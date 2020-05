Hiệu quả từ Quỹ "Vì nữ công nhân lao động nghèo"

Những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo”. Qua đó, đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Giang, Trường Mầm non Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng) được vay vốn từ Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Ngay từ khi thành lập quỹ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động và quản lý quỹ, chú trọng khâu thẩm định đối tượng vay vốn (ưu tiên đối tượng nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), thủ tục hồ sơ đúng quy định; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát…, tạo điều kiện cho công tác giải ngân, nguồn vốn cho vay được sử dụng hiệu quả. Thời gian đầu do số vốn huy động không nhiều; sau một thời gian, nguồn vốn quỹ tăng trưởng, số dư lớn, mức cho vay tăng lên 10 triệu đồng/người. Từ số vốn được vay, chị em đã mạnh dạn bổ sung thêm kinh phí của gia đình kết hợp với cơ sở hạ tầng sẵn có để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt… Từ đó, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, làm kinh tế gia đình giỏi đã được hình thành và nhân rộng. Nhiều chị đã hoàn trả được vốn vay, tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất. Thông qua hoạt động vay vốn, chị em có cơ hội tích lũy kiến thức và kinh nghiệm phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho gia đình, mua sắm được các phương tiện thiết yếu phục vụ cuộc sống. Từ năm 2019 đến nay, LĐLĐ tỉnh đang quản lý nguồn Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” với tổng vốn 2 tỷ 182 triệu đồng, giải quyết cho 283 nữ công nhân, viên chức, lao động vay với lãi suất ưu đãi 0,6%/năm. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi lợn của chị Nguyễn Thị Giang, giáo viên Trường Mầm non xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng) thuộc diện khó khăn. Chồng làm nghề tự do, lương giáo viên của chị thì eo hẹp, hai con chị đang tuổi ăn học nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, được tổ chức Công đoàn cơ sở quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn từ Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo”, chị vay 10 triệu đồng, kết hợp với nguồn vốn của gia đình, bạn bè và người thân chị đã nuôi 1 con lợn nái và lợn thịt… Chị Giang phấn khởi cho biết: “Nhờ vào vốn vay của Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” gia đình tôi đã đầu tư phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện sửa sang lại nhà cửa và nuôi con ăn học, giúp gia đình cải thiện và ổn định cuộc sống. Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” đúng là điểm tựa giúp chị em chúng tôi vươn lên trong cuộc sống”. Có thể khẳng định, nguồn Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” đã và đang phát huy hiệu quả, giúp tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn trong cuộc sống của công nhân, viên chức, lao động nữ có thu nhập thấp trong tỉnh, tạo điều kiện để họ có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng thời xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa nữ công nhân, viên chức, lao động với tổ chức Công đoàn.

Với những kết quả đạt được, Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” đã và đang phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời một phần khó khăn trong cuộc sống cho nữ công nhân, viên chức, lao động có thu nhập thấp, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên công đoàn./.

Văn Huỳnh