã thực hiện nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội CTĐ huyện Hải Hậu phối hợp các nhà tài trợ tặng quà em Phạm Thị Trà My, xóm 16, xã Hải Long.

Đầu tháng 5, tại xã Hải Phú, Hội CTĐ huyện Hải Hậu cùng đại diện nhóm Thiện Tâm Hải Hậu và bà Lưu Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Trường Huy đã đến thăm, viếng và hỗ trợ đám tang bà Ngô Thị Dần, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp số tiền 31 triệu đồng. Bà Dần thuộc đối tượng đơn thân, bị liệt gần 10 năm nay có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Đảng uỷ xã Hải Phú, bà con làng xóm khi biết tin cũng đã đến viếng và đóng góp phần nào để tổ chức đám tang, đưa bà Dần về nơi an nghỉ. Còn trường hợp em Phạm Thị Trà My, xóm 16, xã Hải Long không may bị tai nạn giao thông, bị tổn thương nặng vùng mặt. Tuy nhiên do kinh tế gia đình quá khó khăn, em không có điều kiện để đi khám, tái tạo lại các vết thương trên mặt. Chia sẻ với hoàn cảnh của em My, Hội CTĐ huyện Hải Hậu đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ một phần kinh phí giúp em và gia đình. Theo đó, Hội vận động bà Đào Ngọc Thuỷ, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hoàng Long hỗ trợ em 2 triệu đồng để có thêm kinh phí điều trị. Đây chỉ là 2 trong nhiều cá nhân có hoàn cảnh khó khăn được Hội CTĐ huyện giúp đỡ, hỗ trợ, thể hiện sự quan tâm, tính nhân văn sâu sắc trong hoạt động của các cấp Hội CTĐ.

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, Hội CTĐ huyện Hải Hậu đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn giúp đỡ của các tập thể, cá nhân; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện; thường xuyên khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự trợ giúp của cộng đồng… Một trong những hoạt động nổi bật trong phong trào từ thiện, nhân đạo của Hội CTĐ huyện Hải Hậu thời gian qua là vận động các nguồn lực nhằm trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội CTĐ huyện phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 500 đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã trên địa bàn huyện, tổng trị giá 200 triệu đồng. Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo Xuân Canh Tý năm 2020”, toàn huyện đã tổ chức trao 6.213 suất quà, trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Hội CTĐ huyện phối hợp cùng các doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo, nhà hảo tâm tổ chức trao 780 suất quà; Hội CTĐ các xã, thị trấn trao 5.433 suất quà. Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức thông qua Hội CTĐ tỉnh tổ chức trao quà tại huyện gồm: Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao 200 suất quà, trị giá 120 triệu đồng; Ngân hàng Sacombank trao 30 suất quà, trị giá 15 triệu đồng; Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Nam Định tặng 50 suất quà, trị giá 25 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động ‘‘Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã vận động được 16 tổ chức và 16 cá nhân trợ giúp thường xuyên 101 đối tượng với số tiền trên 197 triệu đồng. Trong Tháng nhân đạo năm 2020, Hội CTĐ huyện vận động và phối hợp cùng Phòng khám đa khoa Huy Liệu tổ chức trao 3.550 suất quà (gồm mì chính, đường, sữa), trị giá 266,2 triệu đồng cho các cá nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; phối hợp với nhóm từ thiện Hoa Mai Hải Hậu trao quà cho 255 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 185 triệu đồng. Ngoài các hoạt động cứu trợ nhân đạo thường xuyên, thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, hỗ trợ đột xuất cho nhân dân, từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ huyện phối hợp cùng nhóm từ thiện Hoa Mai Hải Hậu xây nhà mới với diện tích 35m2 tặng bà Đinh Thị Xuyến, xóm 19, xã Hải Quang, trị giá 120 triệu đồng; hỗ trợ bà Lụa, xóm Xuân An, xã Hải Hòa sửa chữa mái nhà và cửa với số tiền 20 triệu đồng.

Cùng với việc quan tâm, động viên tinh thần, vật chất cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, Hội CTĐ huyện còn quan tâm, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, để triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trồng cây dược liệu... Đồng thời, Hội CTĐ huyện trích quỹ và phối hợp cùng cửa hàng phụ kiện điện thoại và Siêu thị Countrymart Hải Hậu cấp, phát miễn phí trên 20 nghìn chiếc khẩu trang phòng chống dịch COVID-19; phối hợp Ngân hàng Mắt tổ chức tiếp nhận 1 người hiến giác mạc. Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện, Hội CTĐ huyện còn chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, kết quả thu được trong các đợt hiến máu trên địa bàn huyện luôn vượt chỉ tiêu được giao. Từ năm 2019 đến nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức thành công “Ngày hội những giọt máu hồng hè”, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện. Toàn huyện đã tiếp nhận được 1.132 đơn vị máu, góp phần hỗ trợ công tác điều trị, cứu người tại các bệnh viện.

Với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, Hội CTĐ huyện Hải Hậu thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của người nghèo, người yếu thế. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thời gian tới, các cấp Hội CTĐ trong huyện tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ hội chuyên nghiệp; gắn các hoạt động từ thiện hướng về cơ sở, bám sát đời sống nhân dân, kịp thời giúp đỡ những người hoạn nạn; đổi mới cách thức vận động, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được hỗ trợ, tạo dựng niềm tin không chỉ với các nhà tài trợ mà với cả nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, vì sự phát triển bền vững của huyện./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân