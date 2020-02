Các lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Năm 2020 là năm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước và là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch gia tăng hoạt động tuyên truyền, chống phá, tác động đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ các cấp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, ngay từ đầu năm, các lực lượng Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an huyện Giao Thủy theo dõi, tổng hợp kết quả tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại huyện ven biển Giao Thủy, Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền sớm giải quyết các mâu thuẫn, khiếu tố trong nội bộ nhân dân, giữ vững tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng đảm bảo vững chắc an ninh tuyến biển, chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý chặt chẽ số người nước ngoài về địa phương du lịch, lao động, thăm thân. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Công an huyện luôn nỗ lực làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; kiềm chế sự gia tăng phạm pháp hình sự; tập trung đấu tranh với tội phạm theo chuyên đề, không để xảy ra tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, một số vụ việc xảy ra sớm được giải quyết, ngăn chặn. Đó là vào ngày 25-1-2020, nhà ông Nguyễn Văn Huấn ở xóm Tân Phú, xã Bạch Long bị kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy đi số tiền 242 triệu đồng. Sau khi trình báo, Công an huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập chuyên án điều tra, xác minh. Đến ngày 28-1-2020, Công an huyện xác định đối tượng Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1996 ở xóm Tân Phú, xã Bạch Long chính là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên; đồng thời thu giữ số tiền 240 triệu đồng cùng các phương tiện, công cụ gây án. Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện tổ chức xét xử 3 vụ án về pháo; trong đó thực hiện xét xử lưu động 1 vụ án điểm tại Trường Trung học phổ thông Quất Lâm, tuyên phạt 2 bị cáo 12 tháng tù giam, 1 bị cáo 9 tháng tù giam về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Bên cạnh đó, các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tích cực tuần tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 26 vụ, 28 đối tượng liên quan đến pháo nổ, phạt tiền 27,5 triệu đồng...

Ở huyện Nam Trực, trong dịp tổ chức hội chợ Viềng Xuân Canh Tý Công an huyện phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Các đội nghiệp vụ thực hiện kết hợp tốt giữa công tác tuần tra kiểm soát với mật phục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh nhằm ngăn ngừa tội phạm hoạt động. Vì vậy, trong gần 2 tháng đầu năm, Công an huyện đã xử lý hành chính 24 vụ việc, 29 đối tượng vi phạm trật tự xã hội; bắt 5 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xác lập, đấu tranh, triệt phá 4 chuyên án liên quan đến mua bán, tàng trữ hàng cấm, mua bán trái phép chất ma túy, trộm cướp tài sản; xác lập, triệt xóa 1 ổ nhóm côn đồ, gây thương tích tại xã Nam Hoa và 1 ổ nhóm côn đồ, đòi nợ thuê, hoạt động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi gồm 3 đối tượng; phát hiện, xử lý hành chính 7 vụ, 22 đối tượng mua bán lô đề, đánh bạc trái phép; phát hiện, xử lý 1 vụ đổ chất thải rắn ra môi trường, 5 trường hợp khai thác đất trái phép, 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn, 5 cơ sở kinh doanh quần áo vi phạm về hoạt động thương mại; phát hiện, xử lý 97 trường hợp vi phạm an toàn giao thông... Công tác điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm được thực hiện an toàn, đúng pháp luật.

Tại thành phố Nam Định trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý Công an thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gọi hỏi, răn đe với 100% đối tượng hình sự, ma túy, số thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của 177 đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; 165 đối tượng đòi nợ thuê; 21 trường hợp nghi vấn tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng; gửi 81 thư kêu gọi đối tượng truy nã, người phạm tội ra đầu thú, tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; lập hồ sơ xử lý hành chính 102 vụ, 150 đối tượng hình sự; bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố 8 vụ, 37 đối tượng đánh bạc; thi hành quyết định của Tòa án đưa 5 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc; lập 15 hồ sơ đưa đối tượng hình sự vào quản lý, giáo dục tại xã, phường; bắt, vận động 13 đối tượng có quyết định truy nã; triệt xóa 4 ổ nhóm hình sự, 2 ổ nhóm liên quan đến “tín dụng đen”. Điển hình là chuyên án đấu tranh với ổ nhóm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến tài chính, ngân hàng; làm rõ 3 đối tượng với thủ đoạn mạo danh khách hàng, tạo dựng hồ sơ vay tín chấp giả để chiếm doạt tài sản. Chuyên án đấu tranh với ổ nhóm cho vay nặng lãi và đánh bạc bằng hình thức ôm bảng lô đề; bắt 4 đối tượng. Chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc bằng hình thức chuyển bảng lô đề và hoạt động tín dụng đen; lập hồ sơ đề nghị truy tố 2 đối tượng. Khai thác, mở rộng vụ án, Công an thành phố tiếp tục bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố thêm 2 đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội Zalo, thu hơn 171 triệu đồng. Về tội phạm ma túy, trong 2 tháng đầu năm, Công an thành phố đã lập hồ sơ đề nghị truy tố 74 vụ, 74 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 110 vụ, 118 đối tượng.

Trên địa bàn toàn tỉnh, công tác ra quân bảo đảm an ninh trật tự đang được triển khai đồng bộ nhằm tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về đấu tranh với các loại tội phạm trên lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng; đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa tội phạm, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Xuân Thu