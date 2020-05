Mỹ Lộc hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Mỹ Lộc đã triển khai nhiều hoạt động như: Hỗ trợ nguồn vốn vay; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; dạy nghề, tạo việc làm… giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Nông dân xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) phát triển nuôi cá Koi cho thu nhập cao.

Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững”, năm 2019, toàn huyện có 1.766 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1.034 lượt lao động, trong đó có 523 lượt lao động có việc làm thường xuyên, 745 lượt lao động có việc làm theo mùa vụ; nhiều cơ sở sản xuất của gia đình đã tạo việc làm cho 20-30 lao động. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi còn giúp đỡ các hộ khác 3.521 cây, con giống, 28 thiết bị vật tư nông nghiệp, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao... Toàn huyện hiện có khoảng 300 gia trại và 36 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của anh Trần Bùi Nam, xã Mỹ Trung; chăn nuôi cá lồng bè trên sông Hồng của anh Chu Văn Bảo, xã Mỹ Tân; trồng hoa của anh Nguyễn Trọng Đại, xã Mỹ Tân... đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Các mô hình nuôi trồng thủy sản cũng phát triển như nuôi cá trắm đen, diêu hồng ở các xã Mỹ Hà, Mỹ Thắng, cá lăng ở Mỹ Tân. Năm 2019, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện có 839ha, sản lượng đạt 2.505 tấn. Bên cạnh đó, các cấp HND trong huyện thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Đến nay, tổng số Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt 1 tỷ 452 triệu đồng (trong đó Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện là 302 triệu đồng), cho 33 hộ vay tại 6 dự án, giúp hội viên có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. HND huyện còn nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH và tín chấp với Ngân hàng NN và PTNT cho 2.851 hộ vay. Từ năm 2019 đến nay, HND huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh khai giảng 1 lớp nuôi cá nước ngọt, 1 lớp nuôi ếch, ba ba cho 54 hội viên xã Mỹ Thắng. HND các xã Mỹ Tiến, Mỹ Thuận, Mỹ Hưng phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - dạy nghề huyện mở 1 lớp may công nghiệp, 2 lớp trồng cây lương thực cho 100 hội viên. Trong năm qua, HND huyện cũng đã phối hợp với Hội LHPN huyện lựa chọn sản phẩm cá trắm đen và trứng gà TAMAGO của 2 hội viên nông dân xã Mỹ Hà, Mỹ Trung trưng bày tại gian hàng của nông dân nhân “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” do HND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức. Cùng với đó, các cấp HND trong huyện đã hỗ trợ hội viên xây dựng, phát triển các hình thức kinh tế tập thể, các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn. Tiêu biểu như mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị bền vững ở xã Mỹ Tiến với Công ty Giống cây trồng Trung ương trồng 30ha lúa Dự hương, 3ha lúa Bắc thơm số 7; xã Mỹ Hà liên kết với Công ty giống Cường Tân trồng lúa Hương cốm; mô hình trang trại nuôi lợn tại hộ ông Phạm Văn Khiêm, xã Mỹ Thịnh liên kết với Công ty Cổ phần CP; mô hình sản xuất trứng gà theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Mỹ Trung; mô hình chăn nuôi gà của hộ ông Trần Công Lộc, xã Mỹ Hà... HND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hướng dẫn nông dân đăng ký tham gia chương trình OCOP, mỗi xã từ 1 đến 2 sản phẩm. Đến nay toàn huyện có 4 sản phẩm tham gia OCOP... Năm 2019, HND huyện đã thành lập Tổ hợp tác trồng hoa và cây cảnh Hồng Hà (xã Mỹ Tân), Tổ hội nuôi trồng thủy sản thôn 1 (xã Mỹ Hưng). Hiện, toàn huyện có 7 tổ hợp tác do HND thành lập và 16 hợp tác xã nông nghiệp.

Thời gian tới, các cấp HND huyện Mỹ Lộc tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao; nhân rộng các mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, xây dựng mô hình kinh tế tập thể đạt hiệu quả cao. Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên ủng hộ, xây dựng “Quỹ Mái ấm nông dân”, giúp đỡ các hộ nông dân nghèo nâng cao mức sống./.

Bài và ảnh: Lam Hồng