Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Huyện Trực Ninh hiện có 21 trường mầm non; 21 trường tiểu học; 22 trường THCS; 5 trường THPT; 21 trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn; 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với tổng số 37.834 học sinh. Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nghiệp GD và ĐT đã không ngừng phát triển.

Cô và trò Trường THCS Đào Sư Tích (Trực Ninh) trong một giờ học.

Nhà giáo Đặng Xuân Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 100% các cơ sở giáo dục mầm non đã thực hiện nghiêm túc về an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực đối với trẻ nhỏ; phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cháu; đồng thời theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Các trường mầm non đều tổ chức hoạt động học tập linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng nhóm, lớp; mở rộng các hình thức vui chơi gắn liền với học tập theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm. Tập trung nâng cao chất lượng phát triển vận động; giáo dục kỹ năng sống; tham quan, trải nghiệm; xây dựng thư viện thân thiện gắn với xây dựng “tủ sách lớp học”; đồng thời hướng dẫn cha mẹ học sinh lựa chọn sách, truyện phù hợp cho trẻ tại gia đình. Đến nay, 100% nhà trường sử dụng bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục tại nhóm, lớp; huy động cộng đồng và xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Ở bậc tiểu học, các nhà trường tích cực triển khai linh hoạt mô hình trường học mới, tổ chức các hoạt động định hướng dạy học trải nghiệm sáng tạo, tiếp cận dạy học theo định hướng giáo dục STEM; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; tổ chức các câu lạc bộ trong trường học như các câu lạc bộ: Em yêu khoa học, viết chữ đẹp, mỹ thuật, toán tuổi thơ, tiếng Anh, võ thuật... Nhiều trường học chủ động lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động giáo dục. 100% trường học thực hiện giảng dạy tiếng Anh chương trình 4 tiết mỗi tuần từ lớp 3; triển khai thí điểm chương trình tin học quốc tế IC3 Spark ở một số đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, học tập học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả, đến nay có 99% trở lên học sinh đạt về năng lực và phẩm chất, hoàn thành chương trình các môn học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Đối với bậc học giáo dục THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo tổ chức dạy học từng môn học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế. Tăng cường đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực, dạy học gắn liền với thực tiễn, theo định hướng giáo dục STEM; mở rộng tổ chức các hoạt động ngoài không gian lớp học, hoạt động trải nghiệm; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng đa dạng các hình thức. Bên cạnh đó, các nhà trường luôn tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho các em. Vì vậy, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi năm học vừa qua đạt 23,1%; xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%, trong đó loại giỏi đạt tỷ lệ 21,31%.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm học 2019-2020, huyện có chất lượng tuyển sinh lớp 10 THPT đạt cao nhất tỉnh. Về chất lượng học sinh giỏi, trong 5 năm gần đây, huyện có 4 năm liền (từ năm 2016 đến 2019) đứng trong tốp 3 đơn vị dẫn đầu tỉnh; năm học 2018-2019 vinh dự vươn lên đứng thứ 1/10 huyện, thành phố của tỉnh. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học 4 năm gần đây đều xếp số 1/10 huyện, thành phố, ở hội thi Hùng biện tiếng Anh nằm trong tốp 2 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Ở hội thi Giải toán bằng tiếng Anh có 3 năm liền xếp số 1/10 huyện, thành phố; liên tục có học sinh đạt giải quốc gia; là đơn vị duy nhất của tỉnh Nam Định đạt giải tư Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc năm học 2017-2018. Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) với bài thi giải toán tự luận bằng tiếng Anh, 3 năm liền huyện có học sinh dự thi đạt giải với 1 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Đồng. Kỳ thi quốc tế Khoa học, Toán và tiếng Anh (ASMO) 2019 vòng quốc gia, Trực Ninh có 3 học sinh dự thi đạt giải 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (SEAMO) 2019 vòng quốc gia, Trực Ninh có 28 học sinh đạt giải gồm 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng./.

