Tạo động lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Phụ nữ. Để chương trình triển khai hiệu quả, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ý Yên đã rà soát số hộ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mở các lớp dạy nghề, tìm hiểu nhu cầu vốn thực tế của từng hội viên để có hướng hỗ trợ phù hợp…

Hội viên phụ nữ Ý Yên giới thiệu sản phẩm trong “Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2020”.

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, hàng năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ”... Cụ thể, các cấp Hội Phụ nữ tập trung rà soát nắm chắc số lượng, nguyên nhân hộ nghèo, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn..., từ đó chủ động phối hợp với các cấp, ngành triển khai hoạt động hỗ trợ vay vốn, tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát kết quả công tác chuyển đổi, phát triển nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Theo đó, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, hộ tư­ nhân, tổ liên kết duy trì các nghề truyền thống như thêu, mộc, chạm khắc, đúc đồng, may... Từ năm 2019 đến nay, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã phối hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 1.098 lao động nữ nông thôn. Trong đó, Hội Phụ nữ các xã Yên Phương, Yên Chính phối hợp với Công ty TNHH Nam Hải tổ chức được 2 lớp dạy nghề đan nứa cho 130 người học, có 80 người đã hành nghề với thu nhập từ 3-4 triệu đồng/người/tháng... Một số xã tiêu biểu trong hoạt động này như: Yên Thành, Yên Khang, Yên Đồng, Yên Trị, Yên Cường... Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện chú trọng xây dựng nhiều mô hình hợp tác xã (HTX), tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là mô hình tổ liên kết xã Yên Phú với các sản phẩm thêu tay xuất khẩu tinh xảo; tổ hợp tác rau an toàn của xã Yên Dương; mô hình HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Yên Cường với các sản phẩm nông sản rau, quả sạch; hay như mô hình HTX rượu Yên Phú với sản phẩm rượu nếp tạo được thương hiệu, uy tín trên thị trường... Đồng hành với phụ nữ nghèo, Hội Phụ nữ các cấp huyện Ý Yên tiếp tục duy trì xây dựng các quỹ: “Vì phụ nữ nghèo”, “Học bổng Hoàng Ngân”, “Mái ấm tình thương”... Kết quả, 6 tháng đầu năm 2020, nguồn đóng góp cho quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” của huyện đạt 80 triệu đồng; quỹ “Mái ấm tình thương” là trên 70 triệu đồng. Hội LHPN huyện đã trích nguồn quỹ “Vì phụ nữ nghèo” để hỗ trợ xây mới 3 nhà “Mái ấm tình thương” cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, cán bộ chuyên trách Hội LHPN huyện tiếp tục duy trì mô hình tiết kiệm hàng tháng với mức thấp nhất là 30-100 nghìn đồng/tháng để đỡ đầu 1 hội viên khó khăn. Năm 2020, Ban thường vụ Hội LHPN huyện nhận đỡ đầu cho bà Hoàng Thị Mơ, hội viên thôn Trung, xã Yên Khánh là hộ cô đơn khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/quý. Góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các cấp Hội còn tích cực vận động các nguồn lực, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, hội viên hỗ trợ cho những hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu. Nhân dịp đón xuân Canh Tý, đã thăm, tặng 845 suất quà, tổng trị giá 96,2 triệu đồng cho các đối tượng hội viên phụ nữ nghèo.

Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển sản xuất được các cấp Hội đẩy mạnh, huy động dưới nhiều hình thức như: các nhóm tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ, Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn Quỹ quay vòng làm công trình vệ sinh hộ gia đình, Quỹ TYM, vốn An ninh thực phẩm hộ gia đình… Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn cho tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn vay của tổ và các hộ gia đình. Đầu năm 2020, Ban thường vụ Hội LHPN huyện phối hợp với Ban quản lý Quỹ quay vòng của tỉnh kiểm tra hồ sơ chứng từ lưu của Ban quản lý Quỹ quay vòng tại các xã Yên Khang, Yên Hồng, Yên Quang, Yên Bằng. Tính đến hết tháng 6-2020, tổng dư nợ các nguồn vốn vay do Hội Phụ nữ huyện trực tiếp quản lý và điều hành là trên 590 tỷ đồng, hỗ trợ cho 17.421 lượt hộ vay tại 483 tổ tiết kiệm và vay vốn (tăng 58 tỷ 071 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019). Toàn huyện đã vận động tiết kiệm được gần 30 tỷ đồng ở các loại hình, thu hút 15.170 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp Hội cơ sở tiếp tục triển khai cho các chi hội duy trì mô hình tiết kiệm tín dụng tại chi hội, tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Kết quả, có 34.268 hội viên tham gia tiết kiệm được trên 3,7 tỷ đồng cho 713 hội viên vay. Hoạt động của Quỹ TYM được triển khai hiệu quả tại các xã, thị trấn, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%... Thông qua hoạt động triển khai các nguồn vốn vay đã khích lệ hội viên phụ nữ tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt khó vươn lên làm giàu, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của các địa phương. Điển hình như các chị: Trịnh Thị Hường, thôn Đông Hậu xã Yên Cường, phát triển kinh tế từ nghề ép dầu lạc, vừng, đậu tương, dầu dừa; chị Nguyễn Thị Thoa, hội viên chi hội xóm 22, xã Yên Đồng với nghề sản xuất mũ thời trang gia đình; chị Nguyễn Thị Luyên, hội viên thôn Trung Đông, xã Yên Cường mạnh dạn mở xưởng sản xuất kẹo lạc, kẹo dồi... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ tại địa phương.

Có thể khẳng định, với các hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ý Yên đã trở thành “địa chỉ tin cậy” của hội viên trên cơ sở phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nội lực trong các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên, giúp chị em tự tin vươn lên trong cuộc sống, từng bước khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội, tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM tại địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân