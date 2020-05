Xuân Tân nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm nghèo

Xã Xuân Tân (Xuân Trường) có trên 2.500 hộ, hơn 8.500 khẩu. Là địa phương thuần nông nên thu nhập của nhân dân còn thấp. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

Nghề đan bèo tây xã Xuân Tân (Xuân Trường) tạo việc làm cho hàng trăm lao động nữ ở địa phương.

Hàng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ. Xã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân về chính sách của Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hàng năm xã tổ chức rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, qua đó phân tích, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng là do thiếu vốn, bị tàn tật hoặc ốm đau thường xuyên, người già sống đơn thân không có sức lao động; trên cơ sở đó triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Xã đã tích cực khai thác các nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vay vốn để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Tính đến hết năm 2019, toàn xã có 335 hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh với dư nợ là 37,7 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuân Trường; 17,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuân Trường cho 551 hộ vay các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên. Từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng giúp nhiều hộ nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo và có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo, giải quyết việc làm trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản các ngành nghề dịch vụ…

Cùng với hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, hàng năm, xã đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động, mở một số lớp đào tạo nghề ngắn hạn, UBND xã chỉ đạo Ban Nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, các đoàn thể phối hợp với các trung tâm dạy nghề mở các lớp dạy các nghề phù hợp với kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho người dân. Ngoài ra, một số cá nhân ở xã đứng ra tổ chức lớp học nghề cho phụ nữ, người có thu nhập thấp, tạo việc làm cho nhiều lao động, tiêu biểu như chị Vũ Thị Hảo, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã. Hiện nay, chị Hảo đang đào tạo nghề đan bèo bồng (bèo tây) cho hàng trăm phụ nữ ở địa phương. Chị cho biết: Những năm gần đây các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu tự nhiên như bèo bồng được thị trường nước ngoài ưa chuộng bởi thân thiện với môi trường nên chị đã tham khảo mô hình phát triển nghề đan bèo từ các địa phương khác để triển khai ở xã Xuân Tân. Kỹ thuật đan bèo bồng không quá phức tạp, tập trung vào các kiểu đan cơ bản như đan mạng nhện, đan xương cá hoặc đan hạt gạo, xoắn quẩy... nên việc phù hợp với nhiều đối tượng lao động nông thôn. Theo chị Hảo, với tay nghề trung bình, một người đan đều đặn mỗi ngày có thu nhập từ 100-150 nghìn đồng. Cùng với hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xã tạo điều kiện thuận lợi giúp người nghèo tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ y tế, giáo dục. Hiện nay, xã có 47 người nghèo, 498 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo, xã còn vận động cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, tạo nguồn hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Từ nguồn quỹ ủng hộ người nghèo, xã tổ chức thăm, tặng quà, trợ cấp cho các hộ nghèo vào dịp lễ, tết. Năm 2019, xã tặng quà cho 420 cháu của trường mầm non; 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Tân. Nhiều doanh nghiệp đã đồng hành với xã trong công tác giảm nghèo như: Công ty Vật liệu xây dựng Xuân Tân, Nhà máy gạch Tuynel Xuân Tân, Công ty Thủy lợi Xuân Thủy…

Để giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã Xuân Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tạo sinh kế lâu dài, nâng cao thu nhập cho người dân: Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất như: gieo sạ, sản xuất hướng cánh đồng lớn và cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa; Khuyến khích đưa các giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo tốt, khả năng chống chịu tốt vào sản xuất. Năm 2019, tổng diện tích gieo cấy toàn xã là 354ha, với cơ cấu giống 20% diện tích lúa lai, 80% diện tích lúa thuần, diện tích gieo sạ tập trung với trên 40ha. Năng suất lúa cả năm đạt 112,3 tạ/ha. Sản lượng lương thực toàn xã đạt trên 4.000 tấn. Diện tích nuôi thủy sản tập trung tiếp tục được duy trì trên 70ha, tổng sản lượng đạt 531 tấn. Từ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao và ngành nghề sản xuất đã xuất hiện nhiều điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi như: hộ ông Hoàng Văn Duẩn, xóm Đông An sản xuất tôm giống; bà Ngô Thị Nhâm, xóm Võ gieo cấy hàng chục mẫu lúa kết hợp với kinh doanh các dịch vụ làm đất, máy gặt đã cho thu nhập hàng chục triệu đồng/năm; bà Nguyễn Thị Huyền, xóm Cựu có cơ sở may công nghiệp, hàng năm đạt doanh thu nhập hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm cho hàng chục công nhân với thu nhập bình quân mỗi tháng từ 3,5 đến 5 triệu đồng/người; cơ sở sản xuất gỗ của hộ gia đình anh Phạm Hải Triều xóm Đông An hàng năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hội Nông dân xã đã vận động hội viên thành lập tổ hội nghề nghiệp “Nuôi cá trắm cỏ” và Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản tại chi hội xóm Văn Phú và xóm Phú Ân tạo điều kiện cho các hộ có cùng ngành nghề giúp nhau về kỹ thuật sản xuất và được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương với lãi suất ưu đãi để mở rộng đầu tư. Nhờ các giải pháp giảm nghèo bền vững, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 0,76% (giảm 0,64% so với năm 2018), hộ cận nghèo chiếm 4,8% (giảm 2,2% so với năm 2018).

Nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Xuân Tân tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong xã tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo. Đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư