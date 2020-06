Tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Phụ nữ phường Trường Thi (thành phố Nam Định) đã rà soát số hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tìm hiểu nhu cầu vốn thực tế của từng hộ để có hướng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhiều năm qua, nhu cầu về dịch vụ tiệc cưới của người dân ngày càng cao. Nắm bắt tình hình đó, năm 2017, vợ chồng chị Phạm Kim Oanh, số nhà 31/192, đường Trần Huy Liệu đã mạnh dạn đầu tư vốn để mua bàn ghế, chén bát, cổng hoa, hệ thống âm thanh, ánh sáng… cho thuê, phục vụ nhu cầu tiệc cưới, hỏi trên địa bàn thành phố cũng như các huyện lân cận. Nhờ làm ăn có uy tín, giá cả phù hợp, việc kinh doanh của gia đình chị ngày càng phát đạt. Ngày cao điểm, chị Oanh có thể phục vụ tới 5 đám cưới. Năm 2019, sau khi trừ chi phí, dịch vụ kinh doanh cưới hỏi của gia đình chị cho thu lãi trên 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 5 lao động thường xuyên với mức từ 6-6,5 triệu đồng/người/tháng. Đầu năm nay, được Hội Phụ nữ phường Trường Thi hỗ trợ, chị Oanh đã làm hồ sơ vay vốn từ Ngân hàng CSXH để mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cưới hỏi. Qua đó, giúp kinh tế gia đình phát triển, tạo việc làm cho nhiều lao động. Khởi nghiệp với số vốn chỉ vỏn vẹn vài triệu đồng cùng 1 bàn may, đến nay, xưởng may của chị Nguyễn Thị Hợi, số nhà 29, tổ 23, ngõ 263, đường Giải Phóng đã mở rộng và phát triển thuận lợi với thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Là một thợ may giỏi nghề nhưng những năm đầu lập nghiệp do không có vốn, chị Hợi phải đi làm thuê ở nhiều công ty, xưởng may khác nhau. Năm 2012, gom góp hết số tiền tích lũy cộng với vay mượn thêm của người thân, bạn bè, vợ chồng chị quyết định mở cơ sở may mặc gia đình. Để duy trì và phát triển sản xuất, chị nhận từ những đơn hàng may quần áo bán ở các chợ, đại lý. Khi tạo dựng được uy tín bằng chất lượng sản phẩm, đơn đặt hàng từ các công ty lớn đã “tự” tìm tới cơ sở may của chị Hợi. Hiện xưởng may của chị chuyên sản xuất các mặt hàng quần đùi, quần sóc xuất đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam... Theo ước tính của chị, mỗi tháng cơ sở may cung ứng ra thị trường trên 2 vạn sản phẩm, tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên và 1 xưởng may vệ tinh. Đặc biệt, chị còn giúp đỡ, đào tạo nghề cho 5 chị em phụ nữ trong phường mở được xưởng sản xuất riêng. Năm 2020, được Hội Phụ nữ phường hỗ trợ, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng qua kênh Ngân hàng CSXH, 50 triệu đồng từ Quỹ TYM. “Nhờ có số vốn này, tôi có thêm nguồn vốn để mua máy móc, mở rộng quy mô nhà xưởng, thuê thêm thợ. Doanh thu của xưởng do đó tăng lên thấy rõ”, chị Hợi chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hợi, ngõ 263, đường Giải Phóng, phường Trường Thi kiểm tra hàng trước khi xuất bán.

Hội Phụ nữ phường Trường Thi hiện có 2.959 hội viên, sinh hoạt tại 33 chi hội. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hàng năm, Hội Phụ nữ phường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi Hội đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phong trào giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Theo đó, ngay từ đầu năm, Hội Phụ nữ phường đã tập trung chỉ đạo các chi hội rà soát, nắm số lượng các hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; hướng dẫn các chi hội phân loại hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có phương án hỗ trợ phù hợp về vốn, kiến thức, con giống, dạy nghề và tư vấn việc làm... Năm 2020, toàn phường có 76 hộ nghèo, trong đó có 41 hộ do phụ nữ làm chủ. Các chi hội đã chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ, phấn đấu giúp từ 1-3 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Trong 5 năm, Hội đã giúp 28 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Đồng hành với phụ nữ nghèo, Hội Phụ nữ phường còn tiếp tục duy trì xây dựng các quỹ: “Vì phụ nữ nghèo”, “Học bổng Hoàng Ngân”, “Mái ấm tình thương”... Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên ủng hộ ít nhất 3.000 đồng/người/quỹ để xây dựng “Quỹ phụ nữ nghèo thành phố” và Quỹ học bổng Hoàng Ngân. Từ nguồn quỹ trên, Hội Phụ nữ phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên 495 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 xe lăn cho hội viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại chi hội phụ nữ số 39. Phối hợp xây tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chi hội phụ nữ số 6... Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ phường còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển sản xuất, huy động dưới nhiều hình thức như: các nhóm tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ, Ngân hàng CSXH, vốn Quỹ quay vòng làm công trình vệ sinh hộ gia đình, Quỹ TYM, vốn an ninh thực phẩm hộ gia đình… Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Hội Phụ nữ phường phối hợp với Ngân hàng CSXH, các tổ chức tín dụng tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn cho tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn vay của tổ và các hộ gia đình. Hiện nay, Hội Phụ nữ phường Trường Thi đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn qua kênh Ngân hàng CSXH. Trong quý I-2020 đã giải ngân cho 6 hộ vay với số tiền 100 triệu đồng nâng tổng dư nợ đến nay trên 2,3 tỷ đồng; thường xuyên duy trì 65 nhóm tiết kiệm cho vay không lãi giúp nhau phát triển kinh tế. Tính đến ngày 8-3-2020, đã thu được trên 1,4 tỷ đồng quay vòng cho hội viên vay. Điển hình là các chi 7, 20, 27, 38 có số tiền quay vòng hàng tháng trên 40 triệu đồng. Trong đó, chi 7 có 4 nhóm, quay vòng 56 triệu đồng/tháng; chi 27 có 4 nhóm, quay vòng 70 triệu đồng/tháng; chi 20 có 3 nhóm, quay vòng 45 triệu đồng/tháng; chi 38 có 2 nhóm, quay vòng 54 triệu đồng/tháng... Cùng với đó, hoạt động của Quỹ TYM được triển khai hiệu quả tại 9 cụm với 283 thành viên vay với số dư nợ trên 2,7 tỷ đồng, số dư tiết kiệm đạt trên 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các chi hội tiếp tục vận động hội viên tham gia mô hình tiết kiệm tín dụng 10 nghìn đồng/người/tháng do Trung ương Hội phát động. Đến hết tháng 3-2020, toàn phường đã thu được trên 250 triệu đồng với 2.086 hội viên tham gia cho 41 hội viên có đơn vay vốn.

Với những hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy khả năng sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của hội viên phụ nữ, từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân