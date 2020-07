Gửi nghĩa tình trong những giọt máu hồng

“Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” là tâm niệm của nhiều người khi tự nguyện hiến máu. Từ đó, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) đã được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh, giúp hàng nghìn người bệnh được cứu sống kịp thời.

Người lao động trên địa bàn thành phố Nam Định tham gia hiến máu.

Không ngần ngại đi cả quãng đường xa, anh Nguyễn Văn Hoàn ở Hải Hậu cùng với những đoàn viên, thanh niên trong huyện đã đến Trung tâm Văn hóa, thể thao thanh thiếu niên tỉnh tham gia hiến máu trong chiến dịch “Những giọt máu hồng hè năm 2020”. Anh Hoàn cho biết: “Trước đây, do có suy nghĩ hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi khá lo lắng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, được tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, tôi dần thay đổi nhận thức nên quyết định hiến máu. Tôi mong muốn mang những giọt máu của mình để cứu sống được nhiều người bệnh”. Cũng có mặt tại Trung tâm Văn hóa, thể thao thanh thiếu niên tỉnh để hiến máu, chị Nguyễn Thị Giang, Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định chia sẻ: “Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và nhận thức rằng hiến máu là nghĩa cử cao đẹp và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem đến cơ hội sống cho những người bệnh, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong công tác điều trị tại các bệnh viện nên bản thân tôi đã tuyên truyền, vận động đồng nghiệp cùng tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện”. Đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh Vũ Mạnh Linh, Đoàn Thanh niên phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) cho biết: “Đến nay, tôi đã tham gia hiến máu 30 lần. Vì vậy, tôi hiểu hiến máu nhân đạo cứu người là hành động cao cả, nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy bản thân đã làm được một việc tốt, giúp đỡ người bệnh vượt qua khó khăn khi nguồn máu tại bệnh viện đang ngày càng khan hiếm”. Coi việc được hiến máu là niềm tự hào to lớn, anh Trần Ngọc Hùng, sinh năm 1989, Đội trưởng Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mỹ Lộc chia sẻ: “Đây là lần thứ 25 tôi hiến máu và sẽ tiếp tục tham gia hiến máu trong các chương trình tiếp theo. Khi hiến máu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã góp phần đem lại sự sống cho những người bệnh trong cơn nguy kịch”.

Xác định được tầm quan trọng của việc HMTN, hàng năm, Ban Chỉ đạo vận động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia hiến máu sát thực tế, đảm bảo số lượng, chất lượng, an toàn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Phong trào HMTN được phát động rộng khắp từ tỉnh đến các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ HMTN cũng phát huy hiệu quả, là đội ngũ tiên phong, thường trực trong công tác HMTN theo kế hoạch, đột xuất khi bệnh viện có những ca cấp cứu cần máu. Các đợt HMTN với quy mô lớn thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, như: “Lễ hội Xuân hồng”; “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện”; Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”... đã thu hút hàng nghìn người tham gia hưởng ứng. Trong đó, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt. Qua đó, số lượng máu hàng năm thu được không ngừng tăng lên. 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các huyện, thành phố đã tổ chức 16 cuộc vận động HMTN, thu hút 3.558 người tham gia đăng ký hiến máu, thu được 3.129 đơn vị máu toàn phần (3.894 đơn vị máu sau khi quy đổi). Toàn tỉnh đã tổ chức 38 cuộc tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp; phát 16.125 tờ rơi, áp phích… tuyên truyền về hiến máu; tôn vinh 18 tập thể và 31 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN…

Nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2020”, ngày hội “Những giọt máu hồng hè 2020” được Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức vào ngày 31-7 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu niên tỉnh. Đồng chí Đào Minh Phương, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết: “Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc hiến máu nhân đạo dẫn đến nguy cơ thiếu hụt máu trầm trọng trong điều trị tại các bệnh viện. Việc tổ chức thành công ngày hội “Những giọt máu hồng hè năm 2020” sẽ góp phần bổ sung lượng máu thiếu hụt, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội được điều trị bệnh. Để ngày hội diễn ra an toàn, hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, Hội CTĐ tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức ngày hội”. Theo đó, Ban chỉ đạo đã tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên trong tỉnh về công tác tuyên truyền và chăm sóc người hiến máu tình nguyện; chọn tình nguyện viên nòng cốt tham gia phục vụ chiến dịch; phối hợp với Công an tỉnh lên kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại nơi diễn ra ngày hội; phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để công tác tiếp nhận máu đạt kết quả; phối hợp với Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các cơ quan đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội… trong việc vận động, tiếp nhận danh sách cá nhân đăng ký hiến máu; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng các thông điệp trong chiến dịch: “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”; “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”; “Hiến máu cứu người - xin hiến thường xuyên”… nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, đáp ứng số lượng máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh vào dịp hè năm 2020. Với mục tiêu tư vấn, chăm sóc sức khỏe tối thiểu cho 1.650 người, tiếp nhận tối thiểu 1.000 đơn vị máu an toàn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng với các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội kêu gọi cán bộ, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang... trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hiến máu.

Ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2020 là đợt cao điểm thứ hai về vận động HMTN, sau chiến dịch HMTN dịp tết và “Lễ hội Xuân hồng”. Với ý nghĩa, mục đích cao đẹp của hoạt động HMTN những giọt máu cho đi sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn, mang đến niềm tin, niềm hy vọng sống cho người bệnh./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân