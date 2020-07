Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, lấy công nhân, người lao động làm trung tâm tạo động lực giúp cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) yên tâm công tác, lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân Công ty TNHH VietPower (Hải Hậu).

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đối với đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, mỗi công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập... cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn cơ sở cũng chọn lọc, tổ chức những hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia và được nhiều người sử dụng lao động hưởng ứng. Bên cạnh đó, các tổ chức Công đoàn rà soát thỏa ước lao động tập thể, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực phục vụ lợi ích tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động với người lao động nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Cùng với đó, các cấp Công đoàn tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao tiền hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, trong tháng 5-2020, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng 8.000 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh trao tặng hơn 200 suất với số tiền trên 100 triệu đồng. Thường trực LĐLĐ tỉnh trực tiếp trao 170 suất quà cho công nhân lao động thuộc Công đoàn các khu công nghiệp, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và LĐLĐ huyện Trực Ninh; tặng 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trích từ nguồn lãi suất quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo”; phối hợp với hãng sữa Yakult phát trên 2.000 chai sữa miễn phí vào bữa ăn ca cho công nhân lao động của 2 doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Công thương và LĐLĐ thành phố; trao tặng 300 đèn bàn học sinh của Quỹ Tấm lòng vàng lao động cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và vai trò của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và công tác; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động trong các doanh nghiệp… Các hoạt động trên đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, tạo động lực giúp công nhân lao động hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu như các cấp Công đoàn huyện Hải Hậu chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Cụ thể, tại Công ty TNHH Vietpower, cụm công nghiệp Hải Phương (Hải Hậu), Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao, tạo sân chơi bổ ích dành cho lao động nữ rèn luyện sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe cho người lao động tại doanh nghiệp. Chị Trần Thị Minh, công nhân phân xưởng Mẫu cho biết: “Trước khi vào công ty, tôi không đi khám sức khỏe sinh sản do điều kiện kinh tế khó khăn. Nhờ có công đoàn và chủ doanh nghiệp quan tâm, tôi được khám sàng lọc các bệnh thông thường, được tư vấn sức khỏe sinh sản để đảm bảo sức khỏe”. Ngoài ra, hàng tháng, chị Minh và hàng nghìn lao động khác của công ty được chi trả các khoản trợ cấp chuyên cần, xăng xe, thâm niên… với mỗi mức là 300 nghìn đồng/người/tháng. Như một “hiệu ứng” thi đua, các Công đoàn cơ sở có nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong việc nâng cao phúc lợi cho người lao động. Tiêu biểu như chị Mai Thị Duyến, sinh năm 1975, là đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Giày Amara Việt Nam, cụm công nghiệp thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) có hoàn cảnh khó khăn, cách đây 5 năm chồng chị qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Được sự hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh cùng với kinh phí của gia đình đã xây dựng ngôi nhà mái bằng, khang trang, vững chãi, với diện tích 80m2 tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 267 triệu đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại kinh phí của gia đình. Sau một thời gian xây dựng công trình đã hoàn thành, giúp mẹ con chị yên tâm công tác và ổn định cuộc sống. Không chỉ lo cho đoàn viên có nơi ở vững chãi, thường xuyên trao tiền, quà giúp đỡ, động viên đoàn viên khó khăn, các cấp Công đoàn trong huyện còn kịp thời biểu dương, khen thưởng những đoàn viên có nhiều sáng kiến, cống hiến trong lao động, sản xuất…

Để hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày càng tốt hơn, thời gian tới, các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như: đối thoại chính sách, thăm tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách chăm lo cho người lao động, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để người lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi, rà soát thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động, cam kết để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi được tốt hơn./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh